Топ-10 лучших атакующих команд сезона

10. «Челси»

Действующий победитель Лиги чемпионов может отставать от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» по количеству забитых мячей и набранных очков в АПЛ, но, тем не менее, он обладает смертоносным арсеналом атакующих средств.

Кай Хаверц globallookpress.com

Одно из главных качеств «Челси» — отсутствие зависимости от одного игрока. Кай Хаверц с 13 голами является на данный момент лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, но сразу за ним идут Мэйсон Маун и Ромелу Лукаку — оба забили по 12 мячей. Ну и не будем забывать про Тимо Вернера, в активе которого 11 результативных ударов.

А ведь у «Челси» есть еще Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, а также постоянно обостряющие игру в атаке крайние защитники Маркос Алонсо и Рис Джеймс. Так что, совсем нетрудно догадаться, почему «Челси» остается одним из самых сложных соперников. Угроза в этой команде может исходить абсолютного от каждого.

9. «Барселона»

В «Барселоне» многое изменилось с тех пор, как в команду пришел Хави, благодаря которому нападение начало оживать, постепенно привыкая к отсутствию Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

Ферран Торрес globallookpress.com

Но дело не только в тактических идеях Хави. На ситуацию кардинальным образом повлияли январские трансферы Феррана Торреса и Пьера-Эмерика Обамеянга. На двоих они забили уже 18 мячей.

Кроме того, вариативности добавляют внезапно возрожденный Усман Дембеле, мощный Адама Траоре, а также Ансу Фати, который, правда, далеко не всегда находится в оптимальной форме.

8. «Атлетико» Мадрид

Команда Диего Симеоне не может похвастаться гениальным игровым планом, но это не значит, что у нее совершенно беззубое нападение. Хотя очевидно, что главный козырь «матрасников» — невероятно сосредоточенная оборона (правда, в этом сезоне далеко не в каждом матче).

Луис Суарес globallookpress.com

Прирожденный бомбардир Луис Суарес настрелял в этом сезоне 13 мячей. Еще 12 голов в активе Анхеля Корреа. А португальский талант Жоау Феликс забил 10 мячей.

Антуан Гризманн провел не самый выдающийся сезон, но он по-прежнему остается в категории топ-форвардов. А еще у Симеоне есть молодой бразилец Матеус Кунья и бельгиец Янник Карраско, которые тоже регулярно нервируют защитников.

7. «Лейпциг»

Главной звездой «Лейпцига» в этом сезоне стал Кристофер Нкунку. Француз демонстрирует невероятную результативность — в его активе уже 30 мячей во всех турнирах.

Кристофе Нкунку globallookpress.com

Усилия 24-летнего Нкунку дополняют Андре Силва, Эмиль Форсберг и Доминик Собослаи, каждый из которых забил уже не менее 10 голов.

Упоминания также заслуживает Юссуф Поульсен. Игрок сборной Дании забил семь мячей. Кроме того, ключевую роль в атакующих построениях «Лейпцига» играет испанец Дани Ольмо.

6. «Тоттенхэм»

В февральском матче против «Лидса» Харри Кейн сделал изумительный пас на Сон Хын Мина, который в итоге вколотил четвертый мяч в ворота соперника.

Харри Кейн и Сон Хын Мин globallookpress.com

И это был далеко не самый рядовой момент: Кейн и Сон организовали на тот момент 37-й совместный гол в АПЛ, превзойдя таким образом достижение, которое ранее принадлежало бывшим звездам «Челси» Фрэнку Лэмпарду и Дидье Дрогба.

Прямо сейчас на счету Кейна и Сона 40 забитых мячей «Тоттенхэма» в этом сезоне, но угроза исходит не только от них.

Лукас Моура, Стивен Бергвейн и купленный в январе Деян Кулушевски тоже не стесняются брать на себя инициативу, но ключевая роль все-таки отведена Кейну и Сону.

5. «Реал» Мадрид

Карим Бензема с возрастом становится все лучше и лучше, а Винисиус Жуниор превращается в вингера мирового класса. Благодаря французу и бразильцу «Реал» держит чужую оборону в постоянном напряжении.

Карим Бензема globallookpress.com

Об этом уже не понаслышке знают «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Сити». «Парижу» и команде Томаса Тухелю Бензема заколотил по три мяча, а в матче против «Сити» оформил дубль.

