23 сентября в Пуле Хорватия U21 сыграет против Дания U21 в первом матче плей-офф за выход в финальную часть молодежного Евро-2023. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Хорватия U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия U21

Прошлым летом молодежная сборная Хорватии приняла участие в Евро-2021, где пробилась в четвертьфинал, но там уступила сборной Испании по итогам дополнительного времени со счетом 1:2.

Данный же отборочный цикл «шашечные» завершили на втором месте в группе и теперь будут только через плей-офф добывать себе билет в финальную часть.

Первую строки они отдали Норвегии, проиграв ей всего два очка. Хорваты за десять проведенных матчей они добыли семь викторий, один поединок свели вничью и дважды уходили с поля поверженными.

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В своем последнем матче отборочной компании Хорватия обыграла на выезде 4:0 сверстников из Эстонии, а перед этим дважды проиграла, что и отодвинуло ее с первой строки.

Дания U21

Сборная Дании тоже финишировал второй в группе. Первое место она отдала сверстникам из Бельгии, отстав от них всего лишь на три очка.

«Алая гвардия» одержала в данном квалификационном цикле пять викторий, еще два поединка она завершила мировыми исходами и потерпела одно фиаско, минимально уступив на выезде Бельгии со счетом 0:1.

Свои последние три матча датчане провели на своем поле, разгромив в них казахских сверстников со счетом 3:0, расписали мировую 1:1 с шотландцами и одолели 3:2 турок.

Между собой в этой вековой категории данные сборные провели всего лишь один поединок, который выиграли хорваты три года тому назад со счетом 1:0 в товарняке.

Прогноз и ставка на Хорватия U21 — Дания U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Хорватии U21 предлагают — 2.50.

На викторию Дании U21 дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

В данной паре трудно кому либо отдать предпочтение, но в первой игре фактор своего поле может помочь хорватам добыть благоприятный результат. В общем, ставим на «шашечных» с 0 форой.