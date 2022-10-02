«Черноморец»
«Черноморец» выдал не самый радужный старт. В четырех турах одесситы разжились лишь двумя очками.
Причем голкипер Дмитрий Непогодов отразил уже два пенальти. А вот другие новички команды пока проявляют себя не так ярко.
В минувшем туре «Черноморец» имел все шансы отобрать очки у «Шахтера». Между тем, одесситы пропустили решающий гол в концовке (2:1).
«Черноморец» исторически сложно играет с александрийцами. Из пяти последних матчей команда выиграла только раз.
«Александрия»
Юрий Гура строит очень интересную команду. Александрийцы сильны полузащитой, к которой примкнул еще и вернувшийся в клуб Кирилл Ковалец.
В 4 матчах «Александрия» разжилась семью очками. Вот и находится команда на подобающей седьмой позиции.
Минувший тур для команды получился не самым ярким. На выезде «Александрия» разделила очки с «Ворсклой» (0:0).
В этом поединке «Александрия» наверняка будет активно атаковать. Состав у команды ровный, к тому же сыгранный.
Прогноз и ставка
На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Черноморца» — за 2.95.
«Черноморец»
«Александрия» смотрится сильнее соперника.
Александрийцы выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Александрии» с коэффициентом 2.15.