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    Долгожданная виктория «Слуцка»

    «Слуцк» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 сентября 2022 года

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    «Слуцк»
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Слуцк» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Сентября 2022 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 17:00 Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
  • Дзержинск
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    «Слуцк»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Борьба за выживание еще не окончена.

    На текущий момент «Слуцк» занимает 12 место в турнирной таблице. Причем в 19 матчах забито всего 20 голов.

    В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы балл. На выезде «Слуцк» минимально уступил «Минску».

    Все прогнозы на футбол

    «Слуцк» наверняка будет активно атаковать. Команда постарается обыграть потенциального конкурента в борьбе за выживание.

    «Арсенал» Дзержинск

    «Канониры» сейчас смотрятся довольно неплохо. Адаптация к высшей лиге уже пройдена.

    Правда, сейчас «Арсенал» Дзержинск занимает лишь 14 место в таблице. При этом забито всего 13 мячей в 19 поединках.

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    • В предыдущем туре «Арсенал» Дзержинск вновь не разжился очками. Дома команда уступила «Торпедо-БелАЗу» (1:2).

    В этом поединке «Арсенал» Дзержинск наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Правда, «канониры» не побеждают уже полтора месяца.

    Прогноз и ставка

    На победу «Слуцка» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.14, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.24.

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    «Слуцк» постараются добыть три очка.

    «Арсенал» Дзержинск давненько не знает вкуса побед.

    Гости имеют заметные проблемы в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Слуцка» с коэффициентом 2.06.

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    «Слуцк» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Слуцка»
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