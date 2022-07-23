В матче 2-го тура чемпионата России московский ЦСКА примет на своем поле «Сочи». Матч пройдет на «ВЭБ Арене» 23 июля и начнется в 15:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Летом ЦСКА расстался с тренировавшим команду Алексеем Березуцким (а заодно и с помогавшим ему Василием), вместо которого из «Сочи» пришел со своим штабом Владимир Федотов.

Также ЦСКА покинули Фернандес, Дзагоев, Языджи, Бохинен, Гбамен, Магнуссон, Ахмедов, Бийол, Эджуке и Сигурдссон. В оборону был подписан Гайич, вернулся из «Базеля» Чалов.

Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи 1 2.20 X 3.45 2 3.25 Ставка

В первом контрольном матче лета армейцы уступили «Велесу» (0:2). В рамках «Кубка Матч Премьер» ЦСКА проиграл «Зениту» (0:3), уступил «Пари НН» (0:2), зато взял верх над «Сочи» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В РПЛ московский клуб стартовал с домашней победы над «Уралом», дважды забив екатеринбуржцам после перерыва — 2:0.

«Сочи»

В межсезонье команда, впервые завоевавшая серебряные медали РПЛ, сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

«Барсы» понесли существенную потерю в лице своего лучшего бомбардира Матео Кассерьры и защитника Родригао. В «Крыльях Советов» был куплен форвард Сарвели, в «Зените» Арендован хавбек Кравцов.

В рамках предзсезонного турнира «Сочи» по пенальти уступил «Зениту» — 1:1 (2:4), после чего по пенальти же одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2), а закончил «Кубок Матч Премьер» поражением от бывшего тренера.

Календарь и таблица РПЛ

В новом сезоне РПЛ сочинцы стартовали выездной победой над «Торпедо». Дважды забив в первом тайме, «барсы» пропустили сразу после перерыва, но удержали победу, сняв вопросы на последних минутах — 3:1.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.22, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Сочи» — 3.30.

В прошлом сезоне «Сочи» дважды обыграл ЦСКА в рамках РПЛ (4:1 дома и 1:0 в гостях), но уступил в домашнем матче 1/8 финала Кубка России (1:2).

На «ВЭБ Арене» сочинцы дважды сыграли вничью и раз победили (0:0, 1:1 и 1:0). Тем не менее, при Федотове ЦСКА прибавляет в каждом матче. Прогноз: ЦСКА не проиграет низовой матч. .