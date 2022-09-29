ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПортугалия — Испания. Онлайн Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции Гарет СаутгейтВыжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту?
  • 20:44
    • Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Испанией
  • 22:13
    • «Динамо» одержало победу над «Авангардом», Сушко оформил хет-трик
  • 20:55
    • Украина и Шотландия назвали стартовые составы
  • 20:07
    • Капитан «Монцы»: Мы хорошо использовали трудности «Ювентуса»
  • 19:55
    • Н'Голо Канте восстановился после травмы
  • 19:39
    • Неймар намерен побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
  • 19:25
    • «Ак Барс» уверенно переиграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби»
    Все новости спорта

    «Палмейрас» добудет очередные очки

    «Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 3.36) на футбол, чемпионат Бразилии, 29 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Атлетико Минейро» на своем поле сыграет против «Палмейраса» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится 29 сентября, начало — 03:45 (мск). «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 29 Сентября 2022 года
    Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 03:45 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Минейро»

    «Черно-белые» после 27-ми туров чемпионата Бразилии смогли набрать 40 очков и таким образом расположились на 7-м месте в турнирной таблице. Команда забила в ворота соперников 34 гола, а в свои пропустила — 30.

    В последних турах чемпионата «Атлетико Минейро» показывает нестабильные результаты. Два тура назад команда в выездном матче против «Атлетико Гойаниенсе» смогла одержать уверенную победу со счетом 0:2.

    А после этого на своем поле «черно-белые» принимали «Брагантино» и обменявшись голами соперники не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 1:1. А в последнем туре чемпионата «Атлетико Минейро» и вовсе потерпели поражение от «Аваи» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетико Минейро» в последних 5-ти домашних матчах ни разу не побеждал, трижды команда проигрывала и два раза смогла сыграть вничью.

    «Палмейрас»

    А вот «бело-зеленые» являются абсолютными лидерами турнирной таблицы чемпионата Бразилии набрав 57 очков после 27-ми игр и имея отрыв от второго «Интернасьоналя» в 8 баллов. Этот коллектив забил больше всех — 44 гола, а пропустил меньше всех — 19.

    «Палмейрас» практически не проигрывает во внутреннем чемпионате, последнее поражение у команды случилось в 15-м туре от «Атлетико Паранаэнсе» (0:2), а после этого «бело-зеленые» чередуют победы и ничьи.

    В последних двух турах «Палмейрас» смог одержать две победы подряд над «Жувентуде» со счетом 2:1 и «Сантосом» со счетом 1:0, а до этого у команды было три ничьи подряд с «Брагантино» (2:2), «Флуминенсе» (1:1) и «Фламенго» (1:1).

  • Выжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту?
  • Кто может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии и нужна ли эта замена?
  • Сегодня

    • «Палмейрас» в последних 5-ти выездных матчах один раз одержал победу, трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражения.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико Минейро» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Палмейраса» — за 3.36.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - «Палмейрас» после вылета из Кубка Либертадореса полностью все силы влаживает в чемпионат Бразилии и побеждает соперников один за одним. А вот «Атлетико Минейро» показывает очень нестабильные результаты, поэтому «бело-зеленые» заберут очередные 3 очка в свой актив.

    Ставка - Победа «Палмейраса» за 3.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Аргентина — Ямайка
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сантос — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колумбия — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Муньяр — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тим — Чилич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердаско — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  7.48
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» добудет очередные очки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры