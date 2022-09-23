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    родные стены должны помочь хорватам

    Хорватия U21 — Дания U21. Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия U21 — Дания U21
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    Хорватии U21
    23 сентября в Пуле Хорватия U21 сыграет против Дания U21 в первом матче плей-офф за выход в финальную часть молодежного Евро-2023. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Хорватия U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хорватия U21

    Прошлым летом молодежная сборная Хорватии приняла участие в Евро-2021, где пробилась в четвертьфинал, но там уступила сборной Испании по итогам дополнительного времени со счетом 1:2.

    Данный же отборочный цикл «шашечные» завершили на втором месте в группе и теперь будут только через плей-офф добывать себе билет в финальную часть.

    Первую строки они отдали Норвегии, проиграв ей всего два очка. Хорваты за десять проведенных матчей они добыли семь викторий, один поединок свели вничью и дважды уходили с поля поверженными.

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    В своем последнем матче отборочной компании Хорватия обыграла на выезде 4:0 сверстников из Эстонии, а перед этим дважды проиграла, что и отодвинуло ее с первой строки.

    Дания U21

    Сборная Дании тоже финишировал второй в группе. Первое место она отдала сверстникам из Бельгии, отстав от них всего лишь на три очка.

    «Алая гвардия» одержала в данном квалификационном цикле пять викторий, еще два поединка она завершила мировыми исходами и потерпела одно фиаско, минимально уступив на выезде Бельгии со счетом 0:1.

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  • 20/09/2022

    • Свои последние три матча датчане провели на своем поле, разгромив в них казахских сверстников со счетом 3:0, расписали мировую 1:1 с шотландцами и одолели 3:2 турок.

    Между собой в этой вековой категории данные сборные провели всего лишь один поединок, который выиграли хорваты три года тому назад со счетом 1:0 в товарняке.

    Прогноз и ставка на Хорватия U21 — Дания U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Хорватии U21 предлагают — 2.50.

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    На викторию Дании U21 дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

    В данной паре трудно кому либо отдать предпочтение, но в первой игре фактор своего поле может помочь хорватам добыть благоприятный результат. В общем, ставим на «шашечных» с 0 форой.

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    Хорватия U21 — Дания U21: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. родные стены должны помочь хорватам
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