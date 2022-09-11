ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 21:54
    • Гол Нобоа позволил «Сочи» обыграть «Динамо»
  • 20:18
    • Весино — игрок недели в Лиге Европы
  • 19:47
    • В УЕФА прокомментировали проведение товарищеского матча матча Россия — Босния и Герцеговина
  • 18:44
    • Кварацхелия — лучший игрок месяца в Серии А
  • 18:39
    • Тренер «Урала» раскритиковал судейство в РПЛ
  • 18:30
    • «Сибирь» уверенно обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ
  • 18:20
    • Яп Стам заявил, что всегда готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Аутсайдеры РПЛ хоть по разу огорчат друг друга

    «Урал» — «Торпедо». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат России, 11 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Торпедо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Урал» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урал»
    В рамках 9-го тура российской Премьер-лиги в Екатеринбурге местный «Урал» примет московское «Торпедо». Поединок состоится 11 сентября и начнется в 13:00 по мск. «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Сентября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 13:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •

    «Урал»

    «Урал», который в прошлом сезоне с громадным трудом избежав понижения в классе, в этом также выступает слабо и является одним из претендентов на вылет.

    После восьми туров у него всего одно очко и последнее место в турнирной таблице. От безопасной строки коллектив из Екатеринбурга отстает уже аж на восемь пунктов.

    Коэффициенты матча Урал — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.554.40Фрибет$40
    •

    Стартовали «шмели» с четырех поражений подряд, забив за все это время только один гола. И только в пятом туре они набрали первые и единственные пока баллы в сезоне, сыграв 0:0 в гостях с «Факелом».

    Календарь и таблица РПЛ

    В двух минувших игровых днях «Урал» поочередно уступил в родных стенах 0:4 «Зениту» и в Москве «Динамо» 1:2. В рамках РПЛ он проиграл четыре последние домашние игры.

    «Торпедо»

    «Торпедо» после долгого перерыва вернулся в РПЛ, выиграв в прошлом году первую лигу. Однако похоже на то, что он туда и вернется, ведь у команды на счету один балл в восьми проведенных играх.

    Начали «автозаводцы» с двух фиаско подряд, а в третьем туре набрали первые пункты, расписав в Самаре ничью 1:1 с «Крыльями Советов». Но после этого они только проигрывают.

  • РПЛ: Итоги 8-го тура
  • Первая дуэль двух столиц — за «Зенитом». Действующий чемпион России вышел в единоличные лидеры чемпионата
  • 06/09/2022

    • Сейчас у московского коллектива серия из шести неудач подряд с учетом всех турниров. Причем в данном отрезке он забил лишь гол. В минувшем туре было домашнее поражение от «Ростова» 0:1.

    Вне родных стен «Торпедо» провело в этом первенстве четыре матча, трижды проиграв и раз сыграв вничью в них, забив гол при восьми пропущенных.

    Последний раз между собой эти команды играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках РПЛ дважды сильнее были «торпедовцы» — 3:1 и 2:0.

    Прогноз и ставка на «Урал» — «Торпедо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 1.96.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Торпедо» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.64.

    «Торпедо» и «Урал» очень мало забивают, но в очном противостоянии будут больше нацелены на атаку, так как постараются максимально пополнить свои копилки.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.71
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кривбасс — Верес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Луго — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Герта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры РПЛ хоть по разу огорчат друг друга
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры