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    Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия А, 15 августа 2022 года

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    «Ювентус» не выиграл три последних матча
    15 августа в Турине состоится матч первого тура Серии А между «Ювентус» и «Сассуоло». Поединок назначен на 21:45 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Августа 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Ювентус»

    Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, совсем немного опередив пятую строку.

    Из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч от «Вильярреалу», а в финале Кубка и Суперкубка Италии потерпели поражения от «Интера».

    Коэффициенты матча Ювентус — Сассуоло

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

    Все прогнозы на Серию А

    В преддверии старта сезона «Юве» провел четыре товарняка. Сперва он обыграл мексиканский клуб, после чего расписал мировую с «Барсой» 2:2, проиграл «Реалу» 0:2 и «Атлетико» 0:4.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» уже начал цикл официальных матчей, до того играя только контрольные поединки.

    Из пяти сыгранных товарищеских матчей «Сассуоло» выудил 4 победы. Причем единственный паритет пришелся на встречу с «Реймсом» (2:2).

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    • В своем последнем контрольном поединке «Сассуоло» выиграл. Скромный «Вис Пезаро» был разгромлен (4:1).

    А вот первый официальный матч клуб проиграл «Модене» (2:3) в рамках 1-го раунда Кубка Италии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. Преподнесет ли «Сассуоло» сюрприз против «Ювентуса»?
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