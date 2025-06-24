Вукич — Дакворт. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Австралийцы Александр Вукич и Джеймс Дакворт встретятся в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Дакворт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вукич

Александр ранее в этом месяце провел на траве уже семь матчей.

Правда, на этом отрезке австралиец не выиграл ни одного матча на уровне основной сетке.

Вукич не смог пройти первый круг даже на «челленджере» в Бирмингеме, проиграв финну Отто Виртанену.

На турнире в Хертогенбосе Вукич уступил в первом раунде канадцу Габриэлю Диалло, который в итоге и стал победителем турнира.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Лондоне он прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Алексею Попырину.

В Истборне Вукич тоже пробился в основу через квалификацию. В решающем матче отбора он обыграл американца Дженсона Бруксби.

Дакворт

Джеймсу тоже пришлось участвовать в квалификации текущего турнира.

Австралиец обыграл британцем Генри Серла и Йоханнуса Мандэя.

На «пятисотнике» в Лондоне Дакворт проиграл соотечественнику Кристоферу О'Коннелу на старте квалификации.

В Штутгарте Дакворт прошел отбор, но в первом раунде уступил 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

Кроме того, в начале июня 33-летний теннисист проиграл американцу Брэндону Холту в первом круге «челленджера» в Бирмингеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.45, победу Дакворта букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: Вукич выиграл два из трех матчей против Дакворта. В прошлом году Александр обыграл Джеймса на харде в Алматы, а в 2023-м — в квалификации «Мастерса» в Майами. Но поскольку в последнее время оба теннисиста выступают крайне неубедительно, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.