«Краснодар» сыграет на выезде против московского «Торпедо» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:30 мск. «Торпедо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после шести туров, в которых набрал лишь одно очко.

«Торпедо» — один из трех клубов, которые уже успели поменять главного тренера. После отставки Александра Бородюка «автозаводцев» возглавил Николай Савичев.

Коэффициенты матча Торпедо — Краснодар 1 3.70 X 3.65 2 1.98 Ставка

В первом матче под руководством нового тренера «Торпедо» уступило на выезде «Зениту» — 0:2. Из позитивного можно отметить разве что только то, что действующий чемпион забил оба гола после 80-й минуты, а до этого столичный клуб удерживал ничейный счет.

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Но в целом, конечно, картина очень печальная. Пока сложно сказать, за счет чего «Торпедо» может остаться в элитном дивизионе. Команда явно не помешает усиление состава.

«Краснодар»

«Краснодар» тем временем находится на шестой строчке, набрав в шести матчах 11 очков.

Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже четыре матча. После поражения от «Спартака» (1:4) «быки» набрали 10 очков.

В прошлом туре команда Александра Сторожука выиграла на своем поле у «Оренбурга» — 2:0. Один из мячей забил восстановившийся после травмы колумбийский форвард Джон Кордоба.

Кроме того, в августе «Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0) и сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

Прогноз и ставка

На «Торпедо» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Краснодара» — за 2.09.

Коэффициент на «Торпедо» явно занижен. Команда совершенно не тянет уровень РПЛ, причем это хорошо заметно даже в матчах против соперников, которые тоже находятся в нижней части таблицы.

В предстоящем матче у «Краснодара» будет отличная возможность добавить в свою копилку еще три очка.

Ставка — победа «Краснодара» за 2.09.