ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги? Трофеи УЕФА Украинское трио, мужество «Карабаха» и битва чемпионов Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед»
  • 21:37
    • France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован
  • 21:29
    • «Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после отставки Шалимова
  • 00:39
    • Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин
  • 23:58
    • «Севилья» проиграла «Осасуне» в стартовом матче Ла Лиги
  • 23:27
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала волевую победу у «Фрайбурга»
  • 22:13
    • Определились претенденты на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
  • 20:32
    • Источник: «Барселона» сможет зарегистрировать новичков к 1-му туру Ла Лиги
    Все новости спорта

    Игнашевич огорчит Шаронова

    «СКА-Хабаровск» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Первая лига, 14 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Балтику Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Августа 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 18:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Роман Шаронов начал в Хабаровске ужасно. Впрочем, кредит доверия у наставника имеется.

    В четырех матчах команда набрала только 3 очка. Пока что хабаровчане не могут вылезти из зоны вылета.

    В минувшем туре команда одержала первую победу. Дома «армейцы» оставили ни с чем «Акрон» (3:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» всегда неудачно играет с «балтийцами». 4 поражения в пяти последних матчах — явное тому свидетельство.

    «Балтика»

    Сергей Игнашевич намеревается вывести калининградцев в РПЛ. Стартовала команда не столь удачно, но сейчас активно догоняет лидеров.

    На текущий момент «Балтика» находится на 6 месте. Причем от лидера «КамАЗа» команда отстает всего лишь на 3 очка.

  • Борьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • Все, что нужно знать о новом сезоне чемпионата Испании по футболу
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Балтика» смогла добыть три пункта. Дома команда минимально одолела сильный тульский «Арсенал».

    В этом поединке «Балтика» явно будет стараться победить. Тем паче, хабаровчан команда традиционно обыгрывает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.60, на ничью за 3.32, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.60.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «СКА-Хабаровск» начал сезон не лучшим образом.

    «Балтика» прогрессирует от матча к матчу.

    Гости смотрятся сильнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Эванс — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Велес — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Минск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Игнашевич огорчит Шаронова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры