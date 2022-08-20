«Сельта»
По завершении 38 туров чемпионата Испании прошлого сезона «Сельта» заняла 11-ю позицию.
Галисийцы в действительности оказались ближе к зоне вылета (восемь очков), нежели к еврокубковым местам (13 баллов).
Коэффициенты матча Сельта — Реал Мадрид
В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги клуб из Виго сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2) на своем поле.
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В последних четырех поединках, включая товарищеские встречи, команда не знает побед при двух ничьих и двух поражениях.
«Реал»
В прошлом сезоне «Реал» выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, после чего в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).
В межсезонье подопечные Карло Анчелотти сохранили всех лидеров, хотя еще могут потерять Каземиро, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.
Новый сезон королевский клуб начал с завоевания Суперкубка УЕФА, в матче за который победил «Айнтрахт» с результатом 2:0.
В стартовом туре испанского чемпионата «Сливочные» одержали волевую победу над «Альмерией» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 4,00.
Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95.