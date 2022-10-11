«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 19:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

Израильтянам крайне не повезло. Третий и четвертый тур команде выпало играть с обозленным неудачами «Ювентусом».

В своем предыдущем матче «Маккаби» Хайфа потерпел поражение. Команда дала бой туринцам, но в итоге уступила со счетом 3:1.

Коэффициенты матча Маккаби Хф — Ювентус 1X2Новым игрокам 4.403.801.77Фрибет$40

При этом команда еще имеет шансы на 3 место. Вот только учитывая силу оппонента, шансы эти разве что математические.

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«Маккаби» Хайфа наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот итальянцев. Правда, необходима полная концентрация и в обороне.

«Ювентус»

Туринцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Например, в Лиге чемпионов команда набрала только 3 очка в трех турах.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» как раз добыл первую викторию. Теперь «Старая Синьора» может фактически заново включиться в гонку за первые два места в группе.

Правда, есть у команды и кадровые проблемы. Особенно не хватает туринцам креативного Федерико Кьезы.

В этом поединке «Ювентус» наверняка сыграет первым номером. Душан Влахович и Анхель Ди Мария способны взломать любую оборону.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 4.06, а победу «Маккаби» Хайфа — за 4.78.

«Маккаби» Хайфа имеет проблемы с надежностью тылов. Туринцы мотивированы побороться за два первых места в квартете .

«Старая Синьора» наверняка сумеет быстро справиться с израильтянами. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.