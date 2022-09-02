«Слуцк»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Борьба за выживание еще не окончена.
На текущий момент «Слуцк» занимает 12 место в турнирной таблице. Причем в 19 матчах забито всего 20 голов.
В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы балл. На выезде «Слуцк» минимально уступил «Минску».
«Слуцк» наверняка будет активно атаковать. Команда постарается обыграть потенциального конкурента в борьбе за выживание.
«Арсенал» Дзержинск
«Канониры» сейчас смотрятся довольно неплохо. Адаптация к высшей лиге уже пройдена.
Правда, сейчас «Арсенал» Дзержинск занимает лишь 14 место в таблице. При этом забито всего 13 мячей в 19 поединках.
В предыдущем туре «Арсенал» Дзержинск вновь не разжился очками. Дома команда уступила «Торпедо-БелАЗу» (1:2).
В этом поединке «Арсенал» Дзержинск наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Правда, «канониры» не побеждают уже полтора месяца.
Прогноз и ставка
На победу «Слуцка» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.14, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.24.
«Слуцк»
«Арсенал» Дзержинск давненько не знает вкуса побед.
Гости имеют заметные проблемы в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Слуцка» с коэффициентом 2.06.