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    Чемпионы Финляндии и Грузии расщедрятся на голы?

    «КуПС» — «Дила». Прогноз, ставка (к.1.71) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    ФК «Дила»
    6 июля в Финляндии пройдет матч 1/8 квалификации Лиги конференций. КуПС примет «Дилу» из Грузии. Поединок начнётся в 19:00 по мск. «КуПС» — «Дила»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    КуПС
  • Лига конференций. Квалификация
    •  КуПС 19:00 Дила Гори Дила Гори
  • Лига конференций. Квалификация
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    «КуПС»

    Весь прошлый сезон «канарейки» бились за чемпионское звание. Но уступили золотую позицию ХИКу. Команд разделило всего 1 очко.

    В Финляндии чемпионат проходит по системе «весна-осень». В скандинавской стране уже середина сезона.

    После 13-ти туров футбольный клуб из Куопио лидирует в чемпионской гонке. КуПС опережает действующего чемпиона ХИК на 3 очка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Причём 2 июля лидеры финского футбола сыграли между собой вничью (1:1). КуПС упустил победу в середине второго тайма.

    Прошлый сезон «Куопио» выступил в Лиге конференций. Команда прошла все стадии отбора, обыграв армянский «Ноа» (5:1), украинскую «Ворсклу» (5:4 — победа в дополнительное время) и «Астану» из Казахстана (5:4).

    Осталось преодолеть последний раунд квалификации. Но дорогу в групповой этап преградил немецкий «Унион». Финский клуб потерпел поражение по сумме двух матчей (0:4).

    «Дила»

    «Дрита» финишировала в чемпионате Грузии на тертьем месте. Клуб пропустил вперед себя лишь два «Динамо»: из Тбилиси и Батуми.

    В грузинской футбольной лиге уже середина сезна. К 20-му туру «Дила» (Гори) уверенно идет в Топ-4 грузинского чемпионата.

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    • У футболистов «Дилы» одна из самых надёжных оборон лиги. Защита в среднем пропускает меньше гола за игру.

    Прошлый евросезон грузинская команда сыграла в Лиге конференций, уступив в 1-м раунде словацкой «Жилине» (3:6).

    В Лиге чемпионов тоже был международный опыт. А именно игра на 2-й стадии отбора — против сербского «Партизана». Итог — поражение (0:3).

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары — клуб из Финляндии, так считают букмекеры. На победу «Куопио» в этом поединке можно поставить за 1.40, ничья оценена за 4.60, а победу «Дриты» — за 6.95.

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    Прогноз: Главное преимущество КуПСа — международный опыт. У грузинской команды — его не так много. А потому и коэффициенты сильно разнятся. На победу финской команды ставить нет смысла — из-за низкого кэфа. Но есть альтернатива. Оба клуба любят играть в открытый футбол.

    Так что наша ставка — тотал больше 2,5 за 1.71

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    «КуПС» — «Дила»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Чемпионы Финляндии и Грузии расщедрятся на голы?
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