«Челси»: попытка №3, чтобы не стать подружкой невесты

В полуфинале Кубка Англии «Челсм» победил «Кристал Пэлас» (2:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Вернер снова провел неоднозначный матч

«Летом 2020 года "Ливерпуль" был большим фаворитом на подписание Тимо Вернера из "Лейпцига", прежде чем этот трансфер сорвался, когда Юрген Клопп не смог заверить своего соотечественника, что он будет основным в команде.

Болельщики "Красные" провели последние пару сезонов с облегчением от того, что нападающий выбрал "Челси", а его показатели намного ниже, чем в Бундеслиге. Немец по-прежнему лишь интригует свои присутствием — смотрите развязку полуфинала Кубка Англии», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Тиндалл.

«В последние 10 минут он сорвал быстрый отрыв команды, у него хватило энергии, чтобы вернуться за мячом и остановить контратаку "Пэлас", в итоге его назвали лучшим игроком матча, делает навес в штрафную, где нет никого из "Челси", затем врывается в нее снова, чтобы выложить снаряд под удар Лукаку, который попадает в стойку и завершает все это, нанося ужасный удар на трибуны.

Это карьера Вернера в "Челси" в миниатюре. Неистовый, неустойчивый и нестабильный, и все же он способен стать самой большой угрозой для Клоппа и "Ливерпуля" в финале Кубка Англии».

«Челси» снова проявил умение быстро отходить от неудач

«"Челси" приучил демонстрировать замечательную способность бросать вызов естественным законам игры, блистая на фоне окружающего вокруг хаоса, будучи потрясенным турбулентностью, обычно связанной с кризисом.

Не имело значения, происходили ли в клубе сейсмические изменения на поле или за его пределами, а иногда и там, и там, поскольку у "Синих" менталитет победителя, который, кажется, способен преодолеть все препятствия», — восхищается лондонцами в колонке BBC Фил Макналти.

«На этот раз неопределенность, нависшая над "Стэмфорд Бридж", вызвана санкциями, введенными против владельца клуба Романа Абрамовича... Тухель продемонстрировал, что он подходит для работы наставником в "Челси", когда он сменил Фрэнка Лэмпарда в январе 2021 года и привел его к победе в Лиге чемпионов.

В нынешних условиях немец остается спокойным наместником руководства лондонцев, которые продемонстрировали похвальные способности к восстановлению от горького разочарования из-за вылета из Лиги чемпионов после эпического ответного четвертьфинального матча против "Реала", когда им едва не удалось отыграть 1:3 в первом поединке».

«Челси» нужно прибавлять к финалу Кубка Англии

«Темпа и интенсивности "Челси" не хватало на протяжении всего первого тайма на "Уэмбли", и не случайно два его гола были забиты уже во втором тайме после быстрой и острой игры, которая, по предположению Тухеля, была невозможна из-за контратакующих угроз со стороны "Пэлас". Многое прояснит финал Кубка Англии 14 мая, когда "Челси" снова сыграет с "Ливерпулем", надеясь не финалистом в третий сезон кряду», — отмечает в материале Sky Sports Рон Уокер.

«Против дисциплинированной, но ограниченной команды "Синие" могли позволить себе не торопиться, чтобы войти в свой ритм, и их прощали в каждом из таймов, когда Куяте был близок к тому, чтобы забить. "Ливерпуль", рвущийся к четырем трофеям, и который так легко разнес "Манчестер Сити" в другом полуфинале, не будет столь милосерден. Все, что будет напоминать их похожее выступление через четыре недели, несомненно, продолжит недавнюю серию "Челси" в финале Кубка Англии, где лондонская команда неизменно была подружкой невесты, а не невестой».

Кубок Англии может стать первым трофеем для новых хозяев «Челси»

«Самый бурный сезон в современной истории "Челси" может закончиться так же, как многие до этого: еще одним трофеем. Ожидается, что в ближайшие несколько дней нью-йоркский торговый банк Raine Group определит предпочтительного участника торгов из списка среди четырех человек», — рассказывает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Поэтому вполне возможно, что первый трофей "Челси" в эпоху после Романа Абрамовича может появиться при первой же возможности — кульминации чрезвычайно неопределенного периода в два с половиной месяца, который начался с последнего визита "Челси" на "Уэмбли", когда в финале Кубка Лиги проиграл... "Ливерпулю".

Что еще более впечатляет, так это шестой финал Тухеля в "Челси" спустя всего 15 месяцев после того, как он сменил Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера команды. И это будет третий финал Кубка Англии кряду после поражения коллектива от "Арсенала" в 2020 году под руководством Лэмпарда и от "Лестера" в прошлом году, что усилит ощущение того, что "Челси" завершает круг».