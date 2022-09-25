«Волгарь»
Эта команда выступает в привычном для себя ритме. В турнирной таблице астраханцы занимают 8 место.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Волгарь» уступил набирающему ход «Рубину» (3:2).
Коэффициенты матча Волгарь — Алания
Причем команда до того пропустила лишь 5 мячей в 9 матчах. Оборона астраханцев давала сбои крайне редко…
Для «Волгаря» владикавказцы являются принципиальным соперником. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.
«Алания»
По игре «барсы» смотрятся мощнее всех. Вот и лидерство команды Заура Тедеева выглядит вполне логичным.
При этом «Алания» традиционно сильна в атаке. В 10 матчах команда забила уже 18 мячей в ворота соперников.
В предыдущем туре «Алания» добыла три очка. Дома «барсы» минимально переиграли «Велес».
Наверняка владикавказцы постараются укрепиться на первой позиции. Да и добыть третью к ряду победу — неплохая мотивация.
Прогноз и ставка
На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Волгаря» — за 3.44.
«Волгарь» неплохо обороняется. «Алания»
«Алания» мотивирована закрепиться на первом месте в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.07.