«Умраниеспор» на своем поле сыграет против «Галатасарая» в рамках 3-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 19 августа, начало — 21:00 (мск). «Умраниеспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Умраниеспор»

«Красные» после двух сыгранных матчей на старте нового сезона чемпионата Турции занимают 13-е место в турнирной таблице набрав 1 очко. Команда смогла забить соперникам 3 гола, а пропустила — 4.

В первом туре Суперлиги «Умраниеспор» встретился с сильным соперником «Фенербахче» и показал то, что находится в отличной форме так как сыграл наравне с одним из топ-клубов Турции и хоть команды не определили сильнейшего, но провели красивый матч — 3:3.

А вот во втором туре «красные» ездили в гости к «Антальяспору» и не показали совсем ничего минимально проиграв сопернику со счетом 0:1.

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У нынешних соперников было всего 3 очные встречи, в которых «Умраниеспор» ни разу не одержал победу, проиграв все поединки.

«Галатасарай»

«Львы» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции набрав 3 очка после 2-х поединков. Эта команда имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных голов — 1/1.

В первом туре нового сезона «Галатасарай» в выездном матче смог одержать минимальную победу над «Антальяспором» переиграв их со счетом 0:1. Единственный гол в матче «львы» забили на 90-й минуте встречи.

А во втором туре, уже на домашней арене, «Галатасарай» встретился с «Гиресунспором» и теперь потерпел минимальное поражение со счетом 0:1, пропустив гол в конце матча на 76-й минуте встречи.

«Галатасарай» проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 3 матча подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Умраниеспора» в этом матче можно поставить за 4.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Галатасарая» — за 1.95.

Прогноз - «Галатасарай» сильный и амбициозный коллектив, который имеет большие цели на предстоящий сезон. Поэтому «львы» любыми способами будут стараться реабилитироваться за поражение в прошлом туре и забрать свои 3 очка.

Ставка - Победа «Галатасарая» за 1.95.