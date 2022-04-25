«Челси» претендовал на титул, но теперь вынужден перестраиваться

В 34 туре АПЛ «Челси» победил «Вест Хэм» (1:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Пулишич спас неубедительный «Челси»

«У Крейга Доусона был практически идеальный день. Единственный готовый к игре центральный защитник "Вест Хэма" был человеком-скалой, отражавшей все, что в него бросали.

Прозвище "Баллон Доусон" [от каламбура на основе слов "Ballon D’Or" — "Золотой мяч"], который придумали ему фанаты, выглядело уместно. Затем прорвался вышедший на замену у "Челси" Ромелу Лукаку и от безысходности его сбил Доусон», — пишет на страницах The Guardian Сэм Доллинг.

«Бельгиец упал, и пенальти был назначен, а желтая карточка стала красной после видеоконсультации, и защитник поплелся в одиночестве.

Но Жоржиньо подбежал к мячу неуверенно — как Челси, могут сказать некоторые, и Фабиански вряд ли отбивал более легкий пенальти. Казалось, проявил милосердие, но нет: на 90-й минуте прострел Алонсо замкнул также вышедший на замену Пулишич — футбол может быть жестоким».

«Челси» оправился от поражения «Арсеналу»

«После тусклой игры гол вызвал облегчение у Тухеля и болельщиков "Синих", которые оправились от поражения от "Арсенала" со счетом 2:4 в середине недели и оторвались от "Канониров", занимающих четвертое место, на пять очков», — отмечает Алистер Магован в отчете BBC о поединке.

«"Вест Хэм" будет расстроен, что ничего не получил от игры после отличного выступления, где Деклан Райс, Джаррод Боуэн и Майкл Антонио начали матч в запасе.

Доусон, который в других эпизодах был великолепен с количеством блоков, также будет чувствовать себя обделенным, ведь "Молотобойцы" остаются седьмыми, отставая от "Арсенала" на восемь очков».

Лукаку проявил себя в нужный момент

«"Челси" не хватало искры в атаке: Хаверц играл пассивно, а Вернер упустил несколько хороших моментов, но Лукаку сыграл недооцененную роль в победе "Синих".

Бельгиец продемонстрировал решимость добраться до бесхозного мяча, опередив Доусона, который смог только оттянуть его назад и пропустить пенальти, и хотя Жоржиньо не реализовал пенальти, у хозяев было больше пространства для маневра из-за численного преимущества», — написал в материале Sky Sports Сэм Блитц.

«Давление в итоге сказалось на "Вест Хэме", который пропустил, когда Пулишич в концовке замкнул пас от Алонсо, но этот гол стал результатом решимости Лукаку дать "Челси" такую возможность.

"Синим" нужен был центр атаки, и форвард обеспечил то, что его команде было нужно от него больше всего — теперь для нападающего пришло время выдавать такое чаще. До финала Кубка Англии против "Ливерпуля" осталось всего несколько недель, и бельгиец может претендовать на место в старте, если продолжит в том же духе».

Ситуация вне поля сказывается на «Челси»

«"Челси" отчаянно нуждался в победе, чтобы заставить весь стадион прыгать, а все пустые места — яркое напоминание об ограничениях, в которых работает клуб.

Победа пришла в конце недели, когда стало известно, что его лучший центральный защитник Антонио Рюдигер собирается уйти, а Тухель сетовал на состояние поля, в то время как битва за владение клубом не показывает никаких признаков окончания в ближайшее время», — отмечает в отчете ESPN о матче Том Хэмилтон.

«Хотя там будут настаивать на обратном, должно быть, становится все труднее игнорировать неопределенность вне поля, охватившую "Челси". Поскольку осталось три заявки, нет никаких указаний на то, что группа Raine, отвечающая рекомендации предпочтительного будущего владельца, сделает это в ближайшее время.

На трибуне был лорд Себастьян Коу, член консорциума сэра Мартина Бротона, и он увидел команду, которая начала этот сезон как претендент на титул, но теперь, похоже, готовится к летней перестройке».