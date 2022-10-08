«Милан» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Миланцы в нынешнем сезоне вряд ли походят на фаворита Серии А. Действующий чемпион пока только пятый.

Да и в Лиге чемпионов дела у «россонери» идут явно не лучшим образом. В трех турах «Милан» набрал лишь 4 очка.

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А вот в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Милан» уступил на выезде «Челси» (3:0).

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«Милан» традиционно успешно играет с «Ювентусом». Из пяти последних очных свиданий «россонери» выиграли дважды при одном поражении.

«Ювентус»

Туринцы переживают непростой этап переформатирования. «Старая Синьора» находится на скромном 7 месте в таблице.

В минувшем туре чемпионата «Ювентус» добыл три очка. Дома команда не оставила шансов «Болонье» (3:1).

После того «Ювентус» еще и победил в матче Лиги чемпионов. На родной арене туринцы одолели «Маккаби» из Хайфы (3:1).

В этом поединке «Ювентус» недосчитается сразу нескольких стержневых игроков. Анхель Ди Мария дисквалифицирован, а Федерико Кьеза и Поль Погба угодили в лазарет.

Ставка

На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Ювентуса» — за 3.50.

«Милан» имеет неплохую результативность.

«Ювентус» силен в любом кадровом сочетании .

В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.