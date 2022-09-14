«Милан»
В прошлом туре миланцы не смогли обыграть «Зальцбург». Команда Стефано Пиоли провела выездной поединок, в котором она выступала в роли догоняющего. В итоге Алексис Салемакерс спас «Милан» от поражения и «россонери» набрали один балл.
Перед стартом ЛЧ «Милан» выиграл в дерби с «Интером» (3:2). Последняя перед вторым туром также оказалась успешной — «дьяволы» обыграли «Сампдорию» (2:1).
Коэффициенты матча Милан — Динамо З
Отметим, что в Серии А «Милан» занимает 3 место, имея серию из двух побед 14 набранных очков. В группе ЛЧ команда находится на третьем месте. Хозяева до сих пор не проиграли ни одного матча в этом сезоне.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Точно не сыграют Златан Ибрагимович и Алессандро Флоренци. Раде Крунич, Дивок Ориги и Анте Ребич.
«Динамо» Загреб
Хорватский коллектив совершил громкую сенсацию в первом туре, обыграв «Челси» со счетом 1:0. Гости забили на 13 минуте усилиями Мислава Оршича и смогли удержать победный счет до финального свистка.
Таким образом, «Динамо» является единоличным лидером группе Е с 3 баллами. Вторая победа станет серьезной заявкой на выход из группы.
Сейчас «синие» идут на серии из шести побед. В сентябре команда кроме «Челси» обыграла «Риеку» (3:1) и «Горицу» (1:0) в чемпионате Хорватии. С учетом квалификации в Лиге чемпионов «Динамо» сыграло 7 матчей в этом розыгрыше и выиграло в четырех из них.
Травмированы Бошко Шутало, Лука Менало и Эмир Дилавер.
Прогноз и ставка
После матча с «Челси» «Динамо» уже нельзя считать проходным соперником, даже не смотря на котировки букмекеров, которые дают 1.26 на «Милан» и 12.0 на загребский коллектив.
Есть отличный
Поставить на то, что в матче будет забито меньше 3 голов, можно с коэффициентом 1.77.
«Милан» не забивал больше 2 голов в последних 5 играх. Поставить на индивидуальный тотал хозяев меньше 2.5 можно с котировкой 1.68.