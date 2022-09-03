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    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» Мозырь. Прогноз, ставка (к. 3.34) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» Мозырь
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    «Славия» Мозырь
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Сентября 2022 года

    «Торпедо-БелАЗ»

    Торпедовцы крайне нестабильны. После невзрачного старта жодинцы чуть улучшили свое турнирное положение.

    На текущий момент «Торпедо-БелАЗ» занимает 8 место в турнирной таблице. Причем в 19 матчах забито всего 24 гола.

    В минувшем туре торпедовцы завоевали три очка. На выезде команда переиграла дзержинский «Арсенал» (1:2).

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    «Торпедо-БелАЗ» наверняка будет активно атаковать. Потенциал у команды выше, чем нынешняя турнирная диспозиция.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь сейчас выглядит не лучшим образом. Середняк чемпионата пока не претендует на большее, чем обычно.

    Вот и на текущий момент «Славия» Мозырь занимает лишь 10 место в таблице. При этом пропущен уже 31 мяч в 19 играх.

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    • В предыдущем туре «Славия» Мозырь вновь не разжилась очками. Дома команда уступила «Витебску» (0:2).

    В этом поединке «Славия» Мозырь наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. При этом команда не побеждает уже больше месяца.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо-БелАЗа» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Славии» Мозырь — за 3.94.

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    «Торпедо-БелАЗ» будет активно атаковать.

    «Славия» Мозырь давненько не знает вкуса побед.

    Обе команды наверняка постараются улучшить свое турнирное положение, стало быть, активно пойдут в атаку. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.34.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. В Жодино не будет проблем с голами
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