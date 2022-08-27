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    Обыграет ли «Торино» новичка Серии А?

    «Кремонезе» — «Торино». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Серия А, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Торино»
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    Антонио Санабрия
    В третьем туре чемпионата Италии (Серия А) состоится встреча между «Кремонезе» и «Торино». Поединок назначен на 27 августа 2022 года. «Кремонезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Августа 2022 года
    Кремонезе
  • Италия. Серия А
    •  Кремонезе 19:30 Торино Торино
  • Турин
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    «Кремонезе»

    Новичок Серии А пока что не набрал ни одного очка, но при этом уже забил свои первые голы. В турнирной таблице команда располагается на 18 строчке.

    В первом туре «Кремонезе» сыграл с «Фиорентиной» и потерпел поражение со счетом 2:3. В следующем матче хозяева встретились с «Ромой», от которой получили выездные 0:1.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Торино

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    Единственная победа, которую команда одержала в этом сезоне, была в Кубке Италии. На ранней стадии коллектив победил «Тернану» со счетом 2:3.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом сезоне команда заняла второе место в Серии Б, благодаря чему и получила прямую путевку в высший дивизион.

    «Торино»

    У «быков» неплохие результаты на старте этого сезона. Они продвинулись в Кубке Италии, где разгромили «Палермо» со счетом 3:0. Также им удалось набрать 4 очка за 2 прошедших тура Серии А.

    В первом туре чемпионата «Торино» победил на выезде «Монцу» со счетом 2:1. 20 августа туринцы добыли очко в матче с «Лацио», сыграв в нулевую ничью.

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    • Выездная серия команды в Серии А насчитывает 6 матчей без поражений, 4 из которых завершились ее победой.

    В матче не сможет принять участие полузащитник Алексей Миранчук, который травмировался в первом туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают команды такими коэффициентами: 3.15 дают на победу «Кремонезе» и 2.32 предлагают на победу «Торино».

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    Новичку пока что не везет. «Торино» же довольно неплохо начал этот сезон, а ничья с «Лацио» доказывает, что гости сейчас являются крепким орешком.

    «Торино» имеет приятную выездную серию в чемпионате и наверняка постарается ее продлить. В таком случае рекомендуется поставить на то, что гости выиграют этот матч, пусть даже с минимальным счетом.

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    «Кремонезе» — «Торино»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Торино» новичка Серии А?
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