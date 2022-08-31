«Торпедо» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы полностью провалили старт РПЛ. Команда твердо стоит на вылет, и пока непонятно, за счет чего возможен подъем с опасной зоны.

Вот и в минувшем туре чемпионат «Торпедо» ждало разочарование. Дома команда была разбита «Краснодаром» (1:4).

Оборона торпедовцев представляет собой форменный проходной двор. В 7 матчах команда пропустила 18 мячей.

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«Торпедо» наверняка максимально настроится на этот поединок. Дерби всегда интересны тем, что андердог может дать бой фавориту.

ЦСКА

Команда Владимира Федотова неплохо выступает в чемпионате. «Армейцы» способны побороться за самые высокие места.

ЦСКА прекрасно выглядит в атаке. В 7 матчах команда настреляла уже 16 голов.

В предыдущем туре ЦСКА потерял важнейшие очки. На выезде москвичи не сумели одолеть «Ростов» (0:0).

В этом поединке ЦСКА наверняка будет активно атаковать. Оборона соперника уж слишком уязвима: грех этим не воспользоваться.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Торпедо» — за 5.10.

«Торпедо» по игре смотрится бледновато .

ЦСКА наверняка проявит стартовую активность.

Проблемы торпедовцев в обороне проявятся быстро. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА в 1 тайме с коэффициентом 2.20.