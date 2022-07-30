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    Где Кейн, там и голы!

    «Тоттенхэм» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Рома»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 июля, начало — в 21:15 мск. «Тоттенхэм» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:15 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Тоттенхэм»

    Эта команда завершила минувший чемпионат Англии на 4 месте, хотя вполне могла бы оказаться даже среди трио лидеров.

    Впрочем, новый сезон «Тоттенхэм» намерен провести куда продуктивнее. Харри Кейн и компания потенциально очень сильны.

    В своем последнем спарринге «Тоттенхэм» победил. «Шпорам» удалось переиграть «Глазго Рейнджерс» (1:2).

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    К слову, в трех контрольных матчах Кейн записал в свой актив уже 5 голов. Так что ведущий форвард лондонцев на ходу.

    «Рома»

    «Рома» готовится к сезону, планомерно проводя контрольные поединки. Причем в двух первых римляне выиграли.

    Правда, в последних матчах «волки» выглядели не столь уверенно. Например, умудрились минимально уступить «Асколи».

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  • 27/07/2022

    • «Рома» не побеждает уже три матча к ряду. Так что в поединке с англичанами команда Жозе Моуриньо планирует прервать этот неудачный цикл.

    И уже наверняка на поле появится Тэмми Абрахам. Англичанин уж точно мотивирован забить в ворота соотечественников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.67, на ничью за 4.14, а на «Рому» — за 4.12.

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    Фактор Кейна поможет «шпорам» победить.

    Римляне в последних матчах выглядели неубедительно.

    Обе команды любят и умеют атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.27.

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    «Тоттенхэм» — «Рома»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Где Кейн, там и голы!
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