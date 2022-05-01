«Ислочь»
«Ислочь» начал сезон на весьма посредственном для себя уровне. По итогам пяти туров команда оккупировала десятую строчку.
Предыдущий тур чемпионата команда также провела ударно. На выезде был обыгран «Энергетик-БГУ» (1:2).
На текущий момент у команды в активе четырехматчевая серия без поражений. Между тем, до минувшего тура «Ислочь» трижды подряд сыграла вничью.
Против «Минска» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу побеждали друг друга.
«Минск»
«Минск» с первых туров показывает вполне себе качественный уровень игры. В 5 матчах команда набрала 10 очков, и находится на 4 месте в таблице.
Открытием сезона в чемпионате вполне может стать Егор Богомольский. Молодой форвард отличился уже четырьмя забитыми мячами.
Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды ударно. «Минск» уверенно одолел брестское «Динамо» (2:0).
Интересно, что эта виктория стала для команды третьей к ряду. А вот серия без поражений составляет уже почти полтора месяца.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.11, на ничью за 3.32, а на «Минск» — за 3.32.
«Ислочь» постарается добыть долгожданную победу.
«Минск»
Гости смотрятся монолитнее соперника, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12.