«Ростов» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 17:30 мск. «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» начал кубковый поход в домашней победы над «Динамо». В последний день августа донской клуб «хлопнул» москвичей на своем поле со счетом 2:0. Героем стал Егор Голенков, оформивший дубль.

И к предстоящему матчу «Ростов» готовится после победы над еще одной столичной командой. В минувшее воскресенье команда Валерия Карпина грохнула «Спартак» — 4:2.

«Ростов» первым пропустил, но потом вкатил красно-белым четыре мяча, показав, что соперник не самом деле далеко не так хорош, как говорили многочисленные эксперты.

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Беспроигрышная серия «Ростова» составляет уже 10 матчей. В этом сезоне команда Карпина еще ни разу не проигрывала.

«Оренбург»

«Оренбург» тем временем загрустил, причем конкретно. На выходных уральский клуб был избит «Зенитом».

0:8 в Санкт-Петербург — это чересчур больно даже для команды, которая в прошлом сезоне играла в Первой лиге, а теперь пытается закрепиться в элите.

Несмотря на столь болезненное поражение, руководство «Оренбурга» вроде бы не планирует увольнять Марцела Личку с поста главного тренера.

Хотя повод есть. «Оренбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей, пропустив при этом 19 мячей, то есть катастрофически много.

В Кубке России «Оренбург» стартовал с поражения от «Ахмата» — 1:3.

Прогноз и ставка

На «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Оренбурга» — за 7.40.

В начале августа «Ростов» обыграл «Оренбург» на своем поле в рамках РПЛ. Тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

На этот раз есть все основания полагать, что команда Карпина выиграет с разницей минимум в два мяча. «Оренбург» совсем развалился в последнее время.

Ставка — победа «Ростова» с форой (-1,5) за 2.29.