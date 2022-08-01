«Магдебург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 21:46 мск. «Магдебург» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Магдебург»

Эта команда сейчас выступает во втором по силе немецком дивизионе. И старт в новом сезоне у нее получился довольно успешным.

В своем последнем поединке «Магдебург» разжился тремя очками. На выезде был обыгран «Карлсруэ» (2:3).

Коэффициенты матча Магдебург — Айнтрахт Ф 1 5.10 X 4.05 2 1.65 Ставка

Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Бариса Атика. В минувшем сезоне он настрелял 19 мячей.

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Вот и в этой встрече команда постарается дать бой представителю элиты. Преимуществом своего поля «Магдебург» уж точно постарается воспользоваться.

«Айнтрахт» Ф

Франкфуртцы только начинают официальные матчи. Зато в контрольных поединках команда выглядела прилично.

11 место в минувшем сезоне явно не соответствует амбициям клуба. Так что «Айнтрахт» Ф готовится к сезону реабилитации.

В своем последнем поединке «Айнтрахт» Ф добыл уверенную викторию. Скромный «Вальдорф» был разгромлен (0:5).

Гости выглядят мощнее. Вот только отсутствие официальных поединков может сказаться на игре команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.64, на ничью за 4.24, а на «Магдебург» — за 4.80.

«Магдебург» довольно неплохо атакует.

«Айнтрахт» Ф наверняка будет действовать с позиции силы .

Гости выше классом, и наверняка не допустят недооценки оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» в 1 тайме с коэффициентом 2.16.