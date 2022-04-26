ПСЖ слишком высокомерен для успеха в Европе

ПСЖ снова стал чемпионом Франции, но вновь провалился в Лиге чемпионов, несмотря на суперзвездный состав. Разбираемся в дальнейших перспективах проекта.

От ПСЖ ожидали победы в Лиге чемпионов

Ажиотаж вокруг «Пари Сен-Жермен» в преддверии сезона 2021/22 был ощутим. В сценах, напоминающих эру «Галактикос» в «Реале», ПСЖ пытался создать свою версию «Гарлем Глобтроттерс». Подписание правого защитника Ашрафа Хакими из «Интера» в начале трансферного окна не просто решило проблемную позицию, а позволило усилиться одним из ведущих молодых защитников мира.

За ним на правах аренды последовал Нуну Мендеш, заняв место левого защитника, но между этими подписаниями парижане совершили три сенсационных бесплатных трансфера. К ним присоединились Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и, в довершение всего, Лионель Месси. Их совместная презентация на «Парк де Пренс» стала главным событием перед матчем со «Страсбургом» в августе.

Довольно забавно, Килиана Мбаппе освистали, когда его объявили в составе команды перед этой игрой на фоне слухов о том, что он может перейти в «Реал». Это вполне могло произойти, но ПСЖ отклонил несколько попыток королевского клуба его заполучить. Несмотря на весь блеск и гламур новых подписаний французского гранда, Мбаппе по-прежнему считался ключом к их мечте — победе в Лиге чемпионов.

Чемпионство ПСЖ — недостаточный успех

Но мечта завоевать всю Европу рухнула в марте — по иронии судьбы — мадридцами. Именно Мбаппе вывел «Пари Сен-Жермен» вперед со счетом 2:0 по сумме двух встреч, прежде чем вдохновленный Каримом Бензема камбэк вывел «Сливочных» в четвертьфинал. С тех пор монотонный путь парижан к очередному чемпионству в Лиге 1 — хотя и первому с 2020 года — закончился логичным успехом 23 апреля, когда они сыграли вничью с «Лансом».

И хотя трудно насмехаться над восьмым чемпионским титулом клуба за 11 лет владения им Qatar Sports Investment (QSI), это меньшее, чего следует ожидать ПСЖ, учитывая грандиозный характер их дорогостоящей команды суперзвезд.

Мбаппе, скорее всего, покинет ПСЖ

Мбаппе стал первым игроком, забившим более 20 голов в Лиге 1 за три разных сезонов до своего 24-летия после Эрве Ревелли, которому удалось это четыре раза в период с 1967 по 1970 год.

Перед матчем с «Лансом» больше, чем у форварда, забившего 33 мяча во всех турнирах, было только у Карима Бензема и Роберта Левандовского среди игроков топ-5 национальных чемпионатов Европы, при этом он также превзошел показатель его ожидаемых голов (29,5).

Если это станет его лебединой песней в ПСЖ, то Мбаппе уходит стильно, пусть и не столь успешно. После того, как свои болельщики освистывали его в августе, ситуация изменилась, когда нападающему аплодировали после вылета любимцев из Лиги чемпионов, а вместо этого возмущались Месси и Неймаром.

Парижане, похоже, намерены сохранить своего талисмана, но на самом деле это мало помогает, и похоже, что уже в следующем сезоне Мбаппе зажжет в Ла Лиге.

Месси может уйти из ПСЖ

В свою очередь, Месси — возможно, величайшего игрока всех времен — освистали болельщики французского гранда. Такова непостоянная природа футбольных фанатов: они приветствовали его имя в начале сезона, но должен ли легендарный форвард рисковать своей репутацией в 34 года?

Месси в «Пари Сен-Жермен» не забивает много, сумев отличиться лишь девятью. Правда, он внес свой креативный вклад в успех команды, сделав 13 ассистов, пусть даже если его ожидаемые ассисты (xA) в 9,86 предполагают, что он выиграл от определенного превосходящего стандарта в завершении атак, но чего можно ожидать, если ты играешь на Мбаппе и Неймара?

