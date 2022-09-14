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    «Милан» ожидает тяжелый матч

    «Милан» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2022 года

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    Оливье Жиру
    14 сентября в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» примет загребское «Динамо» на стадионе «Сан-Сиро». Начало в 19:45 мск. «Милан» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 14 Сентября 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 19:45 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Милан»

    В прошлом туре миланцы не смогли обыграть «Зальцбург». Команда Стефано Пиоли провела выездной поединок, в котором она выступала в роли догоняющего. В итоге Алексис Салемакерс спас «Милан» от поражения и «россонери» набрали один балл.

    Перед стартом ЛЧ «Милан» выиграл в дерби с «Интером» (3:2). Последняя перед вторым туром также оказалась успешной — «дьяволы» обыграли «Сампдорию» (2:1).

    Коэффициенты матча Милан — Динамо З

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    Отметим, что в Серии А «Милан» занимает 3 место, имея серию из двух побед 14 набранных очков. В группе ЛЧ команда находится на третьем месте. Хозяева до сих пор не проиграли ни одного матча в этом сезоне.

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    Точно не сыграют Златан Ибрагимович и Алессандро Флоренци. Раде Крунич, Дивок Ориги и Анте Ребич.

    «Динамо» Загреб

    Хорватский коллектив совершил громкую сенсацию в первом туре, обыграв «Челси» со счетом 1:0. Гости забили на 13 минуте усилиями Мислава Оршича и смогли удержать победный счет до финального свистка.

    Таким образом, «Динамо» является единоличным лидером группе Е с 3 баллами. Вторая победа станет серьезной заявкой на выход из группы.

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    • Сейчас «синие» идут на серии из шести побед. В сентябре команда кроме «Челси» обыграла «Риеку» (3:1) и «Горицу» (1:0) в чемпионате Хорватии. С учетом квалификации в Лиге чемпионов «Динамо» сыграло 7 матчей в этом розыгрыше и выиграло в четырех из них.

    Травмированы Бошко Шутало, Лука Менало и Эмир Дилавер.

    Прогноз и ставка

    После матча с «Челси» «Динамо» уже нельзя считать проходным соперником, даже не смотря на котировки букмекеров, которые дают 1.26 на «Милан» и 12.0 на загребский коллектив.

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    Есть отличный вариант для ставки — тотал меньше 3. «Милан» в прошлом туре невыразительно сыграл в атаке против «Зальцбурга», а «Динамо» смогло справится с грозной атакой «Челси».

    Поставить на то, что в матче будет забито меньше 3 голов, можно с коэффициентом 1.77.

    «Милан» не забивал больше 2 голов в последних 5 играх. Поставить на индивидуальный тотал хозяев меньше 2.5 можно с котировкой 1.68.

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    «Милан» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» ожидает тяжелый матч
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