В третьем туре чемпионата Италии (Серия А) состоится встреча между «Кремонезе» и «Торино». Поединок назначен на 27 августа 2022 года. «Кремонезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

Новичок Серии А пока что не набрал ни одного очка, но при этом уже забил свои первые голы. В турнирной таблице команда располагается на 18 строчке.

В первом туре «Кремонезе» сыграл с «Фиорентиной» и потерпел поражение со счетом 2:3. В следующем матче хозяева встретились с «Ромой», от которой получили выездные 0:1.

Коэффициенты матча Кремонезе — Торино 1 3.20 X 3.40 2 2.25 Ставка

Единственная победа, которую команда одержала в этом сезоне, была в Кубке Италии. На ранней стадии коллектив победил «Тернану» со счетом 2:3.

Все прогнозы на Серию А

В прошлом сезоне команда заняла второе место в Серии Б, благодаря чему и получила прямую путевку в высший дивизион.

«Торино»

У «быков» неплохие результаты на старте этого сезона. Они продвинулись в Кубке Италии, где разгромили «Палермо» со счетом 3:0. Также им удалось набрать 4 очка за 2 прошедших тура Серии А.

В первом туре чемпионата «Торино» победил на выезде «Монцу» со счетом 2:1. 20 августа туринцы добыли очко в матче с «Лацио», сыграв в нулевую ничью.

Выездная серия команды в Серии А насчитывает 6 матчей без поражений, 4 из которых завершились ее победой.

В матче не сможет принять участие полузащитник Алексей Миранчук, который травмировался в первом туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают команды такими коэффициентами: 3.15 дают на победу «Кремонезе» и 2.32 предлагают на победу «Торино».

Новичку пока что не везет. «Торино» же довольно неплохо начал этот сезон, а ничья с «Лацио» доказывает, что гости сейчас являются крепким орешком.