«Волгарь» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Волгарь» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Эта команда выступает в привычном для себя ритме. В турнирной таблице астраханцы занимают 8 место.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Волгарь» уступил набирающему ход «Рубину» (3:2).

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Причем команда до того пропустила лишь 5 мячей в 9 матчах. Оборона астраханцев давала сбои крайне редко…

Прогнозы на ФНЛ

Для «Волгаря» владикавказцы являются принципиальным соперником. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.

«Алания»

По игре «барсы» смотрятся мощнее всех. Вот и лидерство команды Заура Тедеева выглядит вполне логичным.

При этом «Алания» традиционно сильна в атаке. В 10 матчах команда забила уже 18 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре «Алания» добыла три очка. Дома «барсы» минимально переиграли «Велес».

Наверняка владикавказцы постараются укрепиться на первой позиции. Да и добыть третью к ряду победу — неплохая мотивация.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Волгаря» — за 3.44.

«Волгарь» неплохо обороняется. «Алания» наверняка будет активно атаковать .

«Алания» мотивирована закрепиться на первом месте в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.07.