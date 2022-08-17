17 августа в 13-м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на своем поле сыграет против «Ченду Беттер Сити». Поединок начнется в 12:30 по мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Ченду Беттер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» с 22 зачетными пунктами разместился на четвертой строке в турнирной таблице китайской Суперлиге, отставая на четыре пункта от третьей строки.

«Синие дьяволы» за всю турнирную дистанцию потерпели лишь одно поражение за 11 игр, шесть встреч они еще выиграли и расписали четыре мировые, разница мячей составляет 17:10.

В своих двух последних поединках коллектив неизменно делил очки со своими соперниками. причем данный команда находятся во второй части турнирке ближе к зоне вылета.

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На своей арене «Шанхай Шеньхуа» в текущем чемпионате еще не знала горечи поражений, добыв четыре выигрыша и дважды сыграв вничью.

«Ченду Беттер Сити»

«Ченду Беттер Сити» расположился на три строки ниже предстоящего противника, имея в своем активе на четыре зачетных пункта меньше.

У команды лишь четыре выигрыша за 12 проведенных встреч, шесть мировых результатов и только два поражения, забито 13 мячей, а пропущено на гол меньше.

Сейчас у коллектива 10-матчевая беспроигрышная серия, которая началась шестью ничьими подряд, а продолжилась четырьмя победами кряду, трижды за это время выиграв на выезде.

В минувшем туре клуб в гостевом поединке переиграл одного из аутсайдеров чемпионата, выиграв со счетом 2:1. Вне родных стен «Ченду Беттер Сити» в текущем первенстве по три раза побеждал и расписывал мировые, а также потерпел одно фиаско.

Ранее между собой эти клубы не играли. Данный поединок будет дебютным для них.

Прогноз и ставка на «Шанхай Шеньхуа» — «Ченду Беттер Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шанхай Шеньхуа» предлагают — 2.28.

На викторию «Ченду Беттер Сити» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что в данном противостоянии победит «Шанхай Шеньхуа», который имеет больше опыта выступлений в элите, да и гости должны же когда-то прервать свою удачную серию.