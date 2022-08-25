В седьмом туре чемпионата Украины «Ингулец» сыграет с «Александрией» во Львове. Поединок состоится 25 августа в 13:00 мск. «Ингулец» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Ингулец» финишировал на 14-м месте из 16-ти.

Эта строчка, которую клуб занял после 17-ти поединков, требует провести стыковые матчи за право остаться в элите.

Нынешним летом команда провела две товарищеские встречи, в которых она одержала две победы.

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Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

«Александрия»

В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Александрия» заняла шестую строчку.

Клуб в итоге на семь очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.

Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она сыграла вничью.

Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,33.