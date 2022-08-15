15 августа в Турине состоится матч первого тура Серии А между «Ювентус» и «Сассуоло». Поединок назначен на 21:45 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, совсем немного опередив пятую строку.

Из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч от «Вильярреалу», а в финале Кубка и Суперкубка Италии потерпели поражения от «Интера».

Коэффициенты матча Ювентус — Сассуоло 1 1.45 X 4.70 2 6.40 Ставка

Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

Все прогнозы на Серию А

В преддверии старта сезона «Юве» провел четыре товарняка. Сперва он обыграл мексиканский клуб, после чего расписал мировую с «Барсой» 2:2, проиграл «Реалу» 0:2 и «Атлетико» 0:4.

«Сассуоло»

«Сассуоло» уже начал цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.

Из пяти сыгранных товарищеских матчей «Сассуоло» выудил 4 победы. Причем единственный паритет пришелся на встречу с «Реймсом» (2:2).

В своем последнем контрольном поединке «Сассуоло» выиграл. Скромный «Вис Пезаро» был разгромлен (4:1).

А вот первый официальный матч клуб проиграл «Модене» (2:3) в рамках 1-го раунда Кубка Италии.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.