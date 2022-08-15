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    Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?

    «Хетафе» — «Атлетико». Ставка (к. 2.87) и прогноз на чемпионат Испании 15 августа 2022 года

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    «Атлетико» выиграл все свои предсезонные матчи
    «Хетафе» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 августа, начало — в 20:30 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Августа 2022 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 20:30 Атлетико Атлетико
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    «Хетафе»

    «Хетафе» в прошлом сезоне пришел в упадок при Мичеле и стремительно катился в Сегунду. Спасать клуб призвали Кике Санчеса Флореса, который не только спас команду от вылета (обыграв по пути «Реал»), но и начал ее постепенно перестраивать.

    В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.

    Коэффициенты матча Хетафе — Атлетико

  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
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    Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Атака «Хетафе», которая держалась раньше на одном Энесе Унале (16 голов в прошлом сезоне) стала более разнообразной и агрессивной. Учитывая, что в следующем году клуб празднует столетие, можно побороться и за еврокубки.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда пропустила вперед только «Реал» и «Барселону».

    На международной арене «матрасники» добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов, где дали более чем достойный отпор «Манчестер Сити», пропустив лишь мяч за две встречи противостояний, правда, не забив ни одного.

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  • 12/08/2022

    • В межсезонье клуб сделал несколько приобретений. Среди них стоит выделить самый ценный трансфер — покупку опытного бельгийца Акселя Витселя.

    При подготовке к новому сезону Мадридцы также провели четыре контрольных матча, выиграв их все. Среди этих игр стоит выделить разгром «Ювентуса» со счетом 4:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.

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    «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли c «Хетафе» «Атлетико»?
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