«Торпедо»
Команда Александра Бородюка завоевала путевку в РПЛ. Торпедовцы были сильнейшими в «лучшей лиге мира».
Особенно сильно выглядела атака «Торпедо», в которой тон задавали Амур Калмыков и Мухаммад Султонов.
Неплохо в конкретных матчах выглядел и Денис Лаптев. Так что забивать в составе москвичей уж точно есть кому.
Безусловно, «Торпедо» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против недавнего конкурента москвичи будут серьезно мотивированы.
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане имели шанс повыситься в классе, однако в стыковых матчах за выход в РПЛ уступили «Химкам».
Теперь «СКА-Хабаровск» будет заново начинать процесс строительства команды. Задачу по поднятию клуба в элиту предстоит решать Роману Шаронову.
Пока у «СКА-Хабаровск» с контрольными матчами складывается относительно неплохо. В двух сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при одном поражении.
«Армейцы» одолели «Шинник» со счетом 3:0, однако до того потерпели поражение от «Енисея» (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.95, на ничью за 3.30, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.90.
Торпедовцы
«СКА-Хабаровск» пока лишь находит свою игру.
Торпедовцы прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.