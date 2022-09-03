«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Торпедовцы крайне нестабильны. После невзрачного старта жодинцы чуть улучшили свое турнирное положение.

На текущий момент «Торпедо-БелАЗ» занимает 8 место в турнирной таблице. Причем в 19 матчах забито всего 24 гола.

В минувшем туре торпедовцы завоевали три очка. На выезде команда переиграла дзержинский «Арсенал» (1:2).

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«Торпедо-БелАЗ» наверняка будет активно атаковать. Потенциал у команды выше, чем нынешняя турнирная диспозиция.

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь сейчас выглядит не лучшим образом. Середняк чемпионата пока не претендует на большее, чем обычно.

Вот и на текущий момент «Славия» Мозырь занимает лишь 10 место в таблице. При этом пропущен уже 31 мяч в 19 играх.

В предыдущем туре «Славия» Мозырь вновь не разжилась очками. Дома команда уступила «Витебску» (0:2).

В этом поединке «Славия» Мозырь наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. При этом команда не побеждает уже больше месяца.

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо-БелАЗа» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Славии» Мозырь — за 3.94.

«Торпедо-БелАЗ» будет активно атаковать .

«Славия» Мозырь давненько не знает вкуса побед.

Обе команды наверняка постараются улучшить свое турнирное положение, стало быть, активно пойдут в атаку. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.34.