Карим проводит самый результативный сезон в карьере: на его счету 41 гол во всех турнирах, он уверенно идет к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Бензема, несомненно, является самым опасным оружием «Реала», но при этом надо не забывать, что Винисиус забил в этом сезоне 18 мячей, а Марко Асенсио — 11. Плюс есть Родриго, который своим голом помог «Реалу» в сложнейшие минуты домашнего матча против «Челси».

А если бы еще в своей лучшей форме были Гарет Бейл и Эден Азар...

4. «Пари Сен-Жермен»

А в этом случае давайте будем честными. «ПСЖ» действительно должен быть выше в этом списке после того, как прошлым летом собрал нападение в лице Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

Неймар, Киллиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Тем не менее, Месси потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться в новой команде. Неймара снова преследовали травмы. В итоге только второго апреля каждому из них удалось отличиться в одной игре — это случилось в матче против «Лорьяна» (5:1).

Возможно, это самая талантливая тройка в истории футбола. Но в позитивном смысле о себе заявил только Мбаппе, наколотивший 33 мяча.

В том случае, когда кто-то из главных звезд травмирован, у Маурисио Почеттино всегда есть большой выбор для замен. Достаточно вспомнить Анхеля Ди Марию, Юлиана Дракслера и Мауро Икарди.

3. «Манчестер Сити»

Разнообразие — именно это делает нападение «Ман Сити» невероятно опасной силой.

Сразу шесть футболистов «Сити» забили в этом сезоне не менее десяти мячей: Рияд Марез (23 гола), Кевин де Брюйне (15), Рахим Стерлинг (14), Бернарду Силва (13), Фил Фоден (13) и Габриэль Жезус (12). В двух шагах от этого списка находится Илкай Гюндоган.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Как же тогда обороняться против команды, в которой забить может почти каждый и при этом в которой нет номинального нападающего, на котором надо было бы сосредоточить основное внимание?

Ответ на этот вопрос пытались найти многие команды, но удалось это немногим. «Ман Сити» не смог забить только в одном из 33 матчей АПЛ.

Если Джек Грилиш станет таким же продуктивным, как и его партнеры по команде, атака «Ман Сити» будет еще сильнее. А если еще и Эрлинг Холанд перейдет в команду Гвардиолы...

2. «Бавария»

Новоиспеченный чемпион Германии забил в этом сезоне больше, чем любая другая команда в топ-5 европейских лигах.

Роберт Левандовски globallookpress.com

В активе «Баварии», завоевавшей в прошлые выходные десятый чемпионский титул подряд, 92 гола в 31 матче Бундеслиги.

Безусловно, главным в этом голевом механизме по-прежнему остается Роберт Левандовски. Поразительно результативный поляк проводит еще один выдающийся сезон. В этом сезоне на его счету 48 голов в 43 матчах за «Баварию».

Левандовски забил более 40 голов во всех турнирах в течение семи сезонов подряд — наверняка когда-нибудь он получит «Золотой мяч».

Но сила «Баварии» в атаке выходит далеко за рамки возможностей Левандовски. Двузначное количество мячей в этом сезоне забили Серж Гнабри, Лерой Сане и Томас Мюллер, недалеко от которых ушли Кингсли Коман, Джамал Мусиала и Эрик Шупо-Мотинг.

1. «Ливерпуль»

Есть веские аргументы в пользу того, что нынешняя атака «Ливерпуля» — одна из лучших вообще за всю историю футбола.

Мохамед Салах globallookpress.com

Трезубец в лице Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане вывел «Ливерпуль» на вершину не только английского, но и европейского футбола. «Красные» за последние пару лет выиграли и Лигу чемпионов, и АПЛ.

С тех пор линия нападения была усилена такими исполнителями, как Диогу Жота, Луис Диас и Такуми Минамино. А еще есть Дивок Ориги, который в любой момент готов стать «джокером» «Ливерпуля».

В этом сезоне чаще всех снова забивает Салах, в активе которого уже 30 голов во всех турнирах. С 22 мячами он возглавляет список бомбардиров АПЛ.

Жота забил 21 гол, Мане 19, а Фирмино — 11. «Ливерпуль» на данный момент самая результативная команда чемпионата Англии. Именно благодаря супер мощной атаке команда Клоппа может завоевать четыре трофея.