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    ЦСКА и «Сочи» будут забивать?

    ЦСКА — «Сочи». Дерзкая ставка за 5.85 на матч РПЛ 23 июля 2022 года

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    Ибрагим Цаллагов
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Июля 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 15:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    ЦСКА

    Владимиру Федотову практически сразу придется сыграть со своей бывшей командой, что явно прибавляет интриги этому матчу.

    А вот стартовый тур сложился для команды вполне продуктивно. ЦСКА в родных стенах уверенно переиграл «Урал» (2:0).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    В составе «армейцев» ярко выделяется Хорхе Карраскаль. Колумбиец способен на креатив, к тому же может завершить атаку самолично.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с южанами для ЦСКА всегда складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков москвичи выиграли в двух при трех поражениях.

    «Сочи»

    «Сочи» в минувшем сезоне завоевали серебряные медали. К слову, целью на новый чемпионат является для команды 2-3 место.

    Вот и стартовый тур сочинцам удался на славу. На выезде команда уверенно разобралась с «Торпедо» (1:3).

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    • Вообще, сочинцы смотрятся весьма монолитно. И ясно, что южане едут в Москву, как минимум, за ничьей.

    «Сочи» имеет в своем составе исполнителей приличного уровня. Отметим пришедшего из «Крыльев Советов» Владислава Сарвели, уже отличившегося в первом туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.24, на ничью за 3.62, а на «Сочи» — за 3.38.

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    ЦСКА постарается эффективно сыграть в атаке.

    «Сочи» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды любят и умеют атаковать, что наверняка и продемонстрируют. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.85. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка (5.85), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА и «Сочи» будут забивать?
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