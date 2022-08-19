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    «Галатасарай» заберет 3 очка

    «Умраниеспор» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Турции, 19 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Умраниеспор» — «Галатасарай»
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    «Умраниеспор» на своем поле сыграет против «Галатасарая» в рамках 3-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 19 августа, начало — 21:00 (мск). «Умраниеспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Августа 2022 года
    Умраниеспор
  • Турция. Суперлига
    •  Умраниеспор 21:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Умраниеспор»

    «Красные» после двух сыгранных матчей на старте нового сезона чемпионата Турции занимают 13-е место в турнирной таблице набрав 1 очко. Команда смогла забить соперникам 3 гола, а пропустила — 4.

    В первом туре Суперлиги «Умраниеспор» встретился с сильным соперником «Фенербахче» и показал то, что находится в отличной форме так как сыграл наравне с одним из топ-клубов Турции и хоть команды не определили сильнейшего, но провели красивый матч — 3:3.

    А вот во втором туре «красные» ездили в гости к «Антальяспору» и не показали совсем ничего минимально проиграв сопернику со счетом 0:1.

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    У нынешних соперников было всего 3 очные встречи, в которых «Умраниеспор» ни разу не одержал победу, проиграв все поединки.

    «Галатасарай»

    «Львы» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции набрав 3 очка после 2-х поединков. Эта команда имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных голов — 1/1.

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  • 15/08/2022

    • В первом туре нового сезона «Галатасарай» в выездном матче смог одержать минимальную победу над «Антальяспором» переиграв их со счетом 0:1. Единственный гол в матче «львы» забили на 90-й минуте встречи.

    А во втором туре, уже на домашней арене, «Галатасарай» встретился с «Гиресунспором» и теперь потерпел минимальное поражение со счетом 0:1, пропустив гол в конце матча на 76-й минуте встречи.

    «Галатасарай» проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 3 матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Умраниеспора» в этом матче можно поставить за 4.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Галатасарая» — за 1.95.

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    Прогноз - «Галатасарай» сильный и амбициозный коллектив, который имеет большие цели на предстоящий сезон. Поэтому «львы» любыми способами будут стараться реабилитироваться за поражение в прошлом туре и забрать свои 3 очка.

    Ставка - Победа «Галатасарая» за 1.95.

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    «Умраниеспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» заберет 3 очка
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