ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» претендовал на титул, но теперь вынужден перестраиваться

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Вест Хэм
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» снова стала чемпиономДесятилетие «Баварии»: Пусть пиво течет рекой! «Челси» закрепился на третьем месте«Челси» претендовал на титул, но теперь вынужден перестраиваться «Ростов» — «Спартак»Где «Спартак» — там скандал. Карпин обыграл красно-белых, но все обсуждают судейство
  • 00:30
    • «Барселона» дома проиграла «Райо Вальекано»
  • 00:08
    • Гол Тонали подарил «Милану» 3 очка в матче с «Лацио»
  • 21:25
    • Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 23:49
    • «Марсель» победил «Реймс» в выездном матче Лиги 1
  • 20:47
    • «Ференцварош» Станислава Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии
  • 18:32
    • «Ростов» вырвал домашнюю победу в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта
    «Челси» закрепился на третьем месте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси» закрепился на третьем месте
    В 34 туре АПЛ «Челси» победил «Вест Хэм» (1:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Пулишич спас неубедительный «Челси»

    «У Крейга Доусона был практически идеальный день. Единственный готовый к игре центральный защитник "Вест Хэма" был человеком-скалой, отражавшей все, что в него бросали.

    Прозвище "Баллон Доусон" [от каламбура на основе слов "Ballon D’Or" — "Золотой мяч"], который придумали ему фанаты, выглядело уместно. Затем прорвался вышедший на замену у "Челси" Ромелу Лукаку и от безысходности его сбил Доусон», — пишет на страницах The Guardian Сэм Доллинг.

  • «Челси»: попытка №3, чтобы не стать подружкой невесты
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
  • 18/04/2022

    • «Бельгиец упал, и пенальти был назначен, а желтая карточка стала красной после видеоконсультации, и защитник поплелся в одиночестве.

    Но Жоржиньо подбежал к мячу неуверенно — как Челси, могут сказать некоторые, и Фабиански вряд ли отбивал более легкий пенальти. Казалось, проявил милосердие, но нет: на 90-й минуте прострел Алонсо замкнул также вышедший на замену Пулишич — футбол может быть жестоким».

    «Челси» оправился от поражения «Арсеналу»

    «После тусклой игры гол вызвал облегчение у Тухеля и болельщиков "Синих", которые оправились от поражения от "Арсенала" со счетом 2:4 в середине недели и оторвались от "Канониров", занимающих четвертое место, на пять очков», — отмечает Алистер Магован в отчете BBC о поединке.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «"Вест Хэм" будет расстроен, что ничего не получил от игры после отличного выступления, где Деклан Райс, Джаррод Боуэн и Майкл Антонио начали матч в запасе.

    Доусон, который в других эпизодах был великолепен с количеством блоков, также будет чувствовать себя обделенным, ведь "Молотобойцы" остаются седьмыми, отставая от "Арсенала" на восемь очков».

    Лукаку проявил себя в нужный момент

    «"Челси" не хватало искры в атаке: Хаверц играл пассивно, а Вернер упустил несколько хороших моментов, но Лукаку сыграл недооцененную роль в победе "Синих".

    Бельгиец продемонстрировал решимость добраться до бесхозного мяча, опередив Доусона, который смог только оттянуть его назад и пропустить пенальти, и хотя Жоржиньо не реализовал пенальти, у хозяев было больше пространства для маневра из-за численного преимущества», — написал в материале Sky Sports Сэм Блитц.

  • АПЛ: 33-й тур в усеченном формате
  • До конца сезона осталось провести 5 туров
  • 19/04/2022

    • «Давление в итоге сказалось на "Вест Хэме", который пропустил, когда Пулишич в концовке замкнул пас от Алонсо, но этот гол стал результатом решимости Лукаку дать "Челси" такую возможность.

    "Синим" нужен был центр атаки, и форвард обеспечил то, что его команде было нужно от него больше всего — теперь для нападающего пришло время выдавать такое чаще. До финала Кубка Англии против "Ливерпуля" осталось всего несколько недель, и бельгиец может претендовать на место в старте, если продолжит в том же духе».

    Ситуация вне поля сказывается на «Челси»

    «"Челси" отчаянно нуждался в победе, чтобы заставить весь стадион прыгать, а все пустые места — яркое напоминание об ограничениях, в которых работает клуб.
    Победа пришла в конце недели, когда стало известно, что его лучший центральный защитник Антонио Рюдигер собирается уйти, а Тухель сетовал на состояние поля, в то время как битва за владение клубом не показывает никаких признаков окончания в ближайшее время», — отмечает в отчете ESPN о матче Том Хэмилтон.

  • Суперлига: как поживает проект спустя год после краха?
  • Судьба Суперлиги находится в руках Европейского суда
  • 23/04/2022

    • «Хотя там будут настаивать на обратном, должно быть, становится все труднее игнорировать неопределенность вне поля, охватившую "Челси". Поскольку осталось три заявки, нет никаких указаний на то, что группа Raine, отвечающая рекомендации предпочтительного будущего владельца, сделает это в ближайшее время.

    На трибуне был лорд Себастьян Коу, член консорциума сэра Мартина Бротона, и он увидел команду, которая начала этот сезон как претендент на титул, но теперь, похоже, готовится к летней перестройке».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    12.91
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры