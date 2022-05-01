«Ислочь» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Ислочь» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» начал сезон на весьма посредственном для себя уровне. По итогам пяти туров команда оккупировала десятую строчку.

Предыдущий тур чемпионата команда также провела ударно. На выезде был обыгран «Энергетик-БГУ» (1:2).

На текущий момент у команды в активе четырехматчевая серия без поражений. Между тем, до минувшего тура «Ислочь» трижды подряд сыграла вничью.

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Против «Минска» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу побеждали друг друга.

«Минск»

«Минск» с первых туров показывает вполне себе качественный уровень игры. В 5 матчах команда набрала 10 очков, и находится на 4 месте в таблице.

Открытием сезона в чемпионате вполне может стать Егор Богомольский. Молодой форвард отличился уже четырьмя забитыми мячами.

Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды ударно. «Минск» уверенно одолел брестское «Динамо» (2:0).

Интересно, что эта виктория стала для команды третьей к ряду. А вот серия без поражений составляет уже почти полтора месяца.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.11, на ничью за 3.32, а на «Минск» — за 3.32.

«Ислочь» постарается добыть долгожданную победу.

«Минск» в последних поединках выглядит весьма привлекательно .

Гости смотрятся монолитнее соперника, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12.