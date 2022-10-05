«Наполи» и «Аталанта» во главе серии А

«Наполи» — один из лидеров Серии А

Еврокубковая шестёрка выиграла свои матчи в итальянском чемпионате. «Наполи» и «Аталанта» делят лидерство. Рядом «Удинезе», «Лацио» и «Милан».

Изменения в турнирной таблице

Топ-6 чемпионата — без изменений. Только 4 клуба по окончании матчей 8-го тура поднялись в турнирной таблице. Так, на 7-е место взобрался туринский «Ювентус». В плюсе оказались «Сассуоло» с 11-го на 8-е и «Лечче» с 15-го на 13-е.

Тур оказался особенным для дебютанта Серии А — «Монцы». «Брианцоли» одержали победу над прямым конкурентом «Сампдорией» (3:0). Этот успех помог «Монце» покинуть зону вылета и подняться с 18-го на спасительное 16-е место. Клуб уже набирает очки в 3-м матче подряд.

Календарь и таблица Серии А

В зону вылета опустилась «Верона». «Мастифы» проиграли «Удинезе» (1:2), хотя и вели в счёте.

Потеряли свои позиции ещё 6 команд: «Интер» упал с 7-го на 9-е, «Торино» с 9-го на 10-е, «Фиорентина» с 10-го на 11-е, «Салернитана» с 13-го на 14-е, «Эмполи» с 14-го на 15-е, «Болонья» с 16-го на 17-е.

Два лидера

В итальянской Серии А вот уже второй кряду продолжается двоевластие. По 20 очков набрали «Наполи» и «Аталанта».

На 1-м месте футболисты «Наполи», благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Джованни Ди Лоренцо globallookpress.com

В минувушем туре «неаполитанцы» нанесли поражение «Торино» (3:1). За «Наполи» голы забили Кварацхелия и дублем отметился Андре Замбо-Ангисса.

Дальше идет «Аталанта». «Королева провинциалов» с минимальным перевесом переиграл «Фиорентину» (1:0). Победный гол в домашнем поединке забил Адемола Лукман на 59-й минуте встречи.

А кто в преследователях?

3 строчку итальянского чемпиона едва не упустило «Удинезе». «Маленькие зебры» одержали волевую победу над «Вероной» со счётом 2:1.

«Удине» вырвали викторию на 93-й минуте. Автором решающего мяча стал Яка Бийол. Таким образом клуб набрал 19 очков и продолжает дышать в спину «Наполи» и «Аталанте». Впечатляет победная серия «Удинезе». Команда одержала 6 викторию подряд.

4 место за «Лацио». Римский коллектив имеет в активе 17 очков. В воскресенье, 2 октября команда разгромила «Специю» (4:0).

5 место у «Милана». Чемпион набрал столько же очков, как и «Лацио», но уступает лишь по дополнительным показателям.

Рафаэл Леао globallookpress.com

«Россонери» добились гостевой победы над «Эмполи» со счётом 3:1. В составе миланского клуба отличились Ребич, Балло-Туре и Леао.

6 место у «Ромы». «Жёлто-красные» удержались на этой строчке, благодаря победе над вице-чемпионом Италии — «Интером» (2:1). Римляне набрали 16 очков. А вот клуб из Милана с 12 баллами опустился на 9 место.

И «Ювентус» — туринский клуб шагнул вперёд и занял 7 место. Клуб в 8-м туре итальянского чемпионата разгромил «Болонью» (3:0).

За «старую синьору» отличились Костич, Влахович и Милик.

Тур № 9

В следующем туре нас ждёт супербитва. В субботу, 8 октября действующий победитель «Милан» примет на своём поле «Ювентус».

Лидеры Серии А свои матчи проведут в гостях. «Наполи» отправится на выезд к «Кремонезе», а «Аталанта» — к «Удинезе».

Все прогнозы на Серию А

К слову, именно поединок с участием «королевы провинциалом» и «маленьких зебр» можно назвать центральным в туре. В очном поединке сойдутся 2 и 3 команды чемпионата.

Матчи 9-го тура пройдут с 8-го по 10 октября.