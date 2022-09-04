«Удинезе» сыграет против «Ромы» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Черно-белые» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 9-е место в турнирной таблице Серии А с отставанием в три очка.

«Удинезе» в первом туре встречался с действующим чемпионом Италии «Миланом» на выезде и проиграл со счетом 2:4.

Коэффициенты матча Удинезе — Рома 1 3.95 X 3.65 2 1.90 Ставка

А во втором туре у «бьянконери» дома не смогли определить сильнейшего с «Салернитаной» и без результативных действий команды разошлись ничьей со счетом 0:0.

Все прогнозы на Серию А

Зато после этого фриульцы одержали две победы кряду. Сперва на выезде они обыграли «Монцу» (2:1), а затем в гостях «Фиорентину» (1:0).

«Рома»

«Рома» хоть и скромно, но все равно находится среди лидеров. За четыре тура у подопечных Жозе Моуринью две три победы, одна ничья.

На сегодня команда занимает второе место — столь же у лидера «Аталанты».

В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремонезе».

В третьем — «Волки» сыграли вничью с «Ювентусом» на выезде. Наконец, в четвертом — коллектив разгромил дома «Монцу» (3:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.