«Славия»
Пражская «Славия» начала групповой этап Лиги конференций с ничейного результата. В 1-м туре чешская команда не смогла переиграть турецкий «Сивасспор» (1:1).
Все голы в этом матче были забиты в первой половине поединка. «Славия» открыла счёт на 4-й минуте. Автор гола — Олайинка. Однако в середине стартовой 45-ти минутки Сабиа восстановил равновесие. Больше голов в игре не было.
В чемпионате Чехии «Славия» добилась крупной победы. Дома команда из Праги уничтожила «Динамо Ч-Б» (6:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
В регулярном первенстве «Славия» делит лидерство с действующим чемпионом — «Викторией». Оба клуба набрали по 19 очков.
«Балкани»
«Балкани» тоже упустил победу в матче против «Клужа». Соперники разошлись миром (1:1).
Весь матч чемпион Косово вёл в счёте. На 65-й минуте в составе «Балкани» отличился Тхачи. Минимальное преимущество клуба «Балкани» продержалось практически до конца встречи.
Но, увы. На 91-й минуте поединка футболистам ЧФР удалось уйти от поражения. За «железнодорожников» спасительный мяч забил Матис. Таким образом соперники поделили очки.
В чемпионате Косово «Балкани» потерпел первое поражение от прямого конкурента «Дриты» (0:2). До этого действующий чемпион одержал 3 победы.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом команду из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.12, ничью оценивают в 7.80, а на успех «Балкани» — за 21.00.
Прогноз — «Славия» должна брать 3 очка в этом матче. Коэффициент на победу чешской команды низкий. Можно рискнуть и поставить на результативность поединка в целом.
Ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.