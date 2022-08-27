«Кремонезе»
Новичок Серии А пока что не набрал ни одного очка, но при этом уже забил свои первые голы. В турнирной таблице команда располагается на 18 строчке.
В первом туре «Кремонезе» сыграл с «Фиорентиной» и потерпел поражение со счетом 2:3. В следующем матче хозяева встретились с «Ромой», от которой получили выездные 0:1.
Коэффициенты матча Кремонезе — Торино
Единственная победа, которую команда одержала в этом сезоне, была в Кубке Италии. На ранней стадии коллектив победил «Тернану» со счетом 2:3.
В прошлом сезоне команда заняла второе место в Серии Б, благодаря чему и получила прямую путевку в высший дивизион.
«Торино»
У «быков» неплохие результаты на старте этого сезона. Они продвинулись в Кубке Италии, где разгромили «Палермо» со счетом 3:0. Также им удалось набрать 4 очка за 2 прошедших тура Серии А.
В первом туре чемпионата «Торино» победил на выезде «Монцу» со счетом 2:1. 20 августа туринцы добыли очко в матче с «Лацио», сыграв в нулевую ничью.
Выездная серия команды в Серии А насчитывает 6 матчей без поражений, 4 из которых завершились ее победой.
В матче не сможет принять участие полузащитник Алексей Миранчук, который травмировался в первом туре.
Прогноз и ставка
Букмекеры оценивают команды такими коэффициентами: 3.15 дают на победу «Кремонезе» и 2.32 предлагают на победу «Торино».
Новичку пока что не везет. «Торино» же довольно неплохо начал этот сезон, а ничья с «Лацио» доказывает, что гости сейчас являются крепким орешком.
«Торино» имеет приятную выездную серию в чемпионате и наверняка постарается ее продлить. В таком случае