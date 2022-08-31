«Торпедо»
Торпедовцы полностью провалили старт РПЛ. Команда твердо стоит на вылет, и пока непонятно, за счет чего возможен подъем с опасной зоны.
Вот и в минувшем туре чемпионат «Торпедо» ждало разочарование. Дома команда была разбита «Краснодаром» (1:4).
Оборона торпедовцев представляет собой форменный проходной двор. В 7 матчах команда пропустила 18 мячей.
«Торпедо» наверняка максимально настроится на этот поединок. Дерби всегда интересны тем, что андердог может дать бой фавориту.
ЦСКА
Команда Владимира Федотова неплохо выступает в чемпионате. «Армейцы» способны побороться за самые высокие места.
ЦСКА прекрасно выглядит в атаке. В 7 матчах команда настреляла уже 16 голов.
В предыдущем туре ЦСКА потерял важнейшие очки. На выезде москвичи не сумели одолеть «Ростов» (0:0).
В этом поединке ЦСКА наверняка будет активно атаковать. Оборона соперника уж слишком уязвима: грех этим не воспользоваться.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Торпедо» — за 5.10.
«Торпедо»
ЦСКА наверняка проявит стартовую активность.
Проблемы торпедовцев в обороне проявятся быстро. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА в 1 тайме с коэффициентом 2.20.