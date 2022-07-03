В воскресенье, 3 июля, питерский «Зенит» сыграет в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Матч на арене «Фишт» в Сочи начнется в 20:00 мск. «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерский клуб в прошедшем сезоне оформил четвертый подряд титул досрочно в конце апреля, победой над «Локо» (3:1), после чего расслабился в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:1).

В межсезонье «Зенит» покинули нападающий Дзюба, вратарь Крицюк и полузащитники Оздоев и Юри Алберто. Из «Спартака» пришел хавбек Бакаев, из «Сочи» — форвард Матео Кассьера.

Коэффициенты матча Зенит — Црвена Звезда 1 1.80 X 3.60 2 4.60 Ставка

В «Кубке Матч Премьер» питерский клуб сначала по пенальти обыграл «Пари НН» — 1:1 (5:3), а потом справился таким же образом с «Сочи» — 1:1 (4:2).

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Затем подопечные Сергея Семака разгромили ЦСКА со счетом 3:0 и досрочно выиграли предсезонный турнир.

«Црвена Звезда»

Сербский клуб также в прошлом сезоне стал чемпионом — пятый раз подряд, набрав 100 очков в 37 турах при разнице мячей 95-19.

В Кубке Сербии «Црвена Звезда» дошла до финала и одержала верх над «Партизаном» с минимальным разрывом в один мяч (2:1).

В межсезонье команду покину защитник Милан Гайич, перешедший в ЦСКА, а из тульского «Арсенала» пришел замбийский хавбек Кингс Кангва.

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Летом «Црвена Звезда» провела три контрольных матча со словенскими клубами, победив «Браво» (2:1), сыграв вничью с «Домжале» (1:1) и уступив вице-чемпиону страны «Коперу» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Црвены Звезды» — 4.60.

Команды встречались в «товарняках» дважды в последние годы, оба раза со счетом 1:0 победил «Зенит».

Сербы готовятся готовятся к старту в Лиге чемпионов, так что матч воспринимают серьезно. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .