ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Иван ФедотовТак не доставайся ж ты никому. ЦСКА пытается отправить вратаря Федотова в армию Габриэл ЖезусЖезус — то, что нужно «Арсеналу»
  • 23:36
    • Сборная Англии выиграла юношеский Евро-2022
  • 20:59
    • Министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России в спортивных федерациях
  • 22:46
    • «Зенит» стал победителем турнира «Кубок Матч Премьер»
  • 22:08
    • «Сочи» по пенальти одолел «Пари НН» в «Кубке Матч Премьер»
  • 22:01
    • Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона
  • 18:02
    • Крал приостановил контракт со «Спартаком»
  • 17:16
    • «Наполи» объявил о подписании Кварацхелии
    Все новости спорта

    Будет ли результативной «Битва чемпионов»?

    «Зенит» — «Црвена Звезда». Ставка (к. 2.28), прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Зенит Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Црвена Звезда Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Црвена Звезда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    В воскресенье, 3 июля, питерский «Зенит» сыграет в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Матч на арене «Фишт» в Сочи начнется в 20:00 мск. «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Июля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
    •

    «Зенит»

    Питерский клуб в прошедшем сезоне оформил четвертый подряд титул досрочно в конце апреля, победой над «Локо» (3:1), после чего расслабился в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:1).

    В межсезонье «Зенит» покинули нападающий Дзюба, вратарь Крицюк и полузащитники Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — форвард Матео Кассьера.

    Коэффициенты матча Зенит — Црвена Звезда

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), а потом справился таким же образом с «Сочи» — 1:1 (4:2).

    Все прогнозы на футбол

    Затем подопечные Сергея Семака разгромили ЦСКА со счетом 3:0 и досрочно выиграли предсезонный турнир.

    «Црвена Звезда»

    Сербский клуб также в прошлом сезоне стал чемпионом — пятый раз подряд, набрав 100 очков в 37 турах при разнице мячей 95-19.

  • Трансферный дайджест. 21-27 июня
  • Что выберет Дембеле, выпросит ли ПСЖ трансфер Шкриньяра и другие трансферные слухи недели
  • 28/06/2022

    • В Кубке Сербии «Црвена Звезда» дошла до финала и одержала верх над «Партизаном» с минимальным разрывом в один мяч (2:1).

    В межсезонье команду покину защитник Милан Гайич, перешедший в ЦСКА, а из тульского «Арсенала» пришел замбийский хавбек Кингс Кангва.

    Все футбольные трансферы

    Летом «Црвена Звезда» провела три контрольных матча со словенскими клубами, победив «Браво» (2:1), сыграв вничью с «Домжале» (1:1) и уступив вице-чемпиону страны «Коперу» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Црвены Звезды» — 4.60.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Команды встречались в «товарняках» дважды в последние годы, оба раза со счетом 1:0 победил «Зенит».

    Сербы готовятся готовятся к старту в Лиге чемпионов, так что матч воспринимают серьезно. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гарин — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Санджу Санму — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Похан Стилерс — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бриедис — Опетайя
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гаске — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ростов — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Молчан — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Де Минаур — Броади
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли результативной «Битва чемпионов»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры