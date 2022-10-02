Матч 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо» состоится 2 октября в Грозном. Начало в 19:00 мск. «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненцы подошли к матчу с двумя победами подряд. Одна была в чемпионате, вторая — в Кубке России. В обоих матчах хозяева пропускали, как и в последних семи встречах до этого. И того, «Ахмат» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр.

В чемпионате России клуб занимает 8-е место. У него 14 очков на счету после 10 сыгранных поединков. Количество побед и поражений совпадает, их по 4. Разница составляет -1 (15:16).

В последних играх «Ахмат» победил «Урал» 2:1 (в РПЛ) и со счетом 3:1 выиграл у «Ростова» (в Кубке).

Все прогнозы на РПЛ

Текущая форма команды — 6 очков в 5 матчах. Также отметим, что дома «ахматовцы» потерпели две неудачи подряд.

«Динамо»

Москвичи набрали 16 очков, с которыми они занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. К матчу в Грозном подопечные Славиши Йокановича подходят с серией из двух поражений.

Серию перебила победа над «Ахматом» (2:1) в Кубке России. В чемпионате «бело-голубые» уступили «Сочи» (1:2) и «Зениту» (0:2). За поражением от «сине-бело-голубых» последовало фиаско в матче Кубка против «Оренбурга», в котором гости уступили по пенальти.

Выездные матчи даются «Динамо» с трудом. Из шести встреч выиграна только одна. В Грозный москвичи едут после трех поражение подряд.

При этом «Динамо» часто забивает на выезде. По крайней мере в последних шести гостевых турах коллектив с поля без мячей не уходил.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают «Ахмат» и «Динамо» равными по силам командами. На победу каждой из них коэффициент составляет 2.65.

После двух побед подряд, в том числе над «Ростовом», «Ахмата» имеет шансы на то, чтобы взять очки в этой игре. «Динамо» неудачно выступает в выездных матчах РПЛ, хотя редко оставляет соперника без пропущенных голов.

После успехов «Ахмата» будет играть на продолжение серии, однако проблемы в обороне не позволят грозненцам выйти сухими из воды. Прогноз — обе забьют (да) и тотал больше 2.5.