8 октября, стадион «Сан Сиро» — «Милан» примет «Ювентус» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 19:00 мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Россонери» явно не в лучшей форме. 5 октября команда Стефано Пиоли потерпела весьма серьезное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов. Хозяева пропустили 3 мяча и даже не смогли ничем ответить сопернику.

Эта неудача стал второй за три последних матча «дьяволов». Ранее они проиграли «Наполи» 1:2 в рамках турнира Серии А. К слову, до «неаполитанцев» миланцы не проигрывали. Сейчас у них 17 набранных очков, с которыми они занимают 5-е место в турнирной таблице.

В последнем туре «Милан» на выезде победил «Эмполи». До этого также на выезде он обыграл «Сампдорию» и одолел «Интер» 3:2.

Все прогнозы на Серию А

Под вопросом участие Тео Эрнандеса. Травмированы Златан Ибрагимович, Давид Калабриа, Симон Кьер, Майк Маньян, Алексис Салемакерс и Алессандро Флоренци.

«Ювентус»

Если сравнивать сентябрьские результаты гостей с их нынешними, то можно заметить улучшение. С начала октября подопечные Массимилиано Аллегри провели два поединка и оба оказались успешными.

2 октября «Ювентус» выиграл у «Болоньи» 3:0. Через несколько дней «бьянконери» разобрались с «Маккаби» Хайфа (3:0) в Лиге чемпионов, где они, кстати, занимают 3-е место в турнирной таблице H. Все потому, что «зебры» стартовали с двух поражений, уступив ПСЖ и «Бенфике».

Разгром «Болоньи» в Серии А стал для «Юве» глотком свежего воздуха после того, как он проиграл «Монце» 0:1 и сыграл вничью с «Салернитаной» 2:2. На данный момент гости занимают 7-е место в таблице с 13 очками на счету.

В списке травмированных Маттиа Де Шильо, Анхель Ди Мария,Федерико Кьеза

Кайо Жорже и Поль Погба.

Прогноз и ставка

В предстоящей игре «Милан» — фаворит букмекеров с коэффициентом 2.10. На победу «Ювентуса» они дают 3.60. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.40.

Последние две встречи команд в Серии А не принесли много голов и в обоих случаях фиксировалась ничья. «Милан» на неделе потерпел крупное поражение, которое наверняка ударило по психологии команды. «Юве» хоть и выиграл два раза подряд, но все же он пока не показывает признаков возрождения, так как с серьезными соперниками играет неудачно.

Учитывая плотный график игр и наличие травмированных игроков основного состава, рекомендуется взять ставку на тотал меньше 2.5 за 1.70.

Если все-таки выбирать между вариантами со ставкой на победителя, то это, скорее всего, «Милан». Он выиграл 4 из 5 домашних матчей со старта сезона.