Остается задаться вопросом, останется ли он в Париже, чтобы помочь клубу в борьбе за 11-й чемпионский титул (исторический рекорд во Франции) в его истории в следующем сезоне? Трудно сказать.

Почеттино, похоже, ожидает отставка

Впрочем, обсуждается не только будущее звездных игроков. Маурисио Почеттино заменил Томаса Тухеля на посту главного тренера, потому что последний не смог выиграть Лигу чемпионов, только для того, чтобы немец ушел и выиграл турнир у руля «Челси». Тем временем, с аргентинцем во главе команда проиграла в полуфинале «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, а затем уступила «Реалу» в 1/8 финала в текущей кампании.

Между тем, его показатель в Лиге 1 — 39 побед в 55 матчах, при этом подопечные экс-рулевого «Тоттенхэма» восемь раз потерпели поражения и восемь раз сыграли вничью, что выразилось в процент побед 70,9. При этом команда Почеттино забила 123 гола и пропустила вдвое меньше — 49.

Однако 2,27 очка в средем за игру при аргентинец уступают показателям трех его предшественников: Тухель набирал 2,37, равно как и Унаи Эмери, а Лоран Блан — 2,35. Карло Анчелотти (2,14), принесший клубу его первое чемпионство в эру катарских владельцев, стал последним наставником ПСЖ, набравшим меньше очков в среднем за игру.

Бывший рулевой «Тоттенхэма», возможно, ожидал приглашения от «Манчестер Юнайтед», но спящий английский гигант выбрал Эрика тен Хага из «Аякса». Учитывая, что Лига чемпионов — это все и вся для «Пари Сен-Жермен», получит ли Почеттино еще один шанс? Вряд ли.

ПСЖ будет искать замену Мбаппе

Независимо от того, что произойдет с Мбаппе, Почеттино или Месси, одно можно сказать наверняка: ПСЖ снова будут связывать с трансферами звездных футболистов.

Если Мбаппе решит посвятить большую часть своей карьеры ПСЖ, выйдут ли они на рынок и попытаются ли еще больше повысить свои шансы на успех в Лиге чемпионов? Если француз уйдет, как клуб заменит его голы?

С учетом результативности Месси и Неймара, боссы клуба вряд ли решатся сделать ставку на них, да и маловероятно, что QSI захочет, чтобы звездный игрок ушел без замены.

Погба, скорее всего, заменит Вейналдума

Тем временем, Поля Погба ПСЖ может подписать бесплатно, и нетрудно представить, что звезда сборной Франции окажется именно Париже. К тому же, переход Джорджиньо Вейналдума не увенчался успехом, а бывший клуб голландца «Ньюкасл», накачанный деньгами своих саудовских владельцев, имеет отличные шансы его подписать. Во всяком случае, об этих трансфера усиленно пишут авторитетные медиа.

Что касается Кейлора Наваса, то Доннарумма, несмотря на некоторые опрометчивые ошибки, похоже, сейчас остается первым номером. Возможно, костариканец захочет быть главным вратарем в другом месте? Рамос же с трудом поддерживает форму, а ПСЖ не хватает партнера мирового уровня для Маркиньоса.

ПСЖ нужно перезагрузиться, но это вряд ли случится

Чемпиону Франции, возможно, придется сделать шаг назад, перезагрузить проект, чтобы наконец продвинуться вперед и стать доминирующей силой в Европе, а не только во Франции. Возможно, сохранить Почеттино — это правильный путь, и парижанам следует пока что забыть о подписании звезд и позволить тренеру построить что-то, как он сделал это в «Тоттенхэме», используя более молодых игроков и добавляя звездных исполнителей с помощью талантов, которые уже есть в его распоряжении.

Однако, судя по последнему десятилетию, это маловероятно — ПСЖ слишком высокомерен, чтобы решиться на подобное.