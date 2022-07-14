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    Все новости спорта

    Продолжат ли итальянки беспроигрышную серию матчей с Исландией?

    Италия (Ж) — Исландия (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, женский Евро-2022, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Италия (Ж) — Исландия (Ж)
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    Сборная Италии
    Во 2-м туре женского чемпионата Европы-2020 сборная Италии сыграет с командой Исландии. Встреча группы Д пройдет 14 июля в английском Манчестере и начнется в 19:00 по мск. Италия (Ж) — Исландия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия (Ж)

    Сборная Италии является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, при этом в последний раз серьезными достижениями команда радовала 25 лет назад.

    В отборе на Евро-2022 итальянки за 10 туров записали на свой счет восемь побед и ничью, заняв второе место в группе. Разница мячей 30-2.

    Перед чемпионатом Европы «скуадра адзура» провела только один спарринг, в котором обменялась голами с испанками 1:1.

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    На Евро сборная Италии стартовала более чем неудачно- со счетом 1:5 проиграв сборной Франции, причем все пять мячей пропустив еще до перерыва.

    Исландия (Ж)

    Сборная Исландии ни разу не играла в финальных частях чемпионатов мира, но на ЧЕ играла 3 раза, а один раз смогли даже добраться до стадии 1/4 финала, уступив там Швеции.

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  • 11/07/2022

    • Отборочную компанию команда провела успешно, выиграв 5 матчей из 8, при одном поражении, и заняв вторую строчку, уступив только Голландии. Разница мячей 25-5.

    В преддверии Евро-2022 сборная Исландии провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.

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    На старте турнира северянки сыграли вничью с Бельгией (1:1), открыв счет во втором тайме, но быстро получив пенальти в свои ворота. Отметим, что сами исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    На победу Италии (Ж) в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью в основное время — 3.45, а на победу Исландии (Ж) — 3.30.

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    После первого тура сборная Исландии с 1 очком занимает 3-е место в группу Д, уступая Бельгии по доп показателям, а Италия замыкает квартет. Возглавляет группу Франция (3).

    Команды дважды встречались в «товарняках» в 2021 году — сборная Италии выиграла 1:0 и сыграла вничью 1:1. Прогноз: Италия (Ж) не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.91.

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    Италия (Ж) — Исландия (Ж): прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Продолжат ли итальянки беспроигрышную серию матчей с Исландией?
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