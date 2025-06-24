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    Вукич продлит серию побед над Даквортом?

    Вукич — Дакворт. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вукич — Дакворт
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    Александр Вукич
    Австралийцы Александр Вукич и Джеймс Дакворт встретятся в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Дакворт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 24 Июня 2025 года

    Александр Вукич

  • Австралия
    •  Александр Вукич 12:00 Джеймс Дакворт

    Джеймс Дакворт

  • Австралия
    •

    Вукич

    Александр ранее в этом месяце провел на траве уже семь матчей.

    Правда, на этом отрезке австралиец не выиграл ни одного матча на уровне основной сетке.

    Вукич не смог пройти первый круг даже на «челленджере» в Бирмингеме, проиграв финну Отто Виртанену.

    На турнире в Хертогенбосе Вукич уступил в первом раунде канадцу Габриэлю Диалло, который в итоге и стал победителем турнира.

    Прогнозы на теннис

    На «пятисотнике» в Лондоне он прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Алексею Попырину.

    В Истборне Вукич тоже пробился в основу через квалификацию. В решающем матче отбора он обыграл американца Дженсона Бруксби.

    Дакворт

    Джеймсу тоже пришлось участвовать в квалификации текущего турнира.

    Австралиец обыграл британцем Генри Серла и Йоханнуса Мандэя.

    На «пятисотнике» в Лондоне Дакворт проиграл соотечественнику Кристоферу О'Коннелу на старте квалификации.

    В Штутгарте Дакворт прошел отбор, но в первом раунде уступил 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

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    Кроме того, в начале июня 33-летний теннисист проиграл американцу Брэндону Холту в первом круге «челленджера» в Бирмингеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.45, победу Дакворта букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: Вукич выиграл два из трех матчей против Дакворта. В прошлом году Александр обыграл Джеймса на харде в Алматы, а в 2023-м — в квалификации «Мастерса» в Майами. Но поскольку в последнее время оба теннисиста выступают крайне неубедительно, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вукич — Дакворт?

    Матч Вукич — Дакворт состоится 24 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вукич — Дакворт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вукич — Дакворт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вукич — Дакворт?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вукич — Дакворт?

    Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.45, победу Дакворта букмекеры предлагают за 2.75.

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    Вукич — Дакворт: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 24.06.202513:00. Вукич продлит серию побед над Даквортом?
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