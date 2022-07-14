Италия (Ж)
Сборная Италии является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, при этом в последний раз серьезными достижениями команда радовала 25 лет назад.
В отборе на Евро-2022 итальянки за 10 туров записали на свой счет восемь побед и ничью, заняв второе место в группе. Разница мячей 30-2.
Перед чемпионатом Европы «скуадра адзура» провела только один спарринг, в котором обменялась голами с испанками 1:1.
На Евро сборная Италии стартовала более чем неудачно- со счетом 1:5 проиграв сборной Франции, причем все пять мячей пропустив еще до перерыва.
Исландия (Ж)
Сборная Исландии ни разу не играла в финальных частях чемпионатов мира, но на ЧЕ играла 3 раза, а один раз смогли даже добраться до стадии 1/4 финала, уступив там Швеции.
Отборочную компанию команда провела успешно, выиграв 5 матчей из 8, при одном поражении, и заняв вторую строчку, уступив только Голландии. Разница мячей 25-5.
В преддверии Евро-2022 сборная Исландии провела только один товарищеский поединок, одолев в нем Польшу со счетом 3:1.
На старте турнира северянки сыграли вничью с Бельгией (1:1), открыв счет во втором тайме, но быстро получив пенальти в свои ворота. Отметим, что сами исландки не реализовали одиннадцатиметровый в первом тайме.
Прогноз и ставка
На победу Италии (Ж) в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью в основное время — 3.45, а на победу Исландии (Ж) — 3.30.
После первого тура сборная Исландии с 1 очком занимает 3-е место в группу Д, уступая Бельгии по доп показателям, а Италия замыкает квартет. Возглавляет группу Франция (3).
Команды дважды встречались в «товарняках» в 2021 году — сборная Италии выиграла 1:0 и сыграла вничью 1:1. Прогноз:
Интересны варианты ставок