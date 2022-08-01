«Магдебург»
Эта команда сейчас выступает во втором по силе немецком дивизионе. И старт в новом сезоне у нее получился довольно успешным.
В своем последнем поединке «Магдебург» разжился тремя очками. На выезде был обыгран «Карлсруэ» (2:3).
Коэффициенты матча Магдебург — Айнтрахт Ф
Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Бариса Атика. В минувшем сезоне он настрелял 19 мячей.
Вот и в этой встрече команда постарается дать бой представителю элиты. Преимуществом своего поля «Магдебург» уж точно постарается воспользоваться.
«Айнтрахт» Ф
Франкфуртцы только начинают официальные матчи. Зато в контрольных поединках команда выглядела прилично.
11 место в минувшем сезоне явно не соответствует амбициям клуба. Так что «Айнтрахт» Ф готовится к сезону реабилитации.
В своем последнем поединке «Айнтрахт» Ф добыл уверенную викторию. Скромный «Вальдорф» был разгромлен (0:5).
Гости выглядят мощнее. Вот только отсутствие официальных поединков может сказаться на игре команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.64, на ничью за 4.24, а на «Магдебург» — за 4.80.
«Магдебург» довольно неплохо атакует.
«Айнтрахт» Ф
Гости выше классом, и наверняка не допустят недооценки оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» в 1 тайме с коэффициентом 2.16.