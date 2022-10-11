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    «Старая Синьора» будет торопиться

    «Маккаби» Хайфа — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Ювентус»
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    Анхель Ди Мария
    «Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 19:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 11 Октября 2022 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 19:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Маккаби» Хайфа

    Израильтянам крайне не повезло. Третий и четвертый тур команде выпало играть с обозленным неудачами «Ювентусом».

    В своем предыдущем матче «Маккаби» Хайфа потерпел поражение. Команда дала бой туринцам, но в итоге уступила со счетом 3:1.

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Ювентус

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    При этом команда еще имеет шансы на 3 место. Вот только учитывая силу оппонента, шансы эти разве что математические.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Маккаби» Хайфа наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот итальянцев. Правда, необходима полная концентрация и в обороне.

    «Ювентус»

    Туринцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Например, в Лиге чемпионов команда набрала только 3 очка в трех турах.

    В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» как раз добыл первую викторию. Теперь «Старая Синьора» может фактически заново включиться в гонку за первые два места в группе.

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    • Правда, есть у команды и кадровые проблемы. Особенно не хватает туринцам креативного Федерико Кьезы.

    В этом поединке «Ювентус» наверняка сыграет первым номером. Душан Влахович и Анхель Ди Мария способны взломать любую оборону.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу «Маккаби» Хайфа — за 4.78.

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    «Маккаби» Хайфа имеет проблемы с надежностью тылов. Туринцы мотивированы побороться за два первых места в квартете.

    «Старая Синьора» наверняка сумеет быстро справиться с израильтянами. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    «Маккаби» Хайфа — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. «Старая Синьора» будет торопиться
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