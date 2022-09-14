«Ростов»
«Ростов» начал кубковый поход в домашней победы над «Динамо». В последний день августа донской клуб «хлопнул» москвичей на своем поле со счетом 2:0. Героем стал Егор Голенков, оформивший дубль.
И к предстоящему матчу «Ростов» готовится после победы над еще одной столичной командой. В минувшее воскресенье команда Валерия Карпина грохнула «Спартак» — 4:2.
«Ростов» первым пропустил, но потом вкатил красно-белым четыре мяча, показав, что соперник не самом деле далеко не так хорош, как говорили многочисленные эксперты.
Беспроигрышная серия «Ростова» составляет уже 10 матчей. В этом сезоне команда Карпина еще ни разу не проигрывала.
«Оренбург»
«Оренбург» тем временем загрустил, причем конкретно. На выходных уральский клуб был избит «Зенитом».
0:8 в Санкт-Петербург — это чересчур больно даже для команды, которая в прошлом сезоне играла в Первой лиге, а теперь пытается закрепиться в элите.
Несмотря на столь болезненное поражение, руководство «Оренбурга» вроде бы не планирует увольнять Марцела Личку с поста главного тренера.
Хотя повод есть. «Оренбург» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей, пропустив при этом 19 мячей, то есть катастрофически много.
В Кубке России «Оренбург» стартовал с поражения от «Ахмата» — 1:3.
Прогноз и ставка
На «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Оренбурга» — за 7.40.
В начале августа «Ростов» обыграл «Оренбург» на своем поле в рамках РПЛ. Тогда встреча завершилась со счетом 2:1.
На этот раз есть все основания полагать, что команда Карпина выиграет с разницей минимум в два мяча. «Оренбург» совсем развалился в последнее время.
Ставка — победа «Ростова» с форой (-1,5) за 2.29.