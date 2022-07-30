«Тоттенхэм»
Эта команда завершила минувший чемпионат Англии на 4 месте, хотя вполне могла бы оказаться даже среди трио лидеров.
Впрочем, новый сезон «Тоттенхэм» намерен провести куда продуктивнее. Харри Кейн и компания потенциально очень сильны.
В своем последнем спарринге «Тоттенхэм» победил. «Шпорам» удалось переиграть «Глазго Рейнджерс» (1:2).
К слову, в трех контрольных матчах Кейн записал в свой актив уже 5 голов. Так что ведущий форвард лондонцев на ходу.
«Рома»
«Рома» готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Причем в двух первых римляне выиграли.
Правда, в последних матчах «волки» выглядели не столь уверенно. Например, умудрились минимально уступить «Асколи».
«Рома» не побеждает уже три матча к ряду. Так что в поединке с англичанами команда Жозе Моуриньо планирует прервать этот неудачный цикл.
И уже наверняка на поле появится Тэмми Абрахам. Англичанин уж точно мотивирован забить в ворота соотечественников.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.67, на ничью за 4.14, а на «Рому» — за 4.12.
Фактор Кейна поможет «шпорам» победить.
Римляне
Обе команды любят и умеют атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.27.