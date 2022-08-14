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    Продолжится ли победная серия «Спартака»?

    «Спартак» — «Сочи». Ставка (к. 2.12) и прогноз на РПЛ 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Сочи»
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    «Спартак»
    В воскресенье, 14 августа, пройдет матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Встреча на «Открытие Арене» в Москве начнется в 20:00 (мск). «Спартак» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2022 года
    Спартак
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    «Спартак»

    В межсезонье главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

    Сезон «Спартак» начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4. А в стартовом матче РПЛ красно-белые спаслись от поражения в гостевом матче с «Ахматом» — 1:1.

    Коэффициенты матча Спартак — Сочи

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
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    Затем столичный клуб с одинаковым счетом 4:1 разгромил «Краснодар» на выезде и «Оренбург» дома. В последнем матче был обыгран в Екатеринбурге местный «Урал» — 2:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Набрав 10 очков «Спартак» делит первое место в таблице РПЛ с ЦСКА, уступая армейцам по доп. показателям. Разница мячей 11-3, Промес забил 4 гола. Не сыграет травмированный Мозес.

    «Сочи»

    В межсезонье команда сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

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    • В новом сезоне РПЛ «Сочи» стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).

    Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два — с пенальти).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 9 очками после 4 туров РПЛ «Барсы» идут на 3-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-6.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Сочи» — 3.75.

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    В прошлом сезоне «Сочи» дважды победил красно-белых: со счетом 2:1 на выезде и со счетом 3:0 дома. «Барсы» не проиграли в 5 последних матчах со «Спартаком» (4 победы, 1 ничья).

    Последний раз москвичи побеждали «Сочи» в сезоне-2019/20 со счетом 1:0 дома. Но красно-белые очень уверенно начали сезон. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.71.

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    «Спартак» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Спартака»?
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