Матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» состоится 4 октября в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца». Команды начнут игру в 22:00 мск. «Интер» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Перед игрой с таким сложным оппонентом «Интер» беспокоит своими неудачными выступлениями в Серии А, где он потерпел два поражения подряд, пропустив в общей сложности 5 мячей.

В чемпионате «нерадзурри» проиграли «Удинезе» со счетом 1:3. Следом было фиаско в Милане от «Ромы» (1:2). По итогам прошлого месяца хозяева смогли обыграть только «Викторию» в ЛЧ (2:0) и «Торино» (1:0) в Серии А.

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Касательно Лиги чемпионов — «Интер» занимает третье место в группе. Поражение от «Баварии» (0:2) на старте турнира и поставило миланцев в текущее положение.

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Симоне Индзаги не сможет задействовать Ромелу Лукаку. также итальянская пресса пишет, что травму в матче с «Ромой» получил Лаутаро Мартинес. Он пока под вопросом.

«Барселона»

У подопечных Хави дела идут куда лучше. Они занимают 1-е место в Примере. После прошлой неудачи, которую команда потерпела во 2-м туре ЛЧ проиграв «Баварии» 0:2, она выиграла дважды подряд.

«Барселона» разгромила дома «Эльче» 3:0. В начале октября у «каталонцев» была победа над «Мальоркой» 1:0. В обоих случаях гостям помог Роберт Левандовский, который забил 3 мяча в этих двух встречах. И вообще, в 7 матчах Примеры у поляка 9 голов + 2 ассиста.

Та же ситуация и в ЛЧ, где Роберт возглавил гонку бомбардиров, забив 3 мяча в ворота «Виктории» (5:1).

Главной проблемой «Барсы» сейчас является ее лазарет, куда попали Жюль Кунде, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Рональд Араухо, Эктор Беллерин и Гави.

Прогноз и ставка

В данном случае букмекеры считают, что фаворитом должна быть «Барселона» — 4.10 и 1.84 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

«Барса» и с такими кадровыми проблемами смогла выйти на первое место в Примере. Победа в этом матче позволит ей оторваться от третьей строчки и получить запас в борьбе за плей-офф.

Главным козырем гостей, безусловно, будет Левандовский, который сейчас находится в отличной форме, тогда как у хозяев заметный спад и есть травмы у ключевых игроков основы. Прогноз: «Барселона» должна победить.