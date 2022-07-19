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    Карабах одержит домашнюю победу?

    «Карабах» — «Цюрих». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, второй раунд квалификации Лиги чемпионов, 19 июля 2022 года

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    Фрагменты матча Лиги чемпионов «Карабах» — «Лех»
    «Карабах» на своём поле сыграет против «Цюриха» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Дата матча — 19 июля. Начало — в 19:00 (мск). «Карабах» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Карабах 19:00 Цюрих Цюрих
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Карабах»

    Новый сезон Лиги чемпионов для чемпиона Азербайджана стартовал с 1-й стадии квалификации. На этом этапе «Карабаху» противостоял чемпион Польши — «Лех».

    В двухматчевой дуэли «скакуны» вышли победителями. Хотя начало складывалось не в пользу азербайджанцев. В первом матче «Карабах» потерпел неудачу (0:1). Но в домашнем поединке нашел в себе силы и ответил польскому коллективу крупной победой (5:1).

    Прошлый сезон лучший клуб Азербайджана провел в Лиге конференций, как серебряный призер. «Карабах» прошел все стадии отбора, занял 2 место в групповой стадии и дошел до 1/16 финала. Дальше по турнирной сетке не пустил французский «Марсель».

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    В групповой стадии Лиги чемпионов «Карабах» в последний раз играл в 2017-м. «Скакуны» в одном квартете играли с «Челси», «Ромой» и «Атлетико» Мадрид. Прошло 5 лет — «Карабах» намерен повторить успех.

    «Цюрих»

    Этого события болельщики «Цюриха» ждали 13 лет. Команда выиграла титул чемпиона Швейцарии. В последний раз золотые медали примеряла в далеком 2009-м.

    В 36 матчах «Цюрих» одержал 23 победы и 7 матчей завершил миром. Клуб набрал 76 очков, опередив ближайшего преследователя «Базель» на 14 очков в турнирной таблице.

    В субботу, 16 июля стартовал новый сезон в чемпионате Швейцарии. В матче-открытия «Цюрих» потерпел крупное поражение от бронзового призера — команды «Янг Бойз» (0:4).

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    • Швейцария занимает в футбольном рейтинге УЕФА 15 место. Таким образом футбольная ассоциация этой страны имеет право запустить своего чемпиона, не с 1-й стадии квалификации, как это делает большинство, а со 2-го раунд Лиги чемпионов.

    «Цюрих» в последний раз в еврокубках играл 4 года назад. В 2018-м швейцарский клуб получил прямую путевку в группу Лиге Европы. Заняв в основной сетке 2 место, швейцарский коллектив вышел в 1/16 финала, где был остановлен итальянским «Наполи».

    Прогноз и ставка

    В первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — предпочтение хозяевам поля. На победу «Карабаха» можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а успех «Цюриха» оценивают в 3.46.

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    Прогноз: «Карабах» в дуэли не выделяется как явный фаворит. Однако у клуба есть три преимущества над швейцарцами. Первое — игра в родных стенах при собственных болельщиках. Второе — команда в игровом тонусе, пройден первый этап отбора в Лигу чемпионов. «Скакуны» сокрушили неприступную крепость «Леха».

    Третье — «Цюрих» только только вкатывается в сезон. На международной арене швейцарский клуб уже скоро стартует. А в чемпионате — команда получила разгромное поражение в швейцарском чемпионате.

    Ставка — победа «Карабаха» за 2.09

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    «Карабах» — «Цюрих»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Карабах одержит домашнюю победу?
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