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    «Славия» отпразднует крупную победу в Праге?

    «Славия» — «Балкани». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет G, 15 сентября 2022 года

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    «Славия» — участник группового этапа Лиги конференций
    В четверг, 15 сентября «Славия» на домашней арене примет «Балкани» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Славия» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 15 Сентября 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 19:45 Балкани Балкани
  • Сува-Река
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    «Славия»

    Пражская «Славия» начала групповой этап Лиги конференций с ничейного результата. В 1-м туре чешская команда не смогла переиграть турецкий «Сивасспор» (1:1).

    Все голы в этом матче были забиты в первой половине поединка. «Славия» открыла счёт на 4-й минуте. Автор гола — Олайинка. Однако в середине стартовой 45-ти минутки Сабиа восстановил равновесие. Больше голов в игре не было.

    В чемпионате Чехии «Славия» добилась крупной победы. Дома команда из Праги уничтожила «Динамо Ч-Б» (6:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В регулярном первенстве «Славия» делит лидерство с действующим чемпионом — «Викторией». Оба клуба набрали по 19 очков.

    «Балкани»

    «Балкани» тоже упустил победу в матче против «Клужа». Соперники разошлись миром (1:1).

    Весь матч чемпион Косово вёл в счёте. На 65-й минуте в составе «Балкани» отличился Тхачи. Минимальное преимущество клуба «Балкани» продержалось практически до конца встречи.

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    • Но, увы. На 91-й минуте поединка футболистам ЧФР удалось уйти от поражения. За «железнодорожников» спасительный мяч забил Матис. Таким образом соперники поделили очки.

    В чемпионате Косово «Балкани» потерпел первое поражение от прямого конкурента «Дриты» (0:2). До этого действующий чемпион одержал 3 победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом команду из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.12, ничью оценивают в 7.80, а на успех «Балкани» — за 21.00.

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    Прогноз — «Славия» должна брать 3 очка в этом матче. Коэффициент на победу чешской команды низкий. Можно рискнуть и поставить на результативность поединка в целом.

    Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.

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    «Славия» — «Балкани»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» отпразднует крупную победу в Праге?
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