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    «Милан» — «Ювентус». Ставки (к. 1.70) и прогноз на футбол, Серия А, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ювентус»
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    Оливье Жиру
    8 октября, стадион «Сан Сиро» — «Милан» примет «Ювентус» в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 19:00 мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милан»

    «Россонери» явно не в лучшей форме. 5 октября команда Стефано Пиоли потерпела весьма серьезное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов. Хозяева пропустили 3 мяча и даже не смогли ничем ответить сопернику.

    Эта неудача стал второй за три последних матча «дьяволов». Ранее они проиграли «Наполи» 1:2 в рамках турнира Серии А. К слову, до «неаполитанцев» миланцы не проигрывали. Сейчас у них 17 набранных очков, с которыми они занимают 5-е место в турнирной таблице.

    В последнем туре «Милан» на выезде победил «Эмполи». До этого также на выезде он обыграл «Сампдорию» и одолел «Интер» 3:2.

    Все прогнозы на Серию А

    Под вопросом участие Тео Эрнандеса. Травмированы Златан Ибрагимович, Давид Калабриа, Симон Кьер, Майк Маньян, Алексис Салемакерс и Алессандро Флоренци.

    «Ювентус»

    Если сравнивать сентябрьские результаты гостей с их нынешними, то можно заметить улучшение. С начала октября подопечные Массимилиано Аллегри провели два поединка и оба оказались успешными.

    2 октября «Ювентус» выиграл у «Болоньи» 3:0. Через несколько дней «бьянконери» разобрались с «Маккаби» Хайфа (3:0) в Лиге чемпионов, где они, кстати, занимают 3-е место в турнирной таблице H. Все потому, что «зебры» стартовали с двух поражений, уступив ПСЖ и «Бенфике».

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  • Вчера

    • Разгром «Болоньи» в Серии А стал для «Юве» глотком свежего воздуха после того, как он проиграл «Монце» 0:1 и сыграл вничью с «Салернитаной» 2:2. На данный момент гости занимают 7-е место в таблице с 13 очками на счету.

    В списке травмированных Маттиа Де Шильо, Анхель Ди Мария,Федерико Кьеза
    Кайо Жорже     и Поль Погба.

    Прогноз и ставка

    В предстоящей игре «Милан» — фаворит букмекеров с коэффициентом 2.10. На победу «Ювентуса» они дают 3.60. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.40.

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    Последние две встречи команд в Серии А не принесли много голов и в обоих случаях фиксировалась ничья. «Милан» на неделе потерпел крупное поражение, которое наверняка ударило по психологии команды. «Юве» хоть и выиграл два раза подряд, но все же он пока не показывает признаков возрождения, так как с серьезными соперниками играет неудачно.

    Учитывая плотный график игр и наличие травмированных игроков основного состава, рекомендуется взять ставку на тотал меньше 2.5 за 1.70.

    Если все-таки выбирать между вариантами со ставкой на победителя, то это, скорее всего, «Милан». Он выиграл 4 из 5 домашних матчей со старта сезона.

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    «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Низовой исход и ставка на фаворита
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