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    «Ислочь» и «Минск» сыграют результативно?

    «Ислочь» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Белоруссии, 1 мая 2022 года

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    Руслан Лисакович
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Ислочь» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Мая 2022 года
    Ислочь
  • Минск
    •  Ислочь 16:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Ислочь»

    «Ислочь» начал сезон на весьма посредственном для себя уровне. По итогам пяти туров команда оккупировала десятую строчку.

    Предыдущий тур чемпионата команда также провела ударно. На выезде был обыгран «Энергетик-БГУ» (1:2).

    На текущий момент у команды в активе четырехматчевая серия без поражений. Между тем, до минувшего тура «Ислочь» трижды подряд сыграла вничью.

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    Против «Минска» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу побеждали друг друга.

    «Минск»

    «Минск» с первых туров показывает вполне себе качественный уровень игры. В 5 матчах команда набрала 10 очков, и находится на 4 месте в таблице.

    Открытием сезона в чемпионате вполне может стать Егор Богомольский. Молодой форвард отличился уже четырьмя забитыми мячами.

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    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды ударно. «Минск» уверенно одолел брестское «Динамо» (2:0).

    Интересно, что эта виктория стала для команды третьей к ряду. А вот серия без поражений составляет уже почти полтора месяца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.11, на ничью за 3.32, а на «Минск» — за 3.32.

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    «Ислочь» постарается добыть долгожданную победу.

    «Минск» в последних поединках выглядит весьма привлекательно.

    Гости смотрятся монолитнее соперника, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Ислочь» — «Минск»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Ислочь» и «Минск» сыграют результативно?
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