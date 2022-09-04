ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома» — один из лидеров Серии А Серия А: Итоги 4-го тура АнтониИз бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы
  • 08:00
    • Медведев легко вышел в 1/8 финала US Open
  • 07:00
    • Самсонова пробилась в четвертый круг US Open
  • 01:51
    • «Олимпиакос» объявил о переходе Марсело
    Все новости спорта

    Удержится ли «Рома» среди лидеров?

    «Удинезе» — «Рома». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол 4 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» идет на втором месте
    «Удинезе» сыграет против «Ромы» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 04 Сентября 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Удинезе»

    «Черно-белые» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Серии А с отставанием в три очка.

    «Удинезе» в первом туре встречался с действующим чемпионом Италии «Миланом» на выезде и проиграл со счетом 2:4.

    Коэффициенты матча Удинезе — Рома

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    А во втором туре у «бьянконери» дома не смогли определить сильнейшего с «Салернитаной» и без результативных действий команды разошлись ничьей со счетом 0:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Зато после этого фриульцы одержали две победы кряду. Сперва на выезде они обыграли «Монцу» (2:1), а затем в гостях «Фиорентину» (1:0).

    «Рома»

    «Рома» хоть и скромно, но все равно находится среди лидеров. За четыре тура у подопечных Жозе Моуринью две три победы, одна ничья.

    На сегодня команда занимает второе место — столь же у лидера «Аталанты».

  • Серия А: Итоги 4-го тура
  • Чемпионат Италии возглавили два клуба. После матчей 4-го тура в лидеры вышли «Аталанта» и «Рома»
  • Вчера

    • В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремонезе».

    В третьем — «Волки» сыграли вничью с «Ювентусом» на выезде. Наконец, в четвертом — коллектив разгромил дома «Монцу» (3:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ислочь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витебск — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Удинезе» — «Рома»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Рома» среди лидеров?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры