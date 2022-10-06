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    Киперы обеих команды сыграют на высоте?

    «Андерлехт» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет В, 6 октября 2022 года

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    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Чемпионат Англии
    В четверг, 6 октября бельгийский «Андерлехт» дома примет английский «Вест Хэм». Группа B. Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Андерлехт» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 06 Октября 2022 года
    Андерлехт
  • Брюссель
    •  Андерлехт 19:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Андерлехт»

    Бельгийский клуб — ближайший преследователь лондонцев в квартете. Соперников разделяют всего 2 очка.

    «Андерлехт» в этом розыгрыше Лиги конференций набрал 4 очка, одержав 1 победу и 1 встречу завершив миром.

    Коэффициенты матча Андерлехт — Вест Хэм

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    Победу «пурпурно-белые» одержали на родном стадионе в матче против датского клуба «Силькеборг» (1:0). Затем была нулевая ничья в Бухаресте против «Стяуа» (0:0).

    В последнем матче чемпионата Бельгии «Андерлехт» потерпел неожиданное поражение от «Шарлеруа» (0:1). Из-за неудачного результата «пурпурно-белые» опустились в нижнюю часть таблицы. «Андерлехт» теперь занимает 10 место.

    «Вест Хэм»

    Лондонский клуб — лидер группы В. «Молотобойцы» пока показывают 100% результат в Лиге конференций: 2 матча — 2 победы = 6 очков.

    Такого же результата в других квартетах добились турецикй «Истанбул», «Вильярреал», АЗ и «Базель».

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    • В играх своего квартета «Вест Хэм» обыграл ФКСБ (3:1) и «Силькеборг» (3:2). Впереди решающая двухматчевая дуэль с главным конкурентом — «Андерлехтом».

    В чемпионате Англии лондонцы постепенно поправляют турнирное положение. Зону вылета покинули давно. Вот и после матча 9-го тура футболисты «Вест Хэма» отдалились от опасной черты на 1 балл.

    И это благодаря победе «молотобойцев» над главным конкурентом за выживание «Вулверхэмптоном» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары, конечно же английская команда. Именно британцам отдают предпочтение букмекеры. На победу «Андерлехта» можно поставить за 3.42, ничью оценивают в 3.54, а на победу «Вест Хэма» можно остановить выбор — за 2.03.

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    Прогноз — это тот, случай, когда сложно сделать выбор. Да, на первый взгляд очевидным фаворитом считаются лондонцы. Однако, «Андерлехт» играет дома более чем уверенно и редко пропускает.

    Ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.98.

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    «Андерлехт» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Киперы обеих команды сыграют на высоте?
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