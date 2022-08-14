«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Роман Шаронов начал в Хабаровске ужасно. Впрочем, кредит доверия у наставника имеется.

В четырех матчах команда набрала только 3 очка. Пока что хабаровчане не могут вылезти из зоны вылета.

В минувшем туре команда одержала первую победу. Дома «армейцы» оставили ни с чем «Акрон» (3:0).

Прогнозы на ФНЛ

«СКА-Хабаровск» всегда неудачно играет с «балтийцами». 4 поражения в пяти последних матчах — явное тому свидетельство.

«Балтика»

Сергей Игнашевич намеревается вывести калининградцев в РПЛ. Стартовала команда не столь удачно, но сейчас активно догоняет лидеров.

На текущий момент «Балтика» находится на 6 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает всего лишь на 3 очка.

В предыдущем туре «Балтика» смогла добыть три пункта. Дома команда минимально одолела сильный тульский «Арсенал».

В этом поединке «Балтика» явно будет стараться победить. Тем паче, хабаровчан команда традиционно обыгрывает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.60, на ничью за 3.32, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.60.

«СКА-Хабаровск» начал сезон не лучшим образом.

«Балтика» прогрессирует от матча к матчу .

Гости смотрятся сильнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.60.