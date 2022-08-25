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    Обыграет ли «Ингулец» «Александрию»?

    «Ингулец» — «Александрия». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, УПЛ, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Александрия»
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    «Александрия» — фаворит матча
    В седьмом туре чемпионата Украины «Ингулец» сыграет с «Александрией» во Львове. Поединок состоится 25 августа в 13:00 мск. «Ингулец» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Августа 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 13:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Ингулец»

    В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Ингулец» финишировал на 14-м месте из 16-ти.

    Эта строчка, которую клуб занял после 17-ти поединков, требует провести стыковые матчи за право остаться в элите.

    Нынешним летом команда провела две товарищеские встречи, в которых она одержала две победы.

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    Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

    «Александрия»

    В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Александрия» заняла шестую строчку.

    Клуб в итоге на семь очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.

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  • 21/08/2022

    • Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она сыграла вничью.

    Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,33.

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    «Ингулец» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Ингулец» «Александрию»?
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