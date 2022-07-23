ЦСКА сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Владимиру Федотову практически сразу придется сыграть со своей бывшей командой, что явно прибавляет интриги этому матчу.

А вот стартовый тур сложился для команды вполне продуктивно. ЦСКА в родных стенах уверенно переиграл «Урал» (2:0).

Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи 1 2.20 X 3.45 2 3.20 Ставка

В составе «армейцев» ярко выделяется Хорхе Карраскаль. Колумбиец способен на креатив, к тому же может завершить атаку самолично.

Все прогнозы на РПЛ

Матчи с южанами для ЦСКА всегда складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков москвичи выиграли в двух при трех поражениях.

«Сочи»

«Сочи» в минувшем сезоне завоевали серебряные медали. К слову, целью на новый чемпионат является для команды 2-3 место.

Вот и стартовый тур сочинцам удался на славу. На выезде команда уверенно разобралась с «Торпедо» (1:3).

Вообще, сочинцы смотрятся весьма монолитно. И ясно, что южане едут в Москву, как минимум, за ничьей.

«Сочи» имеет в своем составе исполнителей приличного уровня. Отметим пришедшего из «Крыльев Советов» Владислава Сарвели, уже отличившегося в первом туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.24, на ничью за 3.62, а на «Сочи» — за 3.38.

ЦСКА постарается эффективно сыграть в атаке .

«Сочи» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Обе команды любят и умеют атаковать, что наверняка и продемонстрируют. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.85. Для остальных — более умеренный прогноз.