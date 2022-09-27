В матче 6-го тура Лиги наций В сборные Норвегии и Сербии будут решать, кто получит повышение в Лигу А. Поединок состоится 27 сентября в Осло. Начало в 21:45 мск. Норвегия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Норвежцы потеряли очки в самый ответственный момент. Проиграв Словении 1:2, команда сравнялась по очкам с Сербией и теперь непонятно, получит ли она повышение.

Примечательно, что ранее Норвегии удавалось избегать неудач. Она набрала 3 победы и раз сыграла вничью. «Сверла» победили дважды шведов (2:1, 3:2), выиграли у сербов 1:0.

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Только Словения так и не поддалась хозяевам. Помимо поражения в очных матчах с этим соперником у норвежцев была нулевая ничья.

Календарь и таблица Лиги наций

Как бы там ни было, дома Норвегия выступает неплохо, имея серию из 6 матчей без поражений.

Сербия

Сербия настроена крайне серьезно. Разгромив Швецию 4:1, она получила отличный шанс побороться за повышение. К тому же, команда продлила свою беспроигрышную серию до четырех поединков.

Ранее у сербской сборной уже была подобная победа с крупным счетом. Она выиграла у Словении 4:1, а после этого обыграла Швецию 1:0.

Не менее результативным исходом является ничья со словенцами со счетом 2:2. Несмотря на то, что Сербия вторая в группе, у нее наивысший показатель забитых мячей (11), а разница составляет +6.

Гости единственные из своей группы, кому удалось ни разу не проиграть в выездных матчах розыгрыша.

Прогноз и ставка

С небольшим перевесом по коэффициентам фаворитом у букмекеров является Норвегия, на победу которой дают 2.29. Победа Сербии оценена котировкой 3.15.

Прошлый матч между командами завершился с минимальной победой «сверл», но теперь другая ситуация. Сейчас конец розыгрыша и каждого свою мотивация. Норвегия не попала на ЧМ, ей нужно что-то позитивное. Сербы могут знатно поднять себе настроение перед мундиалем, на который они попали напрямую.

Борьба будет упорной и результативной игры мы не увидим. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2 за 2.46.