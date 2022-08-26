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    В Риме ожидается результативный поединок

    «Лацио» — «Интер». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Серия А, 26 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    В рамках 3 тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Интер». Поединок состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 26 августа. Начало в 21:45 мск. «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Лацио»

    «Лациале» не смогли набрать полноценные 6 очков за два тура, но свою первую победу команда одержала. В первом туре она обыграла на своем поле «Болонью» со счетом 2:1.

    Таким образом, коллектив Маурицио Сарри продлил беспроигрышную серию в Риме до трех матчей, в которой две победы и ничья.

    Коэффициенты матча Лацио — Интер

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    Во втором туре хозяева не смогли победить «Торино» и смогли разжиться лишь одним пунктом, сыграв в нулевую ничью.

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» не проигрывает еще с прошлого сезона. Серия насчитывает 6 поединков — 3 ничьи и 3 победы.

    «Интер»

    «Нерадзурри», в отличие от соперника, буксовать на старте сезона не стали и выиграли два первых поединка сезона. С шестью баллами гости идут вторыми после «Наполи».

    В первом туре «Интер» обыграл на выезде «Лечче» со счетом 2:1. Спустя неделю команда Симоне Индзаги одержала более уверенную победу над «Специей», забив 3 безответных мяча.

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    • В прошлом сезоне «Интер» не смог стать чемпионом, поскольку отстал от «Милана» всего на два пункта. Вместо этого миланцы выиграли Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» со счетом 4:2.

    Летом «черно-синие» усилились вратарем Андре Онаной, форвардами Ромелу Лукаку и Хоакином Корреа, а также полузащитником Генрихом Мхитаряном.

    Прогноз и ставка

    «Интер» — явный фаворит у букмекеров. Котировка на его победу составляет 1.85, тогда как на победу «Лацио» конторы дают 4.00.

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    В прошлом сезоне команды по разу нанесли поражение друг другу. В обоих случаях был обмен голов с тотал больше 2.5.

    Поставить на двойной исход «обе забьют + тотал больше 2.5» можно с коэффициентом 1.89.

    У «нерадзурри» были определенные проблемы в Риме, но сейчас команда Индзаги выглядит лучше благодаря уверенному старту. Возможно, стоит взять вариант с победой миланцев.

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    «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. В Риме ожидается результативный поединок
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