В рамках 9-го тура российской Премьер-лиги в Екатеринбурге местный «Урал» примет московское «Торпедо». Поединок состоится 11 сентября и начнется в 13:00 по мск. «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал», который в прошлом сезоне с громадным трудом избежав понижения в классе, в этом также выступает слабо и является одним из претендентов на вылет.

После восьми туров у него всего одно очко и последнее место в турнирной таблице. От безопасной строки коллектив из Екатеринбурга отстает уже аж на восемь пунктов.

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Стартовали «шмели» с четырех поражений подряд, забив за все это время только один гола. И только в пятом туре они набрали первые и единственные пока баллы в сезоне, сыграв 0:0 в гостях с «Факелом».

Календарь и таблица РПЛ

В двух минувших игровых днях «Урал» поочередно уступил в родных стенах 0:4 «Зениту» и в Москве «Динамо» 1:2. В рамках РПЛ он проиграл четыре последние домашние игры.

«Торпедо»

«Торпедо» после долгого перерыва вернулся в РПЛ, выиграв в прошлом году первую лигу. Однако похоже на то, что он туда и вернется, ведь у команды на счету один балл в восьми проведенных играх.

Начали «автозаводцы» с двух фиаско подряд, а в третьем туре набрали первые пункты, расписав в Самаре ничью 1:1 с «Крыльями Советов». Но после этого они только проигрывают.

Сейчас у московского коллектива серия из шести неудач подряд с учетом всех турниров. Причем в данном отрезке он забил лишь гол. В минувшем туре было домашнее поражение от «Ростова» 0:1.

Вне родных стен «Торпедо» провело в этом первенстве четыре матча, трижды проиграв и раз сыграв вничью в них, забив гол при восьми пропущенных.

Последний раз между собой эти команды играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках РПЛ дважды сильнее были «торпедовцы» — 3:1 и 2:0.

Прогноз и ставка на «Урал» — «Торпедо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 1.96.

На викторию «Торпедо» дают — 4.32, ничья оценена — в 3.64.

«Торпедо» и «Урал» очень мало забивают, но в очном противостоянии будут больше нацелены на атаку, так как постараются максимально пополнить свои копилки.