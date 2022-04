АПЛ: 33-й тур в усеченном формате

Шесть сыгранных матчей, четыре переноса. 33-й тур в Английской Премьер-Лиги прошел в усеченном формате. Были перенесены поединки с участием лидеров АПЛ.

«Астон Вилла» vs «Ливерпуль» состоится 10 мая; «Лидс» vs «Челси» — 11 мая; «Эвертон» vs «Кристал Пэлас» — 19 мая; «Вулверхэмптон» vs «Манчестер Сити» — дата неизвестна.

Изменения в турнирной таблице

Лондонский «Арсенал» терпит третье поражение кряду. На этот раз от «Саутгемптона» (0:1). Таким образом «канониры» уступили 5 место «красным дьяволам». МЮ вырвали победу у «Норвича». Хет-трик оформил Роналду.

«Кристал Пэлас» с 11-го переместился на 13 место. В 33-м туре команда не играла. Поединок с «Эвертоном» перенесли. Этой ситуацией воспользовались два клуба: «Брентфорд» (11) и «Саутгемптон» (12) — поднялись на строчку выше после побед в своих матчах.

Гонка лидеров

«Манчестер Сити» (1 место и 74 очка) — лидер АПЛ. Но клубу в спину дышит «Ливерпуль» (2 место и 73 очка). Оба клуба отдыхали в 33-м туре. До окончания сезона осталось сыграть 5 туров. Но у фаворитов на титул +2 игры в запасе.

Кевин Де Брейне и Тиаго Алькантара globallookpress.com

«Ливерпуль» ближайший поединок проведет против МЮ 19 апреля. А МС сыграет с «Брайтоном» 20 апреля. Это игры отложенного 30-го тура.

Бронза «Челси»?

«Челси» (3 место и 62 очка) — имеет шикарные шансы выиграть бронзу. У «аристократов» 5 очков преимущество над конкурентами + 2 матча в запасе. Всего лондонский клуб провел 30 матчей. У команды уже три перенесенных встречи — с «Арсеналом», «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед».

Маркос Алонсо globallookpress.com

В среду, 20 апреля состоится поединок с «оружейниками». Сражение «Челси» и «Арсенала» пройдет на «Стэмфорд Бридж». Это будет игра 25-го тура АПЛ.

Плотность в ТОП-6

Дальше идет целая группа команд. Всего одна неудачная игра и можно полететь вниз. Лучшая ситуация у «Тоттенхэма» (4 место и 57 очков). «Шпоры» уступили «Брайтону» (0:1) и подпустили к себе МЮ (5 место и 54 очка). Рядом — «Арсенал» (6 место и 54 очка). В борьбу за еврозону может включиться «Вест Хэм» (7 место и 52 очка).

Опасная зона

«Бёрнли» (18 место и 25 очков) — от спасительной зоны отделяет три пункта. Команда упустила победу в поединке с «Вест Хэм» (1:1). У клуба есть возможность догнать «Эвертон» в турнирной таблице. Важно обыграть «Саутгемптон» в четверг, 21 апреля.

У «Бёрнли» еще будут игры с основными оппонентом — «Уотфордом» (30 апреля) .

Главные претенденты на вылет

«Уотфорд» (19 место и 22 очка) и «Норвич» (20 место и 21 очко). Этим клубам мало что светит на финишном отрезке. До спасительной зоны далеко. А впереди игры с ТОП-клубами и командами-середняками.

Теэму Пукки globallookpress.com

«Уотфорд»: МС, «Бернли», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Лестер», «Челси».

«Норвич»: «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм».