В четверг, 15 сентября «Славия» на домашней арене примет «Балкани» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Славия» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Пражская «Славия» начала групповой этап Лиги конференций с ничейного результата. В 1-м туре чешская команда не смогла переиграть турецкий «Сивасспор» (1:1).

Все голы в этом матче были забиты в первой половине поединка. «Славия» открыла счёт на 4-й минуте. Автор гола — Олайинка. Однако в середине стартовой 45-ти минутки Сабиа восстановил равновесие. Больше голов в игре не было.

В чемпионате Чехии «Славия» добилась крупной победы. Дома команда из Праги уничтожила «Динамо Ч-Б» (6:1).

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В регулярном первенстве «Славия» делит лидерство с действующим чемпионом — «Викторией». Оба клуба набрали по 19 очков.

«Балкани»

«Балкани» тоже упустил победу в матче против «Клужа». Соперники разошлись миром (1:1).

Весь матч чемпион Косово вёл в счёте. На 65-й минуте в составе «Балкани» отличился Тхачи. Минимальное преимущество клуба «Балкани» продержалось практически до конца встречи.

Но, увы. На 91-й минуте поединка футболистам ЧФР удалось уйти от поражения. За «железнодорожников» спасительный мяч забил Матис. Таким образом соперники поделили очки.

В чемпионате Косово «Балкани» потерпел первое поражение от прямого конкурента «Дриты» (0:2). До этого действующий чемпион одержал 3 победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом команду из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.12, ничью оценивают в 7.80, а на успех «Балкани» — за 21.00.

Прогноз — «Славия» должна брать 3 очка в этом матче. Коэффициент на победу чешской команды низкий. Можно рискнуть и поставить на результативность поединка в целом.

Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.