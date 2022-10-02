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    Очередная неудача одесситов?!

    «Черноморец» — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, УПЛ, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Александрия»
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    Роман Григорчук
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 октября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Октября 2022 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 15:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Черноморец»

    «Черноморец» выдал не самый радужный старт. В четырех турах одесситы разжились лишь двумя очками.

    Причем голкипер Дмитрий Непогодов отразил уже два пенальти. А вот другие новички команды пока проявляют себя не так ярко.

    В минувшем туре «Черноморец» имел все шансы отобрать очки у «Шахтера». Между тем, одесситы пропустили решающий гол в концовке (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Черноморец» исторически сложно играет с александрийцами. Из пяти последних матчей команда выиграла только раз.

    «Александрия»

    Юрий Гура строит очень интересную команду. Александрийцы сильны полузащитой, к которой примкнул еще и вернувшийся в клуб Кирилл Ковалец.

    В 4 матчах «Александрия» разжилась семью очками. Вот и находится команда на подобающей седьмой позиции.

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    • Минувший тур для команды получился не самым ярким. На выезде «Александрия» разделила очки с «Ворсклой» (0:0).

    В этом поединке «Александрия» наверняка будет активно атаковать. Состав у команды ровный, к тому же сыгранный.

    Прогноз и ставка

    На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Черноморца» — за 2.95.

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    «Черноморец» испытывает сложности в организации игры.

    «Александрия» смотрится сильнее соперника.

    Александрийцы выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Александрии» с коэффициентом 2.15.

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    «Черноморец» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Очередная неудача одесситов?!
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