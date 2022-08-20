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    Преодолеет ли сопротивление «Сельты» «Реал»?

    «Сельта» — «Реал». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Реал»
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    «Реал» выиграл в первом туре
    В субботу, 20 августа, во 2-м туре испанской Примеры «Сельта» на своей арене сразится с «Реалом». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Сельта» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Августа 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Сельта»

    По завершении 38 туров чемпионата Испании прошлого сезона «Сельта» заняла 11-ю позицию.

    Галисийцы в действительности оказались ближе к зоне вылета (восемь очков), нежели к еврокубковым местам (13 баллов).

    Коэффициенты матча Сельта — Реал Мадрид

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
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    В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги клуб из Виго сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2) на своем поле.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних четырех поединках, включая товарищеские встречи, команда не знает побед при двух ничьих и двух поражениях.

    «Реал»

    В прошлом сезоне «Реал» выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, после чего в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).

    В межсезонье подопечные Карло Анчелотти сохранили всех лидеров, хотя еще могут потерять Каземиро, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.

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    • Новый сезон королевский клуб начал с завоевания Суперкубка УЕФА, в матче за который победил «Айнтрахт» с результатом 2:0.

    В стартовом туре испанского чемпионата «Сливочные» одержали волевую победу над «Альмерией» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95.

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    «Сельта» — «Реал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Преодолеет ли сопротивление «Сельты» «Реал»?
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