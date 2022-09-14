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    «Ростов» устроит «Оренбургу» еще один погром?

    «Ростов» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.29) и ставки на Кубок России 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Оренбург»
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    Беспроигрышная серия «Ростова» составляет уже 10 матчей
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 17:30 мск. «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 14 Сентября 2022 года
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    «Ростов»

    «Ростов» начал кубковый поход в домашней победы над «Динамо». В последний день августа донской клуб «хлопнул» москвичей на своем поле со счетом 2:0. Героем стал Егор Голенков, оформивший дубль.

    И к предстоящему матчу «Ростов» готовится после победы над еще одной столичной командой. В минувшее воскресенье команда Валерия Карпина грохнула «Спартак» — 4:2.

    «Ростов» первым пропустил, но потом вкатил красно-белым четыре мяча, показав, что соперник не самом деле далеко не так хорош, как говорили многочисленные эксперты.

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    Беспроигрышная серия «Ростова» составляет уже 10 матчей. В этом сезоне команда Карпина еще ни разу не проигрывала.

    «Оренбург»

    «Оренбург» тем временем загрустил, причем конкретно. На выходных уральский клуб был избит «Зенитом».

    0:8 в Санкт-Петербург — это чересчур больно даже для команды, которая в прошлом сезоне играла в Первой лиге, а теперь пытается закрепиться в элите.

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    • Несмотря на столь болезненное поражение, руководство «Оренбурга» вроде бы не планирует увольнять Марцела Личку с поста главного тренера.

    Хотя повод есть. «Оренбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей, пропустив при этом 19 мячей, то есть катастрофически много.

    В Кубке России «Оренбург» стартовал с поражения от «Ахмата» — 1:3.

    Прогноз и ставка

    На «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Оренбурга» — за 7.40.

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    В начале августа «Ростов» обыграл «Оренбург» на своем поле в рамках РПЛ. Тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

    На этот раз есть все основания полагать, что команда Карпина выиграет с разницей минимум в два мяча. «Оренбург» совсем развалился в последнее время.

    Ставка — победа «Ростова» с форой (-1,5) за 2.29.

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    «Ростов» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» устроит «Оренбургу» еще один погром?
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