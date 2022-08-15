«Ювентус»
Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, совсем немного опередив пятую строку.
Из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч от «Вильярреалу», а в финале Кубка и Суперкубка Италии потерпели поражения от «Интера».
Коэффициенты матча Ювентус — Сассуоло
Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.
В преддверии старта сезона «Юве» провел четыре товарняка. Сперва он обыграл мексиканский клуб, после чего расписал мировую с «Барсой» 2:2, проиграл «Реалу» 0:2 и «Атлетико» 0:4.
«Сассуоло»
«Сассуоло» уже начал цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.
Из пяти сыгранных товарищеских матчей «Сассуоло» выудил 4 победы. Причем единственный паритет пришелся на встречу с «Реймсом» (2:2).
В своем последнем контрольном поединке «Сассуоло» выиграл. Скромный «Вис Пезаро» был разгромлен (4:1).
А вот первый официальный матч клуб проиграл «Модене» (2:3) в рамках 1-го раунда Кубка Италии.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.