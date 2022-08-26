В рамках 3 тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Интер». Поединок состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 26 августа. Начало в 21:45 мск. «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лациале» не смогли набрать полноценные 6 очков за два тура, но свою первую победу команда одержала. В первом туре она обыграла на своем поле «Болонью» со счетом 2:1.

Таким образом, коллектив Маурицио Сарри продлил беспроигрышную серию в Риме до трех матчей, в которой две победы и ничья.

Коэффициенты матча Лацио — Интер 1 4.00 X 3.85 2 1.85 Ставка

Во втором туре хозяева не смогли победить «Торино» и смогли разжиться лишь одним пунктом, сыграв в нулевую ничью.

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«Лацио» не проигрывает еще с прошлого сезона. Серия насчитывает 6 поединков — 3 ничьи и 3 победы.

«Интер»

«Нерадзурри», в отличие от соперника, буксовать на старте сезона не стали и выиграли два первых поединка сезона. С шестью баллами гости идут вторыми после «Наполи».

В первом туре «Интер» обыграл на выезде «Лечче» со счетом 2:1. Спустя неделю команда Симоне Индзаги одержала более уверенную победу над «Специей», забив 3 безответных мяча.

В прошлом сезоне «Интер» не смог стать чемпионом, поскольку отстал от «Милана» всего на два пункта. Вместо этого миланцы выиграли Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» со счетом 4:2.

Летом «черно-синие» усилились вратарем Андре Онаной, форвардами Ромелу Лукаку и Хоакином Корреа, а также полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Прогноз и ставка

«Интер» — явный фаворит у букмекеров. Котировка на его победу составляет 1.85, тогда как на победу «Лацио» конторы дают 4.00.

В прошлом сезоне команды по разу нанесли поражение друг другу. В обоих случаях был обмен голов с тотал больше 2.5.

Поставить на двойной исход «обе забьют + тотал больше 2.5» можно с коэффициентом 1.89.

У «нерадзурри» были определенные проблемы в Риме, но сейчас команда Индзаги выглядит лучше благодаря уверенному старту. Возможно, стоит взять вариант с победой миланцев.