ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом» «Зенит» — «Ростов»«Зенит» уходит в отрыв. Ростовчане не прыгнули выше головы в Петербурге Пеп Гвардиола может покинуть «Сити» летом 2023 годаОстанется ли Гвардиола в «Манчестер Сити»
  • 23:55
    • «Реал» в большинстве не справился с «Осасуной», Бензема не забил пенальти
  • 20:58
    • «Динамо» проиграло «Ахмату» в Грозном
  • 20:58
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН»
  • 23:41
    • «Ланс» вырвал победу у «Лиона»
  • 23:36
    • «Ювентус» разгромил «Болонью», у Влаховича гол и ассист
  • 18:30
    • Гол и ассист Малкома помогли «Зениту» обыграть «Ростов»
  • 17:57
    • «Ман Сити» разгромил «Ман Юнайтед», у Холанна хет-трик и ассист
    Все новости спорта

    Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»

    «Интер» — «Барселона». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    Матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 4 октября в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца». Команды начнут игру в 22:00 мск. «Интер» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 04 Октября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Интер»

    Перед игрой с таким сложным оппонентом «Интер» беспокоит своими неудачными выступлениями в Серии А, где он потерпел два поражения подряд, пропустив в общей сложности 5 мячей.

    В чемпионате «нерадзурри» проиграли «Удинезе» со счетом 1:3. Следом было фиаско в Милане от «Ромы» (1:2). По итогам прошлого месяца хозяева смогли обыграть только «Викторию» в ЛЧ (2:0) и «Торино» (1:0) в Серии А.

    Коэффициенты матча Интер — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 4.203.901.80Фрибет$40
    •

    Касательно Лиги чемпионов — «Интер» занимает третье место в группе. Поражение от «Баварии» (0:2) на старте турнира и поставило миланцев в текущее положение.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Симоне Индзаги не сможет задействовать Ромелу Лукаку. также итальянская пресса пишет, что травму в матче с «Ромой» получил Лаутаро Мартинес. Он пока под вопросом.

    «Барселона»

    У подопечных Хави дела идут куда лучше. Они занимают 1-е место в Примере. После прошлой неудачи, которую команда потерпела во 2-м туре ЛЧ проиграв «Баварии» 0:2, она выиграла дважды подряд.

    «Барселона» разгромила дома «Эльче» 3:0. В начале октября у «каталонцев» была победа над «Мальоркой» 1:0. В обоих случаях гостям помог Роберт Левандовский, который забил 3 мяча в этих двух встречах. И вообще, в 7 матчах Примеры у поляка 9 голов + 2 ассиста.

  • Трансферный дайджест. 20-26 сентября
  • Куда перейдет Беллингем, уйдет ли Канте из «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • 26/09/2022

    • Та же ситуация и в ЛЧ, где Роберт возглавил гонку бомбардиров, забив 3 мяча в ворота «Виктории» (5:1).

    Главной проблемой «Барсы» сейчас является ее лазарет, куда попали Жюль Кунде, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Рональд Араухо, Эктор Беллерин и Гави.

    Прогноз и ставка

    В данном случае букмекеры считают, что фаворитом должна быть «Барселона» — 4.10 и 1.84 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Барса» и с такими кадровыми проблемами смогла выйти на первое место в Примере. Победа в этом матче позволит ей оторваться от третьей строчки и получить запас в борьбе за плей-офф.

    Главным козырем гостей, безусловно, будет Левандовский, который сейчас находится в отличной форме, тогда как у хозяев заметный спад и есть травмы у ключевых игроков основы. Прогноз: «Барселона» должна победить.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры