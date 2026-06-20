В данном экспрессе разберём два матча группового этапа ЧМ-2026, а также стыковую игру за выход в российскую Лигу PARI. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.15.

«Сибирь» — «Велес»

Футбол. Ответный стыковой матч за выход в Лигу PARI

Матч между «Сибирью» и «Велесом» обещает получиться напряжённым, особенно с учётом результата первой стыковой встречи. Москвичи добились убедительной победы со счётом 4:1 и сделали серьёзную заявку на выход в Первую лигу, однако новосибирцы на своём поле способны навязать борьбу любому сопернику.

Новосибирский клуб завершил весенний этап на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах. Команда одержала девять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения, забив 28 мячей и пропустив 20 голов.

Перед первым стыковым матчем «Сибирь» находилась в неплохой форме. Команда обыграла «Калугу» (1:0), «Велес» (1:0) и «Иртыш» (4:0), сыграла вничью с «Волгарём» (1:1). Однако в Домодедово коллектив Вячеслава Комкова провалил вторую половину встречи и уступил со счётом 1:4. Теперь хозяевам необходимо идти вперёд с первых минут и искать быстрый гол, чтобы вернуть интригу в противостояние.

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Московская команда завершила весеннюю часть сезона на четвёртой позиции, набрав 28 очков. В активе клуба восемь побед, четыре ничьи и шесть поражений при разнице мячей 20:12.

«Сибирь» будет вынуждена раскрываться и атаковать большими силами, ведь отыграть дефицит в три мяча можно только через риск. Это создаст свободные зоны для контратак «Велеса», который уже показал свою эффективность в первой встрече.

Ставка: Победа «Сибири» за 2.08.

Испания — Саудовская Аравия

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Испании подходит ко второму туру группового этапа под серьёзным давлением. После неожиданной нулевой ничьей с Кабо-Верде команда Луиса де ла Фуэнте не имеет права на новую осечку, если рассчитывает уверенно выйти в плей-офф. В стартовом туре испанцы полностью контролировали ход встречи с Кабо-Верде. «Фурия Роха» владела мячом 74% игрового времени и нанесла 27 ударов по воротам, однако так и не смогла вскрыть насыщенную оборону соперника.

Одной из причин неудачи стало отсутствие в стартовом составе Ламина Ямаля и Нико Уильямса, которые находились не в оптимальных физических кондициях. После их появления на поле атака заметно оживилась, однако времени для победного гола уже не хватило.

Сборная Саудовской Аравии приятно удивила в первом туре, сумев отобрать очки у Уругвая. Команда Йоргоса Дониса долгое время даже вела в счёте благодаря голу Абдулелы Аль-Амри, но в концовке всё же не удержала преимущество.

Главной проблемой азиатской команды стала физическая готовность. После перерыва саудовцы практически перестали угрожать воротам соперника и были вынуждены полностью сосредоточиться на обороне. Большая нагрузка легла на голкипера Мохаммеда Аль-Оваиса, который несколько раз спас свою команду.

Саудовская Аравия уже потратила много сил в поединке с Уругваем, а постоянная игра без мяча против испанцев способна привести к серьёзным проблемам во втором тайме.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.70.

Бельгия — Иран

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Бельгии подходит ко второму туру группового этапа в статусе фаворита. Команда Руди Гарсии переживает смену поколений, но по-прежнему располагает исполнителями высочайшего класса. Для Ирана же этот матч станет серьёзной проверкой на прочность и шансом сделать ещё один шаг к историческому выходу в плей-офф чемпионата мира.

Отборочный цикл бельгийцы провели уверенно: пять побед и три ничьи в восьми матчах, ни одного поражения и впечатляющая разница мячей 29:7. Несмотря на омоложение состава, ключевыми фигурами остаются опытные лидеры — Тибо Куртуа, Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку. Особые надежды тренерский штаб связывает с новым поколением футболистов. Жереми Доку добавляет скорости и нестандартных решений на фланге, Амаду Онана отвечает за баланс в центре поля, а Шарль Де Кетеларе способен создавать моменты между линиями.

Главной силой бельгийцев остаётся атакующий потенциал. Однако есть и слабые места. Защитная линия не всегда выглядит надёжно против быстрых контратак, а зависимость от Де Брейне и Доку иногда становится слишком заметной.

Сборная Ирана традиционно делает ставку на дисциплину, организованную оборону и терпение. Команда Амира Галенои уверенно прошла азиатскую квалификацию и вновь приехала на чемпионат мира с целью впервые в истории выйти из группы.

Проблемой иранцев является возраст состава. Средний возраст команды превышает 30 лет, а против быстрых бельгийских вингеров это может стать серьёзным недостатком. Особенно тяжело придётся обороне при сдерживании Доку и Троссарда.

Иран наверняка попытается сыграть вторым номером, насытить оборону и ждать ошибок соперника. Однако Бельгия располагает достаточным количеством креативных футболистов, чтобы вскрыть даже хорошо организованную защиту.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.74.

6.15 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент: 6.15.