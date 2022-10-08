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    Быстрый голевой бартер на «Сан-Сиро»

    «Милан» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Серии А 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ювентус»
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    Адриан Рабьо
    «Милан» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Октября 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 19:00 Ювентус Ювентус
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    «Милан»

    Миланцы в нынешнем сезоне вряд ли походят на фаворита Серии А. Действующий чемпион пока только пятый.

    Да и в Лиге чемпионов дела у «россонери» идут явно не лучшим образом. В трех турах «Милан» набрал лишь 4 очка.

    Коэффициенты матча Милан — Ювентус

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    А вот в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Милан» уступил на выезде «Челси» (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    «Милан» традиционно успешно играет с «Ювентусом». Из пяти последних очных свиданий «россонери» выиграли дважды при одном поражении.

    «Ювентус»

    Туринцы переживают непростой этап переформатирования. «Старая Синьора» находится на скромном 7 месте в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Ювентус» добыл три очка. Дома команда не оставила шансов «Болонье» (3:1).

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    • После того «Ювентус» еще и победил в матче Лиги чемпионов. На родной арене туринцы одолели «Маккаби» из Хайфы (3:1).

    В этом поединке «Ювентус» недосчитается сразу нескольких стержневых игроков. Анхель Ди Мария дисквалифицирован, а Федерико Кьеза и Поль Погба угодили в лазарет.

    Ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Ювентуса» — за 3.50.

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    «Милан» имеет неплохую результативность.

    «Ювентус» силен в любом кадровом сочетании.

    В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер на «Сан-Сиро»
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