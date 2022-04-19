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    АПЛ: 33-й тур в усеченном формате

    До конца сезона осталось провести 5 туров

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    Игроки «Манчестер Юнайтед»
    Шесть сыгранных матчей, четыре переноса. 33-й тур в Английской Премьер-Лиги прошел в усеченном формате. Были перенесены поединки с участием лидеров АПЛ.
    «Астон Вилла» vs «Ливерпуль» состоится 10 мая; «Лидс» vs «Челси» — 11 мая; «Эвертон» vs «Кристал Пэлас» — 19 мая; «Вулверхэмптон» vs «Манчестер Сити» — дата неизвестна.

    Изменения в турнирной таблице

    Лондонский «Арсенал» терпит третье поражение кряду. На этот раз от «Саутгемптона» (0:1). Таким образом «канониры» уступили 5 место «красным дьяволам». МЮ вырвали победу у «Норвича». Хет-трик оформил Роналду.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Кристал Пэлас» с 11-го переместился на 13 место. В 33-м туре команда не играла. Поединок с «Эвертоном» перенесли. Этой ситуацией воспользовались два клуба: «Брентфорд» (11) и «Саутгемптон» (12) — поднялись на строчку выше после побед в своих матчах.

    Гонка лидеров

    «Манчестер Сити» (1 место и 74 очка) — лидер АПЛ. Но клубу в спину дышит «Ливерпуль» (2 место и 73 очка). Оба клуба отдыхали в 33-м туре. До окончания сезона осталось сыграть 5 туров. Но у фаворитов на титул +2 игры в запасе.

    Кевин Де Брейне и Тиаго Алькантара
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» ближайший поединок проведет против МЮ 19 апреля. А МС сыграет с «Брайтоном» 20 апреля. Это игры отложенного 30-го тура.

    Бронза «Челси»?

    «Челси» (3 место и 62 очка) — имеет шикарные шансы выиграть бронзу. У «аристократов» 5 очков преимущество над конкурентами + 2 матча в запасе. Всего лондонский клуб провел 30 матчей. У команды уже три перенесенных встречи — с «Арсеналом», «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед».

    Маркос Алонсо
    globallookpress.com

    В среду, 20 апреля состоится поединок с «оружейниками». Сражение «Челси» и «Арсенала» пройдет на «Стэмфорд Бридж». Это будет игра 25-го тура АПЛ.

    Плотность в ТОП-6

    Дальше идет целая группа команд. Всего одна неудачная игра и можно полететь вниз. Лучшая ситуация у «Тоттенхэма» (4 место и 57 очков). «Шпоры» уступили «Брайтону» (0:1) и подпустили к себе МЮ (5 место и 54 очка). Рядом — «Арсенал» (6 место и 54 очка). В борьбу за еврозону может включиться «Вест Хэм» (7 место и 52 очка).

    Опасная зона

    «Бёрнли» (18 место и 25 очков) — от спасительной зоны отделяет три пункта. Команда упустила победу в поединке с «Вест Хэм» (1:1). У клуба есть возможность догнать «Эвертон» в турнирной таблице. Важно обыграть «Саутгемптон» в четверг, 21 апреля.

    Все прогнозы на АПЛ

    У «Бёрнли» еще будут игры с основными оппонентом — «Уотфордом» (30 апреля) .

    Главные претенденты на вылет

    «Уотфорд» (19 место и 22 очка) и «Норвич» (20 место и 21 очко). Этим клубам мало что светит на финишном отрезке. До спасительной зоны далеко. А впереди игры с ТОП-клубами и командами-середняками.

    Теэму Пукки
    globallookpress.com

    «Уотфорд»: МС, «Бернли», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Лестер», «Челси».

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