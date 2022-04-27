Триллер на «Этихад». «Ман Сити» и «Реал» — та самая пара плей-офф, которую все ждали

Такого обмена голами от команд точно никто не ожидал. Интрига на игру в Мадриде сохраняется сумасшедшая.

Ход матча

2' Кевин Де Брейне оформил самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Бельгиец удачно построился под мяч головой после подачи Рияда Мареза и поразил ворота Тибо Куртуа.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

5' После гола «горожане» держат игру под своим контролем.

10' Родриго взял на себя игру и пошел в обводку, но игроки «Ман Сити» выбили мяч в аут.

11' Де Брейне сделал навес в штрафную и казалось бы неудачный. Однако Давид Алаба не смог как следует выбить мяч, он отскочил на Габриэла Жезуса, а тот в упор расстрелял вратаря «Реала».

Габриэл Жезус (гол) globallookpress.com

16' Фил Фоден играя по линии офсайда прорвался слева по краю штрафной и сделал прострел, но на него никто не откликнулся. Давид Алаба выбил мяч.

21' Фоден пробил по воротам, но мяч попал в гущу игроков «Реала».

25' «Ман Сити» запрессинговал «Реал». Эпизод закончился ударом в штангу, но после судья зафиксировал офсайд.

26' Бернарду Силва отдал на Рияда Мареза, который пожадничал и нанес удар выше ворот.

30' Давид Алаба пробил головой по воротам после подачи с углового. Удару совсем немного не хватило точности.

33' Слева Ферлан Менди навесил в район 11-метровой отметки, а Карим Бензема опередил Александра Зинченко и нанес удар в дальний угол.

Карим Бензем globallookpress.com

36' Рубен Диаш получил повреждение. Вместо него на поле вышел Фернандиньо.

41' Навес Рияда Мареза в прыжке обезвредил Тибо Куртуа.

45' Де Брейне пробивал со штрафного. Мяч попал в стенку игроков «Реала».

45+1' Арбитр дал свисток на перерыв.

Перед началом второго тайма замену сделал Карло Анчелотти. Он выпустил на поле Начо, который поменял Давида Алабу, допустившего пару непростительных ошибок.

48' Рияд Марез вышел на ударную позицию, но пробил в штангу.

49' Следом Фоден пробивал вторым темпом, но Дани Карвахаль заблокировал удар.

53' Фернандиньо прошел по флангу справа и навесил в штрафную. Фоден выиграл борьбу за мяч и пробил по центру, но забил.

Фил Фоден globallookpress.com

55' Винисиус записал в дураки Фернандиньо на левом фланге. Бразилец ворвался в штрафную под острым углом и нанес удар в дальний угол. 3:2.

57' Карвахаль навесил на Милитао, тот пробил головой, но Эдерсон на месте.

68' Зинченко неплохо прострелил на 11-метровую отметку, откуда в касание пробил Эмерик Ляпорт. Тибо Куртуа справился.

74' Судья не стал свистеть после фола на Александре Зинченко. Мяч подобрал Бернарду Силва, который сильнейшим образом пробил в ближний верхний угол ворот из-за пределов штрафной.

Бернарду Силва globallookpress.com

76' Марез вошел справа в штрафную и пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

80' Судья назначает пенальти. Ляпорт выбивал мяч головой и зацепил его рукой.

82' Карим Бензема взялся исполнить 11-метровый удар, переиграв Эдерсона паненкой.

83' Вместо Габриэла Жезуса на поле вышел Рахим Стерлинг.

88' Вместо Винисиуса на поле вышел Марко Асенсио.

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90' Арбитр добавил 3 минуты.

90+3' Желтую карточку получил Начо.

90+4' Фоден подавал угловой, но защита «Реала» справилась.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Манчестер Сити — Реал Мадрид 4:3 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (2'), 2:0 Габриэл Жезус (11'), 2:1 Карим Бензема (33'), 3:1 Филип Фоден (53'), 3:2 Винисиус Жуниор (55'), 4:2 Бернарду Силва (74'), 4:3 Карим Бензема (пенальти) (82') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс (Фернандиньо, 36'), Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Габриэл Жезус (Рахим Стерлинг, 83'), Филип Фоден Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 88'), Карим Бензема, Родриго (Эдуардо Камавинжа, 70'), Лука Модрич (Даниель Себальос, 79'), Тони Кроос, Федерико Вальверде, Ферлан Менди, Давид Алаба (Начо, 46'), Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Фернандиньо (81'), Начо (90 + 3')

90+5' Прозвучал финальный свисток. «Манчестер Сити» одержал победу над «Реалом» со счетом 4:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Бернарду Силва Twitter Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан Игроком матча. «Он продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру, — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА. — Он без устали шел в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол и последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды».

Следующие матчи

После этой победы «Манчестер Сити» до трех матчей. 30 апреля ему предстоит выездная игра с «Лидсом» в рамках 35 тура АПЛ.

Мадридский «Реал» прервал серию из двух побед и потерпел второе поражение в плей-офф Лиги чемпионов подряд.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команды проведут ответную встречу 4 мая. Поединок состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 мск.

Прямая речь

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден

— Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва

— В первые 20 минут мы были очень-очень хороши в том, как контролировали игру и прессинговали. К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших.

Бомбардир «Реала» Карим Бензема

— Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно — победить.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

— С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола. Но при этом мы увозим на «Бернабеу» и три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

— Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды.