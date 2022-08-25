«Ингулец»
В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Ингулец» финишировал на 14-м месте из 16-ти.
Эта строчка, которую клуб занял после 17-ти поединков, требует провести стыковые матчи за право остаться в элите.
Нынешним летом команда провела две товарищеские встречи, в которых она одержала две победы.
Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
«Александрия»
В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Александрия» заняла шестую строчку.
Клуб в итоге на семь очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.
Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она сыграла вничью.
Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,33.