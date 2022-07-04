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    «Торпедо» будет торопиться?!

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, товарищеский матч, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
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    Мухаммад Султонов
    «Торпедо» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 июля, начало — в 12:00 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Команда Александра Бородюка завоевала путевку в РПЛ. Торпедовцы были сильнейшими в «лучшей лиге мира».

    Особенно сильно выглядела атака «Торпедо», в которой тон задавали Амур Калмыков и Мухаммад Султонов.

    Неплохо в конкретных матчах выглядел и Денис Лаптев. Так что забивать в составе москвичей уж точно есть кому.

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    Безусловно, «Торпедо» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против недавнего конкурента москвичи будут серьезно мотивированы.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане имели шанс повыситься в классе, однако в стыковых матчах за выход в РПЛ уступили «Химкам».

    Теперь «СКА-Хабаровск» будет заново начинать процесс строительства команды. Задачу по поднятию клуба в элиту предстоит решать Роману Шаронову.

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    • Пока у «СКА-Хабаровск» с контрольными матчами складывается относительно неплохо. В двух сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при одном поражении.

    «Армейцы» одолели «Шинник» со счетом 3:0, однако до того потерпели поражение от «Енисея» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.95, на ничью за 3.30, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.90.

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    Торпедовцы наверняка будут атаковать с первых минут матча.

    «СКА-Хабаровск» пока лишь находит свою игру.

    Торпедовцы прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.

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    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедо» будет торопиться?!
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