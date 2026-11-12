14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия относительно удачно выступила на Мундиале. Команда дошла до 1/8 финала плей-офф турнира.
При этом Колумбия уступила швейцарцам лишь в серии пенальти. Команда на групповом этапе отличилась четырьмя забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев Перу — 2:0.
До того Колумбия потерпела поражение от Парагвая — 0:1, а вот поединок с Мексикой завершился паритетом — 1:1. Команда уже десять лет не проигрывает чилийцам.
Состояние команды: Колумбия после чемпионата мира не блещет стабильностью результатов, к тому же имеет некоторые проблемы с реализацией.
При этом Колумбия имеет вполне приличный подбор атакующих исполнителей. К тому же в трех последних очных поединках с Чили команда победила два раза при одной ничьей. Более того, в двух последних очных встречах колумбийцы не пропускали от оппонента.
Нет сомнений, что команда будет максимально активно атаковать. Луис Суарес и компания не должны иметь проблем с чилийцами.
Чили
Турнирное положение: Команда не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, заняв последнее место в южноамериканской отборочной группе.
При этом Чили в 18 матчах отбора добыла всего две победы. Команда забила лишь 9 мячей при 27 пропущенных.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сильным мексиканцам — 2:0.
До того Чили уступила сборной США — 2:4, а вот несколько ранее уступила канадцам — 0:1. Команда не пропускала в двух последних поединках.
Состояние команды: Чили ныне пребывает на моральном подъёме, после двух поражений кряду сумев добыть яркую викторию.
При этом Чили в кадровом плане выглядит довольно прилично. Вот только в матчах с крепкими соперниками команда нередко откровенно проваливается. Да и в плане реализации чилийцы все никак не могут поднатореть, к тому же в последние годы неудачно противостоят колумбийцам.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Чили постарается найти свои шансы в контригре, вот только голы даются натужно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Колумбию фаворитом с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.33, а победа Чили — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: Колумбийцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее, тогда как чилийцы забивают с явной натугой.
Ставка: Фора Колумбии -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Чили уже десять лет не обыгрывает колумбийцев
- Колумбия в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее соперника
- Колумбийцы дошли до 1/8 финала последнего Мундиаля
- Чили победила всего два раза в 18 матчах последнего отбора
- Колумбийцы не пропускали от чилийцев в двух последних очных поединках