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    «Магдебург» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Кубок Германии, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Магдебург» — «Айнтрахт» Ф
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    Филип Костич
    «Магдебург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 21:46 мск. «Магдебург» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Августа 2022 года
    Магдебург
  • Германия. Кубок
    •  Магдебург 21:46 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Магдебург»

    Эта команда сейчас выступает во втором по силе немецком дивизионе. И старт в новом сезоне у нее получился довольно успешным.

    В своем последнем поединке «Магдебург» разжился тремя очками. На выезде был обыгран «Карлсруэ» (2:3).

    Коэффициенты матча Магдебург — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Бариса Атика. В минувшем сезоне он настрелял 19 мячей.

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    Вот и в этой встрече команда постарается дать бой представителю элиты. Преимуществом своего поля «Магдебург» уж точно постарается воспользоваться.

    «Айнтрахт» Ф

    Франкфуртцы только начинают официальные матчи. Зато в контрольных поединках команда выглядела прилично.

    11 место в минувшем сезоне явно не соответствует амбициям клуба. Так что «Айнтрахт» Ф готовится к сезону реабилитации.

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    • В своем последнем поединке «Айнтрахт» Ф добыл уверенную викторию. Скромный «Вальдорф» был разгромлен (0:5).

    Гости выглядят мощнее. Вот только отсутствие официальных поединков может сказаться на игре команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.64, на ничью за 4.24, а на «Магдебург» — за 4.80.

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    «Магдебург» довольно неплохо атакует.

    «Айнтрахт» Ф наверняка будет действовать с позиции силы.

    Гости выше классом, и наверняка не допустят недооценки оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» в 1 тайме с коэффициентом 2.16.

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    «Магдебург» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы будут торопиться
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