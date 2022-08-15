«Хетафе» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 августа, начало — в 20:30 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» в прошлом сезоне пришел в упадок при Мичеле и стремительно катился в Сегунду. Спасать клуб призвали Кике Санчеса Флореса, который не только спас команду от вылета (обыграв по пути «Реал»), но и начал ее постепенно перестраивать.

В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.

Коэффициенты матча Хетафе — Атлетико 1 4.90 X 3.05 2 1.90 Ставка

Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

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Атака «Хетафе», которая держалась раньше на одном Энесе Унале (16 голов в прошлом сезоне) стала более разнообразной и агрессивной. Учитывая, что в следующем году клуб празднует столетие, можно побороться и за еврокубки.

«Атлетико»

«Атлетико» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».

На международной арене «матрасники» добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов, где дали более чем достойный отпор «Манчестер Сити», пропустив лишь мяч за две встречи противостояний, правда, не забив ни одного.

В межсезонье клуб сделал несколько приобретений. Среди них стоит выделить самый ценный трансфер — покупку опытного бельгийца Акселя Витселя.

При подготовке к новому сезону Мадридцы также провели четыре контрольных матча, выиграв их все. Среди этих игр стоит выделить разгром «Ювентуса» со счетом 4:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 2,90.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.