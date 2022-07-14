Во 2-м туре женского чемпионата Европы-2020 сборная Италии сыграет с командой Исландии. Встреча группы Д пройдет 14 июля в английском Манчестере и начнется в 19:00 по мск. Италия (Ж) — Исландия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия (Ж)

Сборная Италии является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, при этом в последний раз серьезными достижениями команда радовала 25 лет назад.

В отборе на Евро-2022 итальянки за 10 туров записали на свой счет восемь побед и ничью, заняв второе место в группе. Разница мячей 30-2.

Перед чемпионатом Европы «скуадра адзура» провела только один спарринг, в котором обменялась голами с испанками 1:1.

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На Евро сборная Италии стартовала более чем неудачно- со счетом 1:5 проиграв сборной Франции, причем все пять мячей пропустив еще до перерыва.

Исландия (Ж)

Сборная Исландии ни разу не играла в финальных частях чемпионатов мира, но на ЧЕ играла 3 раза, а один раз смогли даже добраться до стадии 1/4 финала, уступив там Швеции.

Отборочную компанию команда провела успешно, выиграв 5 матчей из 8, при одном поражении, и заняв вторую строчку, уступив только Голландии. Разница мячей 25-5.

В преддверии Евро-2022 сборная Исландии провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.

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На старте турнира северянки сыграли вничью с Бельгией (1:1), открыв счет во втором тайме, но быстро получив пенальти в свои ворота. Отметим, что сами исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.

Прогноз и ставка

На победу Италии (Ж) в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью в основное время — 3.45, а на победу Исландии (Ж) — 3.30.

После первого тура сборная Исландии с 1 очком занимает 3-е место в группу Д, уступая Бельгии по доп показателям, а Италия замыкает квартет. Возглавляет группу Франция (3).

Команды дважды встречались в «товарняках» в 2021 году — сборная Италии выиграла 1:0 и сыграла вничью 1:1. Прогноз: Италия (Ж) не проиграет верховой матч. .