«Карабах» на своём поле сыграет против «Цюриха» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Дата матча — 19 июля. Начало — в 19:00 (мск). «Карабах» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Новый сезон Лиги чемпионов для чемпиона Азербайджана стартовал с 1-й стадии квалификации. На этом этапе «Карабаху» противостоял чемпион Польши — «Лех».

В двухматчевой дуэли «скакуны» вышли победителями. Хотя начало складывалось не в пользу азербайджанцев. В первом матче «Карабах» потерпел неудачу (0:1). Но в домашнем поединке нашел в себе силы и ответил польскому коллективу крупной победой (5:1).

Прошлый сезон лучший клуб Азербайджана провел в Лиге конференций, как серебряный призер. «Карабах» прошел все стадии отбора, занял 2 место в групповой стадии и дошел до 1/16 финала. Дальше по турнирной сетке не пустил французский «Марсель».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В групповой стадии Лиги чемпионов «Карабах» в последний раз играл в 2017-м. «Скакуны» в одном квартете играли с «Челси», «Ромой» и «Атлетико» Мадрид. Прошло 5 лет — «Карабах» намерен повторить успех.

«Цюрих»

Этого события болельщики «Цюриха» ждали 13 лет. Команда выиграла титул чемпиона Швейцарии. В последний раз золотые медали примеряла в далеком 2009-м.

В 36 матчах «Цюрих» одержал 23 победы и 7 матчей завершил миром. Клуб набрал 76 очков, опередив ближайшего преследователя «Базель» на 14 очков в турнирной таблице.

В субботу, 16 июля стартовал новый сезон в чемпионате Швейцарии. В матче-открытия «Цюрих» потерпел крупное поражение от бронзового призера — команды «Янг Бойз» (0:4).

Швейцария занимает в футбольном рейтинге УЕФА 15 место. Таким образом футбольная ассоциация этой страны имеет право запустить своего чемпиона, не с 1-й стадии квалификации, как это делает большинство, а со 2-го раунд Лиги чемпионов.

«Цюрих» в последний раз в еврокубках играл 4 года назад. В 2018-м швейцарский клуб получил прямую путевку в группу Лиге Европы. Заняв в основной сетке 2 место, швейцарский коллектив вышел в 1/16 финала, где был остановлен итальянским «Наполи».

Прогноз и ставка

В первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — предпочтение хозяевам поля. На победу «Карабаха» можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а успех «Цюриха» оценивают в 3.46.

Прогноз: «Карабах» в дуэли не выделяется как явный фаворит. Однако у клуба есть три преимущества над швейцарцами. Первое — игра в родных стенах при собственных болельщиках. Второе — команда в игровом тонусе, пройден первый этап отбора в Лигу чемпионов. «Скакуны» сокрушили неприступную крепость «Леха».

Третье — «Цюрих» только только вкатывается в сезон. На международной арене швейцарский клуб уже скоро стартует. А в чемпионате — команда получила разгромное поражение в швейцарском чемпионате.

Ставка — победа «Карабаха» за 2.09