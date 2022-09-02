«Слуцк» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Слуцк» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Борьба за выживание еще не окончена.

На текущий момент «Слуцк» занимает 12 место в турнирной таблице. Причем в 19 матчах забито всего 20 голов.

В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы балл. На выезде «Слуцк» минимально уступил «Минску».

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«Слуцк» наверняка будет активно атаковать. Команда постарается обыграть потенциального конкурента в борьбе за выживание.

«Арсенал» Дзержинск

«Канониры» сейчас смотрятся довольно неплохо. Адаптация к высшей лиге уже пройдена.

Правда, сейчас «Арсенал» Дзержинск занимает лишь 14 место в таблице. При этом забито всего 13 мячей в 19 поединках.

В предыдущем туре «Арсенал» Дзержинск вновь не разжился очками. Дома команда уступила «Торпедо-БелАЗу» (1:2).

В этом поединке «Арсенал» Дзержинск наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Правда, «канониры» не побеждают уже полтора месяца.

Прогноз и ставка

На победу «Слуцка» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.14, а победу «Арсенала» Дзержинск — за 3.24.

«Слуцк» постараются добыть три очка .

«Арсенал» Дзержинск давненько не знает вкуса побед.

Гости имеют заметные проблемы в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Слуцка» с коэффициентом 2.06.