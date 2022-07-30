«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:15 мск. «Тоттенхэм» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Эта команда завершила минувший чемпионат Англии на 4 месте, хотя вполне могла бы оказаться даже среди трио лидеров.

Впрочем, новый сезон «Тоттенхэм» намерен провести куда продуктивнее. Харри Кейн и компания потенциально очень сильны.

В своем последнем спарринге «Тоттенхэм» победил. «Шпорам» удалось переиграть «Глазго Рейнджерс» (1:2).

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К слову, в трех контрольных матчах Кейн записал в свой актив уже 5 голов. Так что ведущий форвард лондонцев на ходу.

«Рома»

«Рома» готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Причем в двух первых римляне выиграли.

Правда, в последних матчах «волки» выглядели не столь уверенно. Например, умудрились минимально уступить «Асколи».

«Рома» не побеждает уже три матча к ряду. Так что в поединке с англичанами команда Жозе Моуриньо планирует прервать этот неудачный цикл.

И уже наверняка на поле появится Тэмми Абрахам. Англичанин уж точно мотивирован забить в ворота соотечественников.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.67, на ничью за 4.14, а на «Рому» — за 4.12.

Фактор Кейна поможет «шпорам» победить.

Римляне в последних матчах выглядели неубедительно .

Обе команды любят и умеют атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.27.