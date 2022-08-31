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    Оборона «Торпедо» быстро даст сбой

    «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок России, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — ЦСКА
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    Игорь Смольников
    «Торпедо» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Торпедовцы полностью провалили старт РПЛ. Команда твердо стоит на вылет, и пока непонятно, за счет чего возможен подъем с опасной зоны.

    Вот и в минувшем туре чемпионат «Торпедо» ждало разочарование. Дома команда была разбита «Краснодаром» (1:4).

    Оборона торпедовцев представляет собой форменный проходной двор. В 7 матчах команда пропустила 18 мячей.

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    «Торпедо» наверняка максимально настроится на этот поединок. Дерби всегда интересны тем, что андердог может дать бой фавориту.

    ЦСКА

    Команда Владимира Федотова неплохо выступает в чемпионате. «Армейцы» способны побороться за самые высокие места.

    ЦСКА прекрасно выглядит в атаке. В 7 матчах команда настреляла уже 16 голов.

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    • В предыдущем туре ЦСКА потерял важнейшие очки. На выезде москвичи не сумели одолеть «Ростов» (0:0).

    В этом поединке ЦСКА наверняка будет активно атаковать. Оборона соперника уж слишком уязвима: грех этим не воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Торпедо» — за 5.10.

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    «Торпедо» по игре смотрится бледновато.

    ЦСКА наверняка проявит стартовую активность.

    Проблемы торпедовцев в обороне проявятся быстро. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Оборона «Торпедо» быстро даст сбой
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