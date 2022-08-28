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    Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?

    «Торпедо» — «Краснодар». Ставка(к. 2.09) и прогноз на чемпионат России 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Краснодар»
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    Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже четыре матча
    «Краснодар» сыграет на выезде против московского «Торпедо» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:30 мск. «Торпедо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 17:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Торпедо»

    «Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после шести туров, в которых набрал лишь одно очко.

    «Торпедо» — один из трех клубов, которые уже успели поменять главного тренера. После отставки Александра Бородюка «автозаводцев» возглавил Николай Савичев.

    Коэффициенты матча Торпедо — Краснодар

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.98
  • Ставка
    •

    В первом матче под руководством нового тренера «Торпедо» уступило на выезде «Зениту» — 0:2. Из позитивного можно отметить разве что только то, что действующий чемпион забил оба гола после 80-й минуты, а до этого столичный клуб удерживал ничейный счет.

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    Но в целом, конечно, картина очень печальная. Пока сложно сказать, за счет чего «Торпедо» может остаться в элитном дивизионе. Команда явно не помешает усиление состава.

    «Краснодар»

    «Краснодар» тем временем находится на шестой строчке, набрав в шести матчах 11 очков.

    Беспроигрышная серия «Краснодара» составляет уже четыре матча. После поражения от «Спартака» (1:4) «быки» набрали 10 очков.

    В прошлом туре команда Александра Сторожука выиграла на своем поле у «Оренбурга» — 2:0. Один из мячей забил восстановившийся после травмы колумбийский форвард Джон Кордоба.

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    • Кроме того, в августе «Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0) и сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На «Торпедо» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Краснодара» — за 2.09.

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    Коэффициент на «Торпедо» явно занижен. Команда совершенно не тянет уровень РПЛ, причем это хорошо заметно даже в матчах против соперников, которые тоже находятся в нижней части таблицы.

    В предстоящем матче у «Краснодара» будет отличная возможность добавить в свою копилку еще три очка.

    Ставка — победа «Краснодара» за 2.09.

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    «Торпедо» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?
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