В воскресенье, 14 августа, пройдет матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Встреча на «Открытие Арене» в Москве начнется в 20:00 (мск). «Спартак» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4. А в стартовом матче РПЛ красно-белые спаслись от поражения в гостевом матче с «Ахматом» — 1:1.

Коэффициенты матча Спартак — Сочи 1 1.92 X 3.80 2 3.70 Ставка

Затем столичный клуб с одинаковым счетом 4:1 разгромил «Краснодар» на выезде и «Оренбург» дома. В последнем матче был обыгран в Екатеринбурге местный «Урал» — 2:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Набрав 10 очков «Спартак» делит первое место в таблице РПЛ с ЦСКА, уступая армейцам по доп. показателям. Разница мячей 11-3, Промес забил 4 гола. Не сыграет травмированный Мозес.

«Сочи»

В межсезонье команда сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

В новом сезоне РПЛ «Сочи» стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).

Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два — с пенальти).

Календарь и таблица РПЛ

С 9 очками после 4 туров РПЛ «Барсы» идут на 3-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-6.

Прогноз и ставка

На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Сочи» — 3.75.

В прошлом сезоне «Сочи» дважды победил красно-белых: со счетом 2:1 на выезде и со счетом 3:0 дома. «Барсы» не проиграли в 5 последних матчах со «Спартаком» (4 победы, 1 ничья).

Последний раз москвичи побеждали «Сочи» в сезоне-2019/20 со счетом 1:0 дома. Но красно-белые очень уверенно начали сезон. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч .