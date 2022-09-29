«Атлетико Минейро» на своем поле сыграет против «Палмейраса» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится 29 сентября, начало — 03:45 (мск). «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Черно-белые» после 27-ми туров чемпионата Бразилии смогли набрать 40 очков и таким образом расположились на 7-м месте в турнирной таблице. Команда забила в ворота соперников 34 гола, а в свои пропустила — 30.

В последних турах чемпионата «Атлетико Минейро» показывает нестабильные результаты. Два тура назад команда в выездном матче против «Атлетико Гойаниенсе» смогла одержать уверенную победу со счетом 0:2.

А после этого на своем поле «черно-белые» принимали «Брагантино» и обменявшись голами соперники не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 1:1. А в последнем туре чемпионата «Атлетико Минейро» и вовсе потерпели поражение от «Аваи» со счетом 1:0.

Все прогнозы на футбол

«Атлетико Минейро» в последних 5-ти домашних матчах ни разу не побеждал, трижды команда проигрывала и два раза смогла сыграть вничью.

«Палмейрас»

А вот «бело-зеленые» являются абсолютными лидерами турнирной таблицы чемпионата Бразилии набрав 57 очков после 27-ми игр и имея отрыв от второго «Интернасьоналя» в 8 баллов. Этот коллектив забил больше всех — 44 гола, а пропустил меньше всех — 19.

«Палмейрас» практически не проигрывает во внутреннем чемпионате, последнее поражение у команды случилось в 15-м туре от «Атлетико Паранаэнсе» (0:2), а после этого «бело-зеленые» чередуют победы и ничьи.

В последних двух турах «Палмейрас» смог одержать две победы подряд над «Жувентуде» со счетом 2:1 и «Сантосом» со счетом 1:0, а до этого у команды было три ничьи подряд с «Брагантино» (2:2), «Флуминенсе» (1:1) и «Фламенго» (1:1).

«Палмейрас» в последних 5-ти выездных матчах один раз одержал победу, трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражения.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико Минейро» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Палмейраса» — за 3.36.

Прогноз - «Палмейрас» после вылета из Кубка Либертадореса полностью все силы влаживает в чемпионат Бразилии и побеждает соперников один за одним. А вот «Атлетико Минейро» показывает очень нестабильные результаты, поэтому «бело-зеленые» заберут очередные 3 очка в свой актив.

Ставка - Победа «Палмейраса» за 3.36.