14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Колумбия

Турнирное положение: Колумбия относительно удачно выступила на Мундиале. Команда дошла до 1/8 финала плей-офф турнира.

При этом Колумбия уступила швейцарцам лишь в серии пенальти. Команда на групповом этапе отличилась четырьмя забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев Перу — 2:0.

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До того Колумбия потерпела поражение от Парагвая — 0:1, а вот поединок с Мексикой завершился паритетом — 1:1. Команда уже десять лет не проигрывает чилийцам.

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Состояние команды: Колумбия после чемпионата мира не блещет стабильностью результатов, к тому же имеет некоторые проблемы с реализацией.

При этом Колумбия имеет вполне приличный подбор атакующих исполнителей. К тому же в трех последних очных поединках с Чили команда победила два раза при одной ничьей. Более того, в двух последних очных встречах колумбийцы не пропускали от оппонента.

Нет сомнений, что команда будет максимально активно атаковать. Луис Суарес и компания не должны иметь проблем с чилийцами.

Чили

Турнирное положение: Команда не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, заняв последнее место в южноамериканской отборочной группе.

При этом Чили в 18 матчах отбора добыла всего две победы. Команда забила лишь 9 мячей при 27 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сильным мексиканцам — 2:0.

До того Чили уступила сборной США — 2:4, а вот несколько ранее уступила канадцам — 0:1. Команда не пропускала в двух последних поединках.

Состояние команды: Чили ныне пребывает на моральном подъёме, после двух поражений кряду сумев добыть яркую викторию.

При этом Чили в кадровом плане выглядит довольно прилично. Вот только в матчах с крепкими соперниками команда нередко откровенно проваливается. Да и в плане реализации чилийцы все никак не могут поднатореть, к тому же в последние годы неудачно противостоят колумбийцам.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Чили постарается найти свои шансы в контригре, вот только голы даются натужно.

На что ставят в матче Колумбия — Чили Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — Чили: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Колумбию фаворитом с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.33, а победа Чили — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Колумбийцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее, тогда как чилийцы забивают с явной натугой.

2.20 Фора Колумбии -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Колумбия — Чили принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора Колумбии -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Колумбия — Чили позